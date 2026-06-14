Yang Terbaik di Piala Dunia... Güler Menyinari Kegelapan Turki Saat Melawan Australia

Montella mengatakan bahwa ia tidak terkejut dengan susunan pemain inti tim nasional Australia, namun ia kecewa karena timnya tidak mampu memanfaatkan penguasaan bola sebesar 78 persen dalam kekalahan 2-0 tersebut.
Montella mengakui bahwa ia tidak bisa memasukkan lebih banyak pemain penyerang di akhir pertandingan karena ia merasa hal itu akan membuat timnya rentan terhadap serangan balik yang kuat dari Australia.
Montella ditanya tentang pemain cadangannya dan juga alasan mengapa timnya tidak mampu mengimbangi Australia secara fisik, tetapi ia menjelaskan bahwa ia perlu memasukkan pemain yang dapat mencoba bersaing secara fisik dengan Australia, sambil membiarkan Arda Güler dan Hakan Çalhanoğlu, yang belum dalam kondisi prima, tetap di lapangan karena mereka merupakan pemain kunci.
Dia menambahkan: "Ketika kalah, Anda harus menerima semua kritik, bahkan yang menurut Anda tidak adil... Saya tahu saya telah dikritik berkali-kali karena tidak memainkan pemain yang lebih kuat secara fisik, tetapi bahkan ketika kami menghadapi kritik, saya menerimanya dan saya tahu bahwa pemain lain sebenarnya sedang berkembang pesat, dan saya ingin membiarkan Güler tetap di lapangan hingga akhir."
Dia melanjutkan: "Saya ingin mempertahankan Güler di lapangan. Ketika kami memindahkan Arda ke lini tengah; saya melihat bahwa Jan Ozon tampil lebih baik di posisi di belakang penyerang, jadi saya ingin mempertahankan Arda hingga akhir pertandingan. Namun, ketika kami memindahkan Kenan Yildiz ke sayap kiri, kami tidak bisa menemukan ruang yang cukup untuk Jan dalam pertandingan ini."