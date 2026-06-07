Yaya Toure meniti karier kepelatihannya yang pertama setelah legenda Manchester City itu secara mengejutkan ditunjuk oleh klub Liga Champions

Toure dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Slovan Bratislava untuk menjadi pelatih kepala baru mereka, mengakhiri penantian panjangnya untuk menduduki jabatan puncak. Pria berusia 43 tahun ini telah secara konsisten membangun riwayat kepelatihannya sejak pensiun pada 2019, namun penunjukan ini menandai langkah resminya menuju posisi pelatih kepala. Menurut laporan dari Sky Sports, pelatih asal Pantai Gading ini siap memimpin klub yang mendominasi kancah domestiknya setelah meraih gelar liga kedelapan berturut-turut pada musim 2025-26.

Langkah ini diambil setelah serangkaian peran magang yang menonjol di seluruh Eropa dan Timur Tengah. Toure baru-baru ini menjadi bagian dari staf teknis tim nasional Arab Saudi. Perjalanannya hingga saat ini juga mencakup masa kerja di akademi Tottenham dan sebagai asisten di Standard Liege, membuktikan bahwa ia bersedia bekerja keras sebelum mengambil peran utama.







