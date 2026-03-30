"Yang terbaik masih akan datang" dari Lamine Yamal, saat pelatih timnas Spanyol menyoroti peran penting bintang Barcelona itu bagi La Roja
Yamal mencapai prestasi baru
Pelatih kepala Spanyol, Luis de la Fuente, melontarkan pujian kepada bintang muda Yamal, menyoroti perkembangan pesat dan pengaruh yang semakin besar dari pemain muda Barcelona tersebut di tim nasional, sambil menegaskan bahwa performa terbaiknya masih akan datang — hanya beberapa jam sebelum laga persahabatan melawan Mesir.
"Dia adalah pemain sepak bola yang jauh lebih baik daripada dua tahun lalu, tetapi masih belum sebaik yang akan dia capai dalam dua tahun ke depan," kata De la Fuente kepada wartawan. "Dia semakin matang, kontribusinya semakin besar setiap hari, dia memiliki sentuhan yang sangat menarik bagi rekan-rekan setimnya dalam arti bahwa dia menarik perhatian semua orang, dan setiap hari dia memiliki peran yang semakin penting dalam tim meskipun usianya masih sangat muda. Saat ini, saya pikir dia masih memiliki jalan panjang dan versi terbaiknya belum tiba. Kondisi fisiknya? Dia fantastis, sangat cepat, dan tangguh... Dia berada di salah satu momen terbaik musim ini dan dalam kariernya yang masih singkat."
- AFP
Menangani kekhawatiran Barcelona
Dengan Yamal yang sering diturunkan baik untuk Barcelona maupun tim nasional, muncul pertanyaan mengenai beban kerjanya dan risiko cedera. Namun, De la Fuente dengan cepat menepis anggapan bahwa ia harus memprioritaskan kepentingan klub daripada kebutuhan tim nasional, terutama dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat.
"Saya tidak tahu apa yang harus saya pertimbangkan. Saya harus mempertimbangkan tanggung jawab saya untuk membawa tim ini meraih kemenangan," jelas sang pelatih. "Saya pikir itu bagus bahwa mereka berasal dari Barca dan memiliki semangat yang kuat. Tapi saya memikirkan tim saya. Sama seperti saya bersimpati, saya meminta mereka untuk mendukung saya. Pemain Barca menghadapi risiko yang sama besarnya dengan pemain Madrid, Atletico... Sepak bola memang seperti itu. Fakta bahwa ada tujuh pemain Barca di sini adalah kabar baik bagi mereka dan bagi sepak bola Spanyol."
Tempat di Piala Dunia masih terbuka
Pertandingan melawan Mesir menjadi ujian terakhir sebelum skuad definitif Piala Dunia diumumkan. Meskipun De la Fuente mengakui bahwa ia sudah memiliki "landasan yang kokoh" berupa sekitar 20 hingga 22 pemain yang telah dipastikan, pintu tetap terbuka bagi mereka yang saat ini berada di pinggiran skuad atau sedang pulih dari cedera, seperti Eric Garcia.
"Kami sudah memiliki kelompok yang solid, sebuah dasar yang sangat penting. Jika tidak ada kendala—dan pasti akan ada kendala serta cedera, meski kami berharap tidak— Tapi memang benar ada 20-22 pemain yang kami tahu ingin kami bawa," kata De la Fuente. Dia menambahkan mengenai Garcia: "Dia adalah pemain yang sangat disayangi oleh semua orang dan oleh saya. Dia memiliki semua potensi. Dia sedang dalam performa yang sangat baik dan sekarang dia mengalami cedera ringan... mulai sekarang hingga dua bulan ke depan, pintu akan terbuka bagi banyak orang."
- AFP
Cucurella siap menghadapi tantangan
Bek Chelsea, Marc Cucurella, juga berbicara kepada media, menekankan pentingnya mempertahankan intensitas bahkan dalam pertandingan yang dikategorikan sebagai laga persahabatan. Bagi sang bek sayap, setiap menit yang dihabiskan dengan mengenakan seragam Spanyol merupakan kesempatan untuk mengamankan tempat di skuad Piala Dunia musim panas nanti.
"Ini adalah pertandingan yang sangat penting. Ini adalah ujian terakhir sebelum skuad Piala Dunia dan kami semua akan berusaha memberikan yang terbaik. Dari situ, kami akan mempersulit De la Fuente," kata Cucurella. "Ini sulit. Kamu bermain untuk memperebutkan gelar, tapi kami juga tahu bahwa kamu harus tampil di level tertentu. Kamu tahu kamu bermain dengan seragam Spanyol dan kamu tidak pernah tahu apakah ini akan menjadi pertandingan terakhirmu bersama Tim Nasional. Kamu tahu ini adalah kesempatan terakhirmu untuk mempersulit keputusan De la Fuente atau agar dia mempertimbangkanmu untuk masuk dalam daftar itu."