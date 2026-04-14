"Yang tidak kami miliki adalah para pemain dengan kemampuan ekstra": Niko Kovac menyebut empat bintang yang saat ini tidak dimiliki BVB

Dari para pemain yang disebutkan Kovac, Reus dan Sancho adalah dua pemain terakhir yang meninggalkan BVB. Ikon klub Reus, yang sudah bermain untuk Borussia sejak masa junior, tidak mendapatkan kontrak baru pada 2024 dan pindah ke Los Angeles Galaxy di AS. Sancho pernah berhasil menjadi bintang top internasional selama bermain di Dortmund dari 2017 hingga 2021 dan kembali ke Westfalen pada paruh kedua musim 2023/24 untuk masa pinjaman selama enam bulan.

Belakangan ini, harapan para penggemar BVB untuk segera melihat Sancho kembali ke tim semakin menguat. Menurut Ruhr Nachrichten, para petinggi Dortmund semakin yakin bahwa pemain Inggris yang jago menggiring bola ini juga bisa dimanfaatkan untuk gaya permainan di bawah asuhan Kovac. Sancho masih dipinjamkan ke Aston Villa hingga akhir musim, di mana ia baru-baru ini menunjukkan performa yang semakin membaik. Karena kontraknya di Manchester United akan berakhir pada akhir Juni dan ia tidak memiliki masa depan lagi di Red Devils, pemain berusia 26 tahun itu bisa didapatkan tanpa biaya transfer. BVB dilaporkan siap menawarkan gaji hingga tujuh juta euro per tahun kepadanya untuk kembalinya ke klub.