"Yang terbaik masih akan datang" dari Lamine Yamal, saat pelatih timnas Spanyol menyoroti peran penting bintang Barcelona itu bagi La Roja

Pelatih kepala Spanyol, Luis de la Fuente, melontarkan pujian kepada bintang muda Yamal, menyoroti perkembangan pesat dan pengaruh yang semakin besar dari pemain muda Barcelona tersebut di tim nasional, sambil menegaskan bahwa performa terbaiknya masih akan datang — hanya beberapa jam sebelum laga persahabatan melawan Mesir.

"Dia adalah pemain sepak bola yang jauh lebih baik daripada dua tahun lalu, tetapi masih belum sebaik yang akan dia capai dalam dua tahun ke depan," kata De la Fuente kepada wartawan. "Dia semakin matang, kontribusinya semakin besar setiap hari, dia memiliki sentuhan yang sangat menarik bagi rekan-rekan setimnya dalam arti bahwa dia menarik perhatian semua orang, dan setiap hari dia memiliki peran yang semakin penting dalam tim meskipun usianya masih sangat muda. Saat ini, saya pikir dia masih memiliki jalan panjang dan versi terbaiknya belum tiba. Kondisi fisiknya? Dia fantastis, sangat cepat, dan tangguh... Dia berada di salah satu momen terbaik musim ini dan dalam kariernya yang masih singkat."