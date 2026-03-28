"Yang terbaik sepanjang sejarah!" - Pemenang Ballon d'Or melontarkan pernyataan tegas tentang kapten Prancis, Kylian Mbappé
Perjalanan Mbappe menuju kejayaan bersejarah
Mantan ikon Marseille dan AC Milan itu takjub melihat performa mantan penyerang Paris Saint-Germain tersebut. Pengaruh Mbappé di tim nasional sangat transformatif, membawa mereka meraih gelar juara Piala Dunia pada 2018 dan mencapai final untuk kedua kalinya secara berturut-turut pada 2022, di mana ia mencetak hat-trick yang legendaris melawan Argentina. Setelah mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas Brasil pekan ini, ia kini telah mengoleksi 56 gol dari 95 pertandingan bersama Les Bleus dan hanya tertinggal satu gol dari Olivier Giroud dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional. Giroud mengakhiri karier internasionalnya pada 2024 dengan 137 penampilan.
Papin mengeluarkan pernyataan yang paling tegas
Dalam wawancara dengan RMC, Papin ditanya apakah Mbappé layak dianggap sebagai penyerang terbaik dalam sejarah tim nasional Prancis. Ia tak ragu menempatkan kapten saat ini di puncak hierarki, bahkan menyiratkan bahwa yang terbaik dari sang penyerang masih akan datang.
"Saya pikir, saat ini, dia adalah striker terhebat dalam sejarah tim Prancis, ya. Dan tahukah Anda? Saya pikir dia akan menjadi lebih hebat lagi," tegas Papin. Pria berusia 60 tahun itu, yang tetap menjadi satu-satunya pemain yang memenangkan Ballon d'Or saat bermain untuk klub Prancis, mengakui bahwa meskipun Mbappe belum memenangkan penghargaan individu tersebut, prestasi kolektifnya tak tertandingi.
Penghargaan individu vs kejayaan internasional
Perdebatan pun beralih ke prestise Ballon d'Or, sebuah trofi yang sejauh ini belum pernah diraih Mbappé meskipun ia terus menunjukkan performa gemilang. Papin, yang tetap menjadi salah satu penuntas peluang paling tajam dalam sejarah sepak bola dengan 30 gol dalam 54 penampilan bersama tim nasional, mengakui bahwa ia akan menukar momen kejayaannya sendiri demi kesuksesan internasional yang telah dirasakan Mbappé.
"Dia belum pernah meraih Ballon d'Or, ya, tapi saya, apakah saya akan menukar Ballon d'Or saya dengan gelar bersama tim Prancis? Mungkin. Itu sesuatu yang perlu dipikirkan," kata Papin. "Saya tidak pernah bermain untuk memenangkan Ballon d'Or, dan saya mendapatkannya. Sementara itu, saya sangat ingin memiliki gelar Piala Dunia, dan saya tidak pernah mendapatkannya."
Mengejar rekor sepanjang masa milik Giroud
Saat Prancis bersiap menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang, semua mata akan tertuju pada Mbappé yang tengah berupaya mencetak gol untuk menyamai rekor Giroud.
Dengan 56 gol di bawah namanya, sang kapten tetap menjadi titik fokus tim asuhan Didier Deschamps. Seiring ia melanjutkan perjalanannya bersama Real Madrid dan mempertahankan performa terbaiknya untuk Les Bleus, gelar "yang terbaik sepanjang masa" yang diberikan kepadanya oleh Papin tampaknya semakin sulit untuk dibantah.