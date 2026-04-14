"Yang pasti tidak kami miliki adalah para pemain yang mungkin ingin dilihat oleh sebagian orang di sini – yang memiliki kemampuan ekstra," aku Kovac dalam sebuah sesi diskusi yang dipandu oleh dan bersama mantan manajer legendaris Leverkusen, Reiner Calmund.
"Yang tidak kami miliki adalah para pemain dengan kemampuan ekstra": Niko Kovac menyebut empat bintang yang saat ini tidak dimiliki BVB
Kovac merujuk pada berbagai prediksi pesimistis seputar BVB, yang menyatakan bahwa skuad saat ini kekurangan pemain-pemain bintang. "Saya rasa, yang mungkin kurang bagi kami atau para penggemar adalah kehadiran Sancho, Haaland, Dembele, atau Reus," kata pria berusia 54 tahun itu sambil mengutip contoh-contoh dari sejarah klub dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, Kovac juga menekankan bahwa tim Dortmund tetap bisa tampil memuaskan meski tanpa pemain-pemain istimewa tersebut: "Saya yakin kami sudah melakukan pekerjaan yang baik dengan para pemain yang kami miliki. Mereka hebat dan saya senang bisa bekerja bersama mereka, tapi tentu saja kami juga ingin terus meningkatkan performa."
Apakah Jadon Sancho akan kembali ke BVB untuk kedua kalinya?
Dari para pemain yang disebutkan Kovac, Reus dan Sancho adalah dua pemain terakhir yang meninggalkan BVB. Ikon klub Reus, yang sudah bermain untuk Borussia sejak masa junior, tidak mendapatkan kontrak baru pada 2024 dan pindah ke Los Angeles Galaxy di AS. Sancho pernah berhasil menjadi bintang top internasional selama bermain di Dortmund dari 2017 hingga 2021 dan kembali ke Westfalen pada paruh kedua musim 2023/24 untuk masa pinjaman selama enam bulan.
Belakangan ini, harapan para penggemar BVB untuk segera melihat Sancho kembali ke tim semakin menguat. Menurut Ruhr Nachrichten, para petinggi Dortmund semakin yakin bahwa pemain Inggris yang jago menggiring bola ini juga bisa dimanfaatkan untuk gaya permainan di bawah asuhan Kovac. Sancho masih dipinjamkan ke Aston Villa hingga akhir musim, di mana ia baru-baru ini menunjukkan performa yang semakin membaik. Karena kontraknya di Manchester United akan berakhir pada akhir Juni dan ia tidak memiliki masa depan lagi di Red Devils, pemain berusia 26 tahun itu bisa didapatkan tanpa biaya transfer. BVB dilaporkan siap menawarkan gaji hingga tujuh juta euro per tahun kepadanya untuk kembalinya ke klub.
BVB membutuhkan pengganti Julian Brandt pada musim panas nanti
Dortmund membutuhkan tambahan pemain kreatif pada musim panas nanti, karena Julian Brandt—seorang pemain kunci yang kontraknya akan berakhir—akan meninggalkan klub tanpa biaya transfer. Sementara itu, Nico Schlotterbeck, salah satu pilar utama tim, telah menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga 2031. Namun, kontrak tersebut dilaporkan mengandung klausul pelepasan yang memungkinkan bek tengah tersebut meninggalkan BVB setelah Piala Dunia untuk beberapa klub tertentu dengan biaya transfer sebesar 60 juta euro.
Musim ini berjalan kurang mulus bagi Kovac, yang kontraknya berlaku hingga musim panas 2027, dan timnya saat ini. Gelar juara hanya mungkin secara teori mengingat selisih 12 poin dari pemuncak klasemen Bayern München, sementara kualifikasi Liga Champions hampir pasti aman dengan keunggulan 12 poin atas peringkat kelima (Bayer Leverkusen). Dalam lima pertandingan sisa, yang dimulai dengan laga tandang melawan TSG Hoffenheim pada Sabtu, BVB kini hanya berfokus untuk mempertahankan posisi kedua. Keunggulan delapan poin atas VfB Stuttgart di peringkat ketiga juga cukup nyaman.
Pertandingan-pertandingan BVB berikutnya
Tanggal
Pertandingan
18 April, pukul 15.30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
26 April, pukul 17.30
BVB - SC Freiburg (Bundesliga)
3 Mei, pukul 17.30
Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)