Berbicara kepada media setelah kemenangan bersejarah itu, Toure menegaskan bahwa para pemain dan staf di belakang layar pantas mendapatkan seluruh pujian atas daya juang mereka. Ia juga memberikan penghormatan kepada para pendukung setia yang menempuh perjalanan bus selama empat jam untuk mengubah laga tandang itu menjadi seperti atmosfer kandang.

"Saya mengatakan kepada para pemain sebelum pertandingan, 'Dengar, mereka datang untuk kalian, buat mereka pulang dengan bahagia,'" ungkap Toure. "Hanya itu yang saya harapkan dari mereka, dan mereka mewujudkannya. Para pemain tampil fantastis hari ini."