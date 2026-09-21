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Yasin Ayari yang "luar biasa" diprediksi akan mengikuti jejak Moises Caicedo, Joao Pedro, dan Carlos Baleba ketika legenda Brighton Bobby Zamora membuat prediksi transfer
Brighton terkenal dalam menemukan permata tersembunyi
Zamora mengungkapkan keterkejutannya karena tidak lebih banyak perhatian tertuju kepada Ayari sepanjang musim panas 2026, setelah menjalani kampanye Premier League yang impresif bersama Brighton dan penampilan gemilang di Piala Dunia bersama negaranya.
Pemain Swedia yang tampil penuh energi itu menjadi contoh lain dari kemampuan Brighton menemukan permata tersembunyi, memolesnya, dan melahirkan superstar berkaliber internasional. Ia didatangkan hanya dengan £3,5 juta ($5 juta) saat pindah ke Amex Stadium dari AIK di negara asalnya pada Januari 2023.
Ia memperoleh pengalaman yang sangat berharga selama masa peminjaman di Coventry dan Blackburn, sebelum menembus tim utama di kasta tertinggi Inggris. Ia mencatatkan empat gol dan tiga assist untuk Brighton musim lalu dan sudah langsung tancap gas pada musim ini, dengan Brighton duduk di peringkat ketiga klasemen setelah lima pertandingan.
Setelah meraup dana besar dari kesepakatan transfer yang melibatkan pemain-pemain seperti Caicedo dan Baleba, bersama Marc Cucurella dan Alexis Mac Allister, Ayari bisa menjadi nama berikutnya dari jalur produksi tersebut. Klub-klub besar dari seluruh Eropa disebut terus memantau perkembangannya dengan saksama.
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Ayari diperkirakan akan memunculkan rumor transfer
Ketika ditanya apakah Ayari kemungkinan akan menjadi bagian dari transfer besar pada suatu titik dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, legenda Brighton Zamora, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetWright taruhan Premier League, mengatakan kepada GOAL: “Dia juga luar biasa, melihatnya dari dekat selama satu setengah tahun terakhir dan dalam latihan, serta betapa bagusnya dia. Saya sebenarnya terkejut tidak ada yang datang pada musim panas ini.
“Dia sosok yang seperti luput dari perhatian, tetapi ketika Anda melihat cara dia bekerja dari dekat dan melihatnya dalam latihan, dia punya bakat yang benar-benar, benar-benar nyata. Dan lagi, di usia yang masih sangat muda. Hanya ada hal-hal cerah untuk anak itu.
“Dia pemain yang menarik dan menurut saya, jika dia terus berada di jalur seperti yang dijalaninya musim ini, ya, saya pikir seseorang juga akan datang dan mencoba merekrutnya.”
Brighton bersemangat untuk menyepakati kontrak baru dengan Ayari
Ayari hanya terikat kontrak di Amex hingga musim panas 2027, meski kesepakatan itu memang mencakup opsi perpanjangan 12 bulan. Brighton sedang berupaya sebaik mungkin untuk menyepakati kontrak baru.
Pelatih kepala Fabian Hurzeler mengatakan soal upaya tersebut dan apa yang dibawa opsi energik itu ke dalam rencananya: “Anda selalu ingin menyelesaikan hal-hal seperti ini secara internal terlebih dahulu sebelum kami membawanya ke publik. Secara umum, yang bisa saya katakan adalah Yasin adalah pemain hebat. Dia berkembang sangat baik bersama kami dalam dua tahun terakhir.
“Dia berkembang sebagai pemain dan sebagai pribadi. Dia mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Jadi saya sangat senang. Saya sangat senang bekerja dengan pemain seperti ini. Saya sangat senang bekerja terutama dengannya dan semoga dia bertahan lebih lama.”
Juru taktik asal Jerman itu menambahkan: “Yasin, dia punya kualitas saat menguasai bola, dia punya kualitas saat tidak menguasai bola. Dia juga berkembang sebagai pribadi. Jadi dalam hal mengambil tanggung jawab, dia bisa berkontribusi lewat usahanya.
“Saya pikir sangat penting bagi kami untuk memahami bahwa setiap orang di skuad kami memiliki tanggung jawab atas pencapaian kami, dan semua orang itu penting, dan itulah yang selalu kami coba tekankan. Lalu ekspresikan diri Anda dalam kepribadian Anda, dalam kualitas Anda, dan itulah juga yang saya minta dari Yasin.”
- Getty
Brighton melesat di papan atas klasemen Liga Primer
Brighton kembali menjalani petualangan di kompetisi Eropa musim ini, saat mereka bersaing di Conference League, dan akan berharap, baik melalui menjuarai turnamen itu maupun lewat posisi mereka di Premier League, bahwa aksi di level kontinental akan tetap menjadi agenda pada 2027-28.
Mereka menjalankannya dengan sangat baik, dengan kemenangan 3-0 yang menakjubkan atas juara bertahan Arsenal membawa mereka memasuki jeda internasional pertama pada kampanye saat ini. Lawatan ke Sunderland menjadi agenda berikutnya pada 10 Oktober.
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