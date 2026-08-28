Branislav Racko
Diterjemahkan oleh
Yaya Toure membidik Barcelona dan Manchester City setelah lolos bersejarah ke Liga Champions
Menorehkan sejarah di Slovakia
Yaya Toure telah mencapai pencapaian luar biasa hanya beberapa bulan dalam karier kepelatihannya dengan membawa Slovan Bratislava ke putaran utama Liga Champions. Mantan gelandang Manchester City dan Barcelona itu merancang kemenangan brilian di kandang Celje, menaklukkan tim dengan rekor kandang Eropa yang menakutkan. Alih-alih mengklaim kejayaan pribadi, Toure segera mengalihkan pujian kepada skuadnya karena mengeksekusi rencana permainan dengan sempurna dalam permainan terbuka.
- Ball Raw Images
Memuji para pemain dan suporter tandang
Berbicara kepada media setelah kemenangan bersejarah itu, Toure menegaskan bahwa para pemain dan staf di belakang layar pantas mendapatkan seluruh pujian atas daya juang mereka. Ia juga memberikan penghormatan kepada para pendukung setia yang menempuh perjalanan bus selama empat jam untuk mengubah laga tandang itu menjadi seperti atmosfer kandang.
"Saya mengatakan kepada para pemain sebelum pertandingan, 'Dengar, mereka datang untuk kalian, buat mereka pulang dengan bahagia,'" ungkap Toure. "Hanya itu yang saya harapkan dari mereka, dan mereka mewujudkannya. Para pemain tampil fantastis hari ini."
Membidik raksasa-raksasa Eropa
Dengan Slovan Bratislava kini sudah aman lolos ke fase utama kompetisi elite tersebut, perhatian langsung beralih ke potensi laga besar. Toure mengakui ia sangat menantikan kemungkinan menjamu beberapa klub terbesar di Eropa di stadion mereka untuk menguji sejauh mana level skuadnya sebenarnya.
"Sejujurnya, saya ingin Barcelona datang ke Bratislava, dan mungkin Manchester City juga datang ke sini," kata Toure. "Kami sangat menghormati klub-klub raksasa ini, tetapi kami ingin bermain melawan mereka untuk mengetahui posisi kompetitif kami yang sebenarnya."
- Sports Press Photo
Menghadapi jadwal fase liga yang berat
Realitas segera terasa setelah undian Liga Champions, dengan debutan pot empat Slovan mendapatkan daftar pertandingan yang menarik sekaligus brutal. Tim asuhan Toure harus menjalani laga kandang melawan Paris Saint-Germain, Roma, Lille, dan LASK, serta lawatan tandang sulit untuk menghadapi Inter Milan, Real Betis, Shakhtar Donetsk, dan VfB Stuttgart. Terlepas dari besarnya laga-laga ini, pelatih debutan itu menegaskan skuadnya akan tetap membumi saat mereka bersiap menghadapi ujian kontinental tertinggi.
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