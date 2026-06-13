Yaya Toure resmi menjabat sebagai pelatih kepala untuk pertama kalinya dan menjanjikan 'sesuatu yang unik' setelah menyaksikan tim barunya berhadapan dengan Man City di Liga Champions

Berbicara mengenai penunjukannya yang baru, Toure mengungkapkan antusiasme yang besar terhadap proyek ini dan mengaku telah mempelajari skuad tersebut. “Saya sangat senang dan bersemangat; sejujurnya, saya tidak sabar untuk mulai bekerja sama pada hari Senin nanti. Pendahulu saya layak mendapatkan penghormatan yang besar atas apa yang telah ia capai bersama Slovan. Saya ingin melanjutkan pencapaian itu sekaligus menghadirkan sesuatu yang baru dan unik dari diri saya sendiri. Sepak bola adalah segalanya bagi saya. Saya menyukai tantangan dan sangat bersemangat untuk melatih klub hebat dengan sejarah yang kaya, stadion yang indah, dan ambisi yang tinggi,” kata Toure.

Pelatih asal Pantai Gading ini sangat terkesan dengan infrastruktur di klub Slovakia tersebut dan menekankan keinginannya untuk mendominasi lawan. Ia menambahkan: “Saya sangat terkesan dengan fasilitas klub, yang benar-benar kelas atas. Bersama Slovan, saya ingin memainkan sepak bola yang dominan, memenangkan pertandingan, dan mengendalikan jalannya laga agar kami bisa memuaskan para penggemar. Saya menantikan untuk mengenal para pemain secara pribadi. Saya sudah mencoba mempelajari tim ini sedetail mungkin, tetapi hal terpenting tetaplah melihat bagaimana para pemain bereaksi selama latihan.”