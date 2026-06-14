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Turkey v Venezuela - International FriendlyGetty Images Sport

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Yang Terbaik di Piala Dunia... Güler Menyinari Kegelapan Turki Saat Melawan Australia

FEATURES
Analysis
A. Guler
T. Henry
V. Montella
Turkiye
Australia
World Cup
Turki
Prancis
Italia
Australia

Kejutan di awal

Arda Güler, bintang Real Madrid, tampil impresif saat Turki kalah 2-0 dari Australia pada Minggu ini, dalam laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026.

Meskipun hasilnya terlihat kejam, terutama ketika tim Eropa kalah dari lawan Asia, Güler menjadi secercah harapan dalam penampilan skuad asuhan pelatih Italia Vincenzo Montella.

  • Angka-angka istimewa

    Statistik Gol dalam pertandingan ini sangat menjanjikan, dan ia terbukti menjadi pemain paling dinamis di skuad Montella, dengan menyentuh bola sebanyak 106 kali, serta melepaskan 68 umpan akurat dari total 73 umpan, ditambah 4 umpan panjang dengan tingkat keberhasilan 100%.

    Bintang Real Madrid ini menciptakan dua peluang emas untuk mencetak gol, memberikan dua umpan kunci, melepaskan lima umpan silang, serta melakukan lima dribel.

    Arda Güler melepaskan 8 tembakan ke gawang, angka tertinggi bagi pemain mana pun di Piala Dunia 2026 hingga saat ini, sementara total tembakan timnas Turki mencapai 30 kali, yang merupakan jumlah tembakan terbanyak untuk tim yang gagal mencetak gol dalam satu pertandingan Piala Dunia sejak Portugal melepaskan 31 tembakan melawan Inggris pada edisi 2006 tanpa mencetak gol.

    Bintang Real Madrid ini melakukan 3 pelanggaran saat melawan Australia, sementara melakukan satu tekel, memenangkan 5 duel, serta merebut bola sebanyak 3 kali dari pemain lawan.

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Karakter tokoh utama

    Güler tetap mempertahankan semangat juangnya bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan. Kamera menangkapnya saat memasuki lapangan sambil memotivasi rekan-rekannya, dengan berkata, "Ayo, teman-teman. Kita jauh lebih baik dari mereka... Mari kita buktikan itu sejak menit pertama."

    Pernyataan Güler tersebut menunjukkan bahwa ia baru berusia 21 tahun dan berpartisipasi di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam kariernya, meski timnas Turki diisi oleh banyak bintang yang lebih berpengalaman darinya, seperti Hakan Çalhanoğlu, bintang Inter Milan, namun kepribadian pemain Real Madrid ini mendorongnya untuk memimpin rekan-rekannya secara moral sebelum kick-off di Piala Dunia.

  • Pengakuan atas kelalaian

    Pernyataan Güler setelah kekalahan tersebut menggambarkan situasi Turki dalam pertandingan tersebut, di mana timnas negaranya telah berusaha keras, namun gagal mencetak gol ke gawang Turki.

    Güler mengatakan kepada wartawan setelah kekalahan dari Australia: "Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada Australia... Mereka memanfaatkan peluang mereka, sementara kami tidak melakukannya."

    Dia menambahkan: "Tapi saya tidak akan berbohong, sulit menerima beberapa keputusan malam ini. Ada momen-momen di mana banyak dari kami merasa seharusnya ada pelanggaran tangan, namun permainan tetap dilanjutkan. Saya tidak mengatakan ini satu-satunya alasan kekalahan kami, tapi momen-momen seperti itu bisa mengubah jalannya pertandingan."

    Dia melanjutkan: "Wasit melihatnya secara berbeda dan kita harus menghormati itu, meskipun kita tidak setuju... Pada akhirnya, kita juga harus melihat diri kita sendiri. Kita tidak menciptakan cukup peluang, tidak bertahan dengan cukup baik, dan Australia menghukum kita."

    Dia menyimpulkan: "Para pendukung berhak merasa kecewa. Kami juga kecewa... Kami akan belajar dari ini, kami akan kembali lebih kuat, dan kami akan memastikan bahwa hasil ini tidak akan menentukan perjalanan kami di turnamen ini."

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    Komentar Henry tentang Pusat Guler

    Thierry Henry, legenda Prancis, mengatakan dalam analisisnya mengenai kekalahan Turki: "Jika Anda menyaksikan pertandingan itu, terutama melihat bagaimana pemain seperti Çalhanoğlu dan Yumsek mampu mengendalikan permainan, itu sungguh luar biasa. Dari segi statistik, saya ingin mengatakan bahwa tim yang lebih baik justru yang kalah."

    Dia menambahkan: "Vincenzo Montella telah mempersiapkan tim dengan sangat baik, tetapi memainkan Arda Güler di sayap kiri sedikit merugikan mereka, karena menurut saya jika dia memberinya kesempatan bermain sebagai gelandang serang, mereka bisa tampil lebih baik."

    Dia melanjutkan: "Melatih itu tidak pernah mudah, terkadang Anda tidak tahu apa yang harus dikatakan untuk memotivasi pemain Anda dan mungkin itulah yang terjadi pada Montella hari ini."

    Dia menyimpulkan: "Turki memiliki tim yang luar biasa dengan pemain-pemain muda seperti Yildiz, Kadiyoglu, dan Arda Güler, serta mereka juga memiliki pengalaman. Sangat disayangkan mereka kalah, tapi saya berharap mereka akan kembali dengan performa yang lebih baik."

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Alasan-alasan Montella

    Montella mengatakan bahwa ia tidak terkejut dengan susunan pemain inti tim nasional Australia, namun ia kecewa karena timnya tidak mampu memanfaatkan penguasaan bola sebesar 78 persen dalam kekalahan 2-0 tersebut.

    Montella mengakui bahwa ia tidak bisa memasukkan lebih banyak pemain penyerang di akhir pertandingan karena ia merasa hal itu akan membuat timnya rentan terhadap serangan balik yang kuat dari Australia.

    Montella ditanya tentang pemain cadangannya dan juga alasan mengapa timnya tidak mampu mengimbangi Australia secara fisik, tetapi ia menjelaskan bahwa ia perlu memasukkan pemain yang dapat mencoba bersaing secara fisik dengan Australia, sambil membiarkan Arda Güler dan Hakan Çalhanoğlu, yang belum dalam kondisi prima, tetap di lapangan karena mereka merupakan pemain kunci.

    Dia menambahkan: "Ketika kalah, Anda harus menerima semua kritik, bahkan yang menurut Anda tidak adil... Saya tahu saya telah dikritik berkali-kali karena tidak memainkan pemain yang lebih kuat secara fisik, tetapi bahkan ketika kami menghadapi kritik, saya menerimanya dan saya tahu bahwa pemain lain sebenarnya sedang berkembang pesat, dan saya ingin membiarkan Güler tetap di lapangan hingga akhir."

    Dia melanjutkan: "Saya ingin mempertahankan Güler di lapangan. Ketika kami memindahkan Arda ke lini tengah; saya melihat bahwa Jan Ozon tampil lebih baik di posisi di belakang penyerang, jadi saya ingin mempertahankan Arda hingga akhir pertandingan. Namun, ketika kami memindahkan Kenan Yildiz ke sayap kiri, kami tidak bisa menemukan ruang yang cukup untuk Jan dalam pertandingan ini."

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