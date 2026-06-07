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Yaya Toure meniti karier kepelatihannya yang pertama setelah legenda Manchester City itu secara mengejutkan ditunjuk oleh klub Liga Champions
Babak baru bagi ikon Etihad
Toure dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Slovan Bratislava untuk menjadi pelatih kepala baru mereka, mengakhiri penantian panjangnya untuk menduduki jabatan puncak. Pria berusia 43 tahun ini telah secara konsisten membangun riwayat kepelatihannya sejak pensiun pada 2019, namun penunjukan ini menandai langkah resminya menuju posisi pelatih kepala. Menurut laporan dari Sky Sports, pelatih asal Pantai Gading ini siap memimpin klub yang mendominasi kancah domestiknya setelah meraih gelar liga kedelapan berturut-turut pada musim 2025-26.
Langkah ini diambil setelah serangkaian peran magang yang menonjol di seluruh Eropa dan Timur Tengah. Toure baru-baru ini menjadi bagian dari staf teknis tim nasional Arab Saudi. Perjalanannya hingga saat ini juga mencakup masa kerja di akademi Tottenham dan sebagai asisten di Standard Liege, membuktikan bahwa ia bersedia bekerja keras sebelum mengambil peran utama.
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Liga Champions menanti di Slovakia
Salah satu aspek paling menarik dari posisi di Slovan Bratislava adalah prospek langsung untuk berkompetisi di level elit sepak bola Eropa. Sebagai juara bertahan Slovakia, klub ini selalu menjadi peserta tetap di kompetisi-kompetisi kontinental. Toure tidak akan punya banyak waktu untuk beradaptasi, karena ia diharapkan memimpin tim ini ke babak kualifikasi Liga Champions hampir segera setelah kedatangannya. Klub ini memikul beban ekspektasi yang besar, dengan rekor 25 gelar juara nasional.
Meskipun dominasi di liga domestik sudah menjadi hal yang biasa bagi The Sky Blues, kemajuan di kancah Eropa tetap menjadi tantangan terakhir. Klub ini baru-baru ini kesulitan untuk memberikan dampak yang signifikan dalam fase liga yang telah dirubah dalam kompetisi UEFA. Setelah memenangkan Liga Champions bersama Barcelona pada 2009, tujuan utama Toure adalah menggunakan pengalamannya yang luar biasa sebagai pemain untuk melewati babak kualifikasi yang sulit dan menjadikan tim Slovakia ini sebagai nama yang dihormati di Eropa.
Mengatasi kekecewaan dalam bidang manajemen di masa lalu
Penunjukan di Slovan Bratislava ini terjadi setelah masa ketidakpastian bagi Toure, yang sebelumnya dikaitkan dengan beberapa lowongan manajerial lainnya. Yang paling menonjol, kepindahannya untuk menjadi pelatih kepala Daring Brussels dilaporkan ditunda musim panas lalu karena masalah di klub raksasa Ligue 1, Lyon. Kesempatan itu terhenti ketika krisis keuangan klub Prancis tersebut dan ancaman degradasi memaksa pemilik kedua klub, John Textor, untuk mengalihkan fokusnya dari proyek-proyeknya di Belgia. Meskipun Lyon telah berhasil mengajukan banding atas degradasi mereka ke Ligue 2, Toure memutuskan untuk tidak menunggu hingga situasi di Daring Brussels terselesaikan.
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Mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh seorang legenda
Toure tiba di Bratislava untuk menggantikan ikon klub Vladimir Weiss, yang mengundurkan diri setelah lima tahun penuh prestasi untuk memimpin tim nasional Slovakia. Weiss pergi di puncak kariernya, setelah membawa klub tersebut meraih gelar liga kedelapan secara berturut-turut. Toure diperkirakan akan membawa staf pendukungnya sendiri untuk membantu mempertahankan momentum ini, dengan mantan pelatih Celtic dan Swansea, Darren O’Dea, disebut-sebut sebagai calon asisten bagi pelatih asal Pantai Gading tersebut di ibu kota.
Sebagai pemain, Toure dikenal karena kekuatan, kepemimpinan, dan keahlian teknisnya di level tertinggi. Kini, dunia sepak bola akan menantikan apakah ia dapat mentransformasikan atribut-atribut tersebut menjadi karier manajerial yang sukses. Dengan skuad yang terbiasa menang dan panggung di Liga Champions, panggung telah sempurna terpasang bagi mantan pemain internasional Pantai Gading ini untuk membuktikan kemampuannya di bangku cadangan.