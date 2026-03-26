Yes Cup 2026: Turnamen sepak bola remaja internasional terbesar di Italia yang digelar saat Paskah kembali ke Milan

Milan bersiap untuk kembali menjadi tuan rumah Yes Cup, turnamen sepak bola remaja internasional terbesar di Italia yang diselenggarakan saat liburan Paskah, yang pada tahun 2026 akan mencapai edisi kelimanya.

Semakin internasional, semakin ramai, dan semakin mampu melibatkan kota: Yes Cup akan kembali digelar pada 2 hingga 5 April 2026, di masa liburan Paskah yang sudah menjadi tradisi.

Sebanyak 16 pusat olahraga di Milan dan wilayah metropolitan siap menjadi tuan rumah pertandingan dalam acara yang terus berkembang dari tahun ke tahun.



  • ANGKA YANG TERUS MENINGKAT

    Angka-angka ini lebih menggambarkan perkembangan turnamen yang diselenggarakan oleh AL2 Sport daripada kata-kata.

    Pada tahun 2026, negara yang diwakili akan mencapai 26, dibandingkan dengan 18 pada edisi sebelumnya. Di antara negara-negara baru yang menonjol adalah Jepang, Hong Kong, Arab Saudi, Chili, dan Islandia, yang menegaskan dimensi global yang semakin luas dari acara ini.

    Jumlah tim peserta juga meningkat: akan ada 272 tim, dibandingkan dengan 176 tim pada edisi terakhir.

    Tim-tim tersebut akan dibagi menjadi 14 kategori – 10 kategori putra dan 4 kategori putri – mulai dari Under 8 hingga Under 19.

    Secara total, akan ada 618 pertandingan yang dimainkan selama empat hari turnamen, dengan lebih dari 4.500 atlet muda yang siap menjalani pengalaman olahraga dan kemanusiaan yang unik.

  • ITALIA DAN DUNIA DI MILAN

    Yes Cup merupakan perpaduan antara budaya, olahraga, dan wilayah.

    Selain banyak tim Eropa dan internasional, Italia tetap menjadi bintang utama dengan banyak wilayah yang diwakili: Lombardia, tuan rumah, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Puglia, dan Sicilia.

    Akan ada 49 tim dari luar negeri, dengan delegasi dari seluruh dunia yang akan membawa bahasa, tradisi, dan budaya yang berbeda ke Milan, disatukan oleh semangat yang sama terhadap sepak bola.

  • UPACARA PEMBUKAAN DI SAN SIRO

    Setelah kesuksesan besar tahun lalu, upacara pembukaan akan kembali digelar di Stadion Giuseppe Meazza, yang dijuluki “Scala del calcio”. Bagian tribun merah pertama stadion akan dihiasi bendera-bendera negara peserta, menciptakan pesta olahraga pemuda berskala internasional yang akan melibatkan hampir 9.000 orang, termasuk atlet, keluarga, staf, dan tamu.

    Sebuah pemandangan simbolis juga menjelang Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026, di mana San Siro akan menjadi salah satu lokasi utama selama perayaan Olimpiade.

    Yang akan memeriahkan malam itu adalah Gli Autogol, salah satu kreator olahraga paling populer di Italia, bersama dengan Radio Number One, mitra media acara ini, yang akan menemani penonton dengan musik, hiburan, dan siaran langsung. Selain itu, akan hadir pula para tamu dan tokoh sepak bola masa kini dan masa lalu.

    Ruang eksekutif di lingkaran merah pertama akan didedikasikan untuk para sponsor dan mitra yang mendukung acara ini dan terus berinvestasi dalam olahraga remaja.

    Anak-anak dan remaja dari seluruh dunia akan bersatu oleh satu passion: sepak bola, dengan bola yang menjadi alat pertemuan, persahabatan, dan berbagi, tanpa batas dan tanpa diskriminasi.

  • MITRA YES CUP

    Pertumbuhan Yes Cup juga dimungkinkan berkat dukungan dari perusahaan dan lembaga yang memiliki nilai-nilai yang sama dalam bidang olahraga, pendidikan, dan kehidupan sosial.

    Di antara mitra edisi 2026 acara ini, yang dipromosikan oleh CSAIn Lombardia, adalah S. Bernardo, Edilkamin, Go2Pro, Balconi, Ca’ di Rajo, Edison, Festina Orologi, GioiaPura – Migio, Checkpoint, Cantun Bakery & Bistrot, Grandi Forni Italiani, IH Hotels, Goleador, San Carlo dengan Unica Chips, SVE, AIS, dan Italian Taste Experience

    Sebuah jaringan perusahaan dan lembaga yang telah memilih untuk mendukung acara ini dan secara konkret mendorong pengembangan olahraga pemuda.


  • PROYEK KEMANUSIAAN

    Yes Cup bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga komitmen sosial dan inklusi.

    Untuk edisi 2026, turnamen ini memperbarui proyek solidaritasnya: untuk setiap gol yang dicetak, 1 euro akan disumbangkan kepada Fondazione Laureus Italia, mengubah emosi di lapangan menjadi peluang nyata bagi banyak anak muda dan memastikan mereka memiliki kesempatan untuk berolahraga.

    Fondasi Laureus Italia mempromosikan olahraga sebagai alat pendidikan dan inklusi sosial, dengan menawarkan kegiatan olahraga dan pendidikan gratis kepada anak-anak dan remaja yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang rentan, serta berkontribusi dalam memperkuat kebersamaan dan kohesi di dalam komunitas.



  • KATEGORI DAN TIM

    Kategori yang terlibat:



    U17: 16 Tim

    U16: 20 Tim

    U15: 20 Tim

    U14: 20 Tim

    U13: 32 Tim

    U12: 20 Tim

    U11: 24 Tim

    U10: 24 Tim

    U9: 24 Tim

    U8: 16 Tim

    G19: 12 Tim

    G17: 12 Tim

    G15: 20 Tim

    G13: 12 Tim




    Negara-negara yang berpartisipasi:

    Italia

    Skotlandia

    Belanda

    Denmark

    Polandia

    Inggris

    Jerman

    Swiss

    Islandia

    Hong Kong

    Amerika Serikat

    Belgia

    Cile

    Norwegia

    Prancis

    Jepang

    Irlandia

    Yunani

    Slovakia

    Montenegro

    Arab Saudi

    Lituania

    Luksemburg

    Finlandia

    Austria

    Serbia


    Beberapa tim profesional yang berpartisipasi


    Serie A Wanita

    Inter Wanita

    Como Wanita

    Parma Wanita


    Serie B Wanita

    Como 1907

    Brescia Wanita


    Serie A Putra

    Como 1907


    Liga Pro Pria

    Pro Patria    


    Tim-tim dari Wilayah Lombardia yang hadir:

    Sesto 2012

    Kota Opera

    Rogoredo 84

    Folgore Legnano

    AC Mazzo 80

    San Giuliano City

    Briantea

    Lena Academy

    Buccinasco

    Viscontini

    Vibe Ronchese

    Victor Rho

    Garlasco

    Pozzuolo

    Magenta

    Pusat Schiaffino

    Akademi Pavese

    Zibido San Giacomo

    Villapizzone

    Legnarello

    Seregno

    Paullese

    Luino

    Borghetto Lodigiano

    Cisanese

    Albuzzano

    Polisportiva Vogherese

    SS Martiri

    Cimiano

    Folgore Caratese

    Akademi Vigor Senago

    Castellanzese

    Real Trezzano

    Fanfulla

    Vela Mesero

    Baggio II

    Morazzone

    Palazzolo

    Pontevecchio

    AL2 Sport

    Liscate

    Pioltellese

    Cesate

    Santo Stefano Ticino

    Akademi Borgomanero

    Biassono

    Club Milano

    Inverigo

    San Vittore Locate

    San Colombano

    Luisago Grandate

    Quinto Romano

    Gambolò

    Airoldi

    Rondinera

    Orobica

    Rhodense

    Pro Sesto

    Arsaghese

    Lecco Wanita

    Akademi CB

    San Bernardo