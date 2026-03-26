Yes Cup 2026: Turnamen sepak bola remaja internasional terbesar di Italia yang digelar saat Paskah kembali ke Milan

Setelah kesuksesan besar tahun lalu, upacara pembukaan akan kembali digelar di Stadion Giuseppe Meazza, yang dijuluki “Scala del calcio”. Bagian tribun merah pertama stadion akan dihiasi bendera-bendera negara peserta, menciptakan pesta olahraga pemuda berskala internasional yang akan melibatkan hampir 9.000 orang, termasuk atlet, keluarga, staf, dan tamu.
Sebuah pemandangan simbolis juga menjelang Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026, di mana San Siro akan menjadi salah satu lokasi utama selama perayaan Olimpiade.
Yang akan memeriahkan malam itu adalah Gli Autogol, salah satu kreator olahraga paling populer di Italia, bersama dengan Radio Number One, mitra media acara ini, yang akan menemani penonton dengan musik, hiburan, dan siaran langsung. Selain itu, akan hadir pula para tamu dan tokoh sepak bola masa kini dan masa lalu.
Ruang eksekutif di lingkaran merah pertama akan didedikasikan untuk para sponsor dan mitra yang mendukung acara ini dan terus berinvestasi dalam olahraga remaja.
Anak-anak dan remaja dari seluruh dunia akan bersatu oleh satu passion: sepak bola, dengan bola yang menjadi alat pertemuan, persahabatan, dan berbagi, tanpa batas dan tanpa diskriminasi.