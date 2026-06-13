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Yaya Toure resmi menjabat sebagai pelatih kepala untuk pertama kalinya dan menjanjikan 'sesuatu yang unik' setelah menyaksikan tim barunya berhadapan dengan Man City di Liga Champions
Babak baru bagi legenda Manchester City
Toure telah menuntaskan perjalanannya dari lapangan ke pinggir lapangan dengan meraih posisi pelatih kepala pertamanya di Slovan Bratislava. Mantan gelandang berusia 43 tahun ini, yang pernah menorehkan karier gemilang bersama Barcelona dan Manchester City, telah menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun untuk memimpin klub paling sukses di Slovakia. Toure menggantikan Vladimir Weiss, yang telah pindah untuk memimpin tim nasional Slovakia untuk kedua kalinya dalam kariernya, meninggalkan posisi kosong yang signifikan di klub yang telah 32 kali menjadi juara tersebut.
Penunjukan ini menandai tonggak penting bagi Toure, yang telah membangun kredibilitasnya sebagai pelatih sejak pensiun dari sepak bola profesional pada 2019. Setelah menjabat berbagai peran di belakang layar di Eropa dan Asia, Pemain Terbaik Afrika empat kali ini kini siap menerapkan filosofinya sendiri di klub dengan ekspektasi tinggi dan kehadiran reguler di kompetisi Eropa.
- AFP
Janji akan permainan sepak bola yang unik dan gaya permainan yang menyerang
Berbicara mengenai penunjukannya yang baru, Toure mengungkapkan antusiasme yang besar terhadap proyek ini dan mengaku telah mempelajari skuad tersebut. “Saya sangat senang dan bersemangat; sejujurnya, saya tidak sabar untuk mulai bekerja sama pada hari Senin nanti. Pendahulu saya layak mendapatkan penghormatan yang besar atas apa yang telah ia capai bersama Slovan. Saya ingin melanjutkan pencapaian itu sekaligus menghadirkan sesuatu yang baru dan unik dari diri saya sendiri. Sepak bola adalah segalanya bagi saya. Saya menyukai tantangan dan sangat bersemangat untuk melatih klub hebat dengan sejarah yang kaya, stadion yang indah, dan ambisi yang tinggi,” kata Toure.
Pelatih asal Pantai Gading ini sangat terkesan dengan infrastruktur di klub Slovakia tersebut dan menekankan keinginannya untuk mendominasi lawan. Ia menambahkan: “Saya sangat terkesan dengan fasilitas klub, yang benar-benar kelas atas. Bersama Slovan, saya ingin memainkan sepak bola yang dominan, memenangkan pertandingan, dan mengendalikan jalannya laga agar kami bisa memuaskan para penggemar. Saya menantikan untuk mengenal para pemain secara pribadi. Saya sudah mencoba mempelajari tim ini sedetail mungkin, tetapi hal terpenting tetaplah melihat bagaimana para pemain bereaksi selama latihan.”
Menyaksikan tim barunya bertanding melawan mantan klubnya
Menariknya, minat Toure terhadap posisi tersebut semakin terpacu setelah menyaksikan Slovan Bratislava bertanding di panggung terbesar melawan mantan klubnya. Setelah menyaksikan penampilan mereka melawan Manchester City di Liga Champions, Toure merasa saatnya telah tepat untuk meluncurkan proyeknya sendiri. Pemain asal Pantai Gading itu telah menanti kesempatan yang tepat untuk keluar dari bayang-bayang manajer yang lebih mapan seperti Mancini.
“Sebagai asisten, saya memiliki kesempatan untuk bekerja dengan Roberto Mancini, misalnya, tetapi saya sudah lama mendambakan kesempatan untuk menggarap proyek saya sendiri sebagai pelatih kepala. Saya menghargai bahwa kesempatan ini datang di klub papan atas, yang baru-baru ini saya saksikan dalam pertandingan Liga Champions melawan Manchester City. Saya benar-benar tidak sabar menanti hari Senin; saya sangat antusias dengan apa yang akan datang,” tutup Toure.
Dengan kontrak tiga tahun yang telah disepakati, Toure akan secara resmi memulai masa jabatannya pada hari Senin, dengan tujuan untuk mempertahankan Slovan di puncak sepak bola Slovakia.
- AFP
Beralih dari asisten menjadi pemimpin
Sebelum menduduki jabatan tertinggi di Bratislava, Toure secara bertahap meniti karier kepelatihannya. Perjalanannya mencakup masa-masa sebagai asisten manajer di Olimpik Donetsk, Akhmat Grozny, dan Standard Liege. Ia juga menghabiskan satu tahun sebagai pelatih akademi di Tottenham Hotspur, memperoleh pengalaman penting dalam pengembangan pemain sebelum bergabung dengan staf pelatih Roberto Mancini di tim nasional Arab Saudi. Beragam peran ini telah mempersiapkannya untuk menghadapi tekanan sebagai pelatih kepala di klub yang bersaing memperebutkan gelar juara.
Rekam jejak Toure sebagai pemain tetap tak terbantahkan, setelah memenangkan tiga gelar Liga Premier, satu Piala FA, dan dua Piala Liga selama delapan tahun berkarier di Etihad Stadium. Dengan 70 penampilan di Liga Champions, pengalaman luasnya di level tertinggi sepak bola Eropa diharapkan menjadi aset utama bagi Slovan saat mereka bersiap menghadapi babak kualifikasi kompetisi musim depan.