Ketika teleprompter sialan itu kembali berfungsi, Dirk Nowitzki berpaling kepada pria yang tanpanya ia hampir tak akan berdiri di atas panggung itu: mentornya, Holger Geschwindner. "Harry Potter punya Dumbledore, Alexander Agung punya Aristoteles, dan saya, saya punya Holger," kata legenda bola basket itu dalam pidato terima kasihnya yang menawan, yang ia sampaikan untuk merayakan masuknya dirinya ke dalam Hall of Fame Federasi Bola Basket Dunia (FIBA).
"Yang tidak saya pahami saat itu:" Legenda NBA Dirk Nowitzki membuat penonton merinding dan sekali lagi menorehkan sejarah dalam dunia bola basket
"Kami mendayung, bertinju, berduel pedang, dan membaca buku. Aku harus melakukan handstand, melompat seperti katak – dan aku bermain saksofon," kata Nowitzki. Saat itu, ia tidak mengerti apa maksudnya. "Yang tidak kumengerti saat itu: Kamu telah membentuk diriku sebagai pribadi. Dan sebagai atlet secara keseluruhan. Bukan hanya sebagai pemain basket. Sekarang aku mengerti hal itu. Kamu percaya padaku, saat aku sendiri tidak percaya pada diriku," kata pria berusia 47 tahun itu.
Dalam pidatonya yang berlangsung sekitar sepuluh menit, Nowitzki menelusuri seluruh kehidupannya, berterima kasih kepada orang tuanya yang telah mengantarnya ke semua acara olahraga sejak ia masih kecil, dan kepada saudarinya yang bahkan pernah mengerjakan PR-nya. Dia mengenang masa-masa di tim nasional junior, medali perunggu Piala Dunia 2002 dan medali perak Kejuaraan Eropa 2005 bersama tim senior, serta tentu saja era gemilangnya bersama Dallas Mavericks, tempat dia "tumbuh menjadi pria sejati". Dan pada 2019, dia pensiun.
Nowitzki, setelah Schrempf, menjadi orang Jerman kedua yang masuk ke Hall of Fame FIBA
Namun, semua penghargaan dan gelar itu, jelas Nowitzki dengan gaya rendah hatinya yang khas, selalu berada di urutan kedua setelah sisi kemanusiaannya. "Pengalaman lebih berarti daripada piala, manusia lebih berarti daripada piala, dan kisah-kisah lebih berarti daripada kekayaan," kata pria asal Würzburg itu. Justru karena ia berkesempatan berkeliling dunia bersama tim nasional di level FIBA, menjadi orang Jerman kedua setelah Detlef Schrempf yang masuk ke Hall of Fame sangat berarti baginya.
Semakin disayangkan bahwa penghargaannya dimulai dengan sebuah insiden. Karena saat ia hendak memulai pidatonya, prompter tiba-tiba mogok – selama beberapa menit Nowitzki harus membaca teks dari ponselnya. "Saya sudah mulai berkeringat," akunya setelah itu: "Itu memang situasi yang menegangkan." Pada akhirnya, para teknisi berhasil mengatasi masalah tersebut – namun Nowitzki sama sekali tidak berniat membiarkan suasana perayaan itu terganggu. Bahkan lama setelah upacara, ia masih menandatangani autograf, berfoto selfie, dan memberikan wawancara.
Selain prestasinya yang membuka jalan bagi generasi juara dunia di bawah pimpinan Dennis Schröder, Nowitzki selalu memikat dengan keramahannya. Seorang superstar yang memang tinggal di AS, tetapi sepertinya tidak pernah melupakan tanah airnya di Jerman. "Dia selalu rendah hati, pria yang baik, dan teman yang baik," puji Presiden DBB Ingo Weiss. Nowitzki, lanjut Weiss, adalah "panutan sejati dalam dunia basket."