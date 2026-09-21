Zamora mengungkapkan keterkejutannya karena tidak lebih banyak perhatian tertuju kepada Ayari sepanjang musim panas 2026, setelah menjalani kampanye Premier League yang impresif bersama Brighton dan penampilan gemilang di Piala Dunia bersama negaranya.

Pemain Swedia yang tampil penuh energi itu menjadi contoh lain dari kemampuan Brighton menemukan permata tersembunyi, memolesnya, dan melahirkan superstar berkaliber internasional. Ia didatangkan hanya dengan £3,5 juta ($5 juta) saat pindah ke Amex Stadium dari AIK di negara asalnya pada Januari 2023.

Ia memperoleh pengalaman yang sangat berharga selama masa peminjaman di Coventry dan Blackburn, sebelum menembus tim utama di kasta tertinggi Inggris. Ia mencatatkan empat gol dan tiga assist untuk Brighton musim lalu dan sudah langsung tancap gas pada musim ini, dengan Brighton duduk di peringkat ketiga klasemen setelah lima pertandingan.

Setelah meraup dana besar dari kesepakatan transfer yang melibatkan pemain-pemain seperti Caicedo dan Baleba, bersama Marc Cucurella dan Alexis Mac Allister, Ayari bisa menjadi nama berikutnya dari jalur produksi tersebut. Klub-klub besar dari seluruh Eropa disebut terus memantau perkembangannya dengan saksama.