"Yang tidak saya pahami saat itu:" Legenda NBA Dirk Nowitzki membuat penonton merinding dan sekali lagi menorehkan sejarah dalam dunia bola basket

Namun, semua penghargaan dan gelar itu, jelas Nowitzki dengan gaya rendah hatinya yang khas, selalu berada di urutan kedua setelah sisi kemanusiaannya. "Pengalaman lebih berarti daripada piala, manusia lebih berarti daripada piala, dan kisah-kisah lebih berarti daripada kekayaan," kata pria asal Würzburg itu. Justru karena ia berkesempatan berkeliling dunia bersama tim nasional di level FIBA, menjadi orang Jerman kedua setelah Detlef Schrempf yang masuk ke Hall of Fame sangat berarti baginya.

Semakin disayangkan bahwa penghargaannya dimulai dengan sebuah insiden. Karena saat ia hendak memulai pidatonya, prompter tiba-tiba mogok – selama beberapa menit Nowitzki harus membaca teks dari ponselnya. "Saya sudah mulai berkeringat," akunya setelah itu: "Itu memang situasi yang menegangkan." Pada akhirnya, para teknisi berhasil mengatasi masalah tersebut – namun Nowitzki sama sekali tidak berniat membiarkan suasana perayaan itu terganggu. Bahkan lama setelah upacara, ia masih menandatangani autograf, berfoto selfie, dan memberikan wawancara.

Selain prestasinya yang membuka jalan bagi generasi juara dunia di bawah pimpinan Dennis Schröder, Nowitzki selalu memikat dengan keramahannya. Seorang superstar yang memang tinggal di AS, tetapi sepertinya tidak pernah melupakan tanah airnya di Jerman. "Dia selalu rendah hati, pria yang baik, dan teman yang baik," puji Presiden DBB Ingo Weiss. Nowitzki, lanjut Weiss, adalah "panutan sejati dalam dunia basket."