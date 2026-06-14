Yang Terbaik di Piala Dunia... Güler Menyinari Kegelapan Turki Saat Melawan Australia

Pernyataan Güler setelah kekalahan tersebut menggambarkan situasi Turki dalam pertandingan tersebut, di mana timnas negaranya telah berusaha keras, namun gagal mencetak gol ke gawang Turki.

Güler mengatakan kepada wartawan setelah kekalahan dari Australia: "Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada Australia... Mereka memanfaatkan peluang mereka, sementara kami tidak melakukannya."

Dia menambahkan: "Tapi saya tidak akan berbohong, sulit menerima beberapa keputusan malam ini. Ada momen-momen di mana banyak dari kami merasa seharusnya ada pelanggaran tangan, namun permainan tetap dilanjutkan. Saya tidak mengatakan ini satu-satunya alasan kekalahan kami, tapi momen-momen seperti itu bisa mengubah jalannya pertandingan."

Dia melanjutkan: "Wasit melihatnya secara berbeda dan kita harus menghormati itu, meskipun kita tidak setuju... Pada akhirnya, kita juga harus melihat diri kita sendiri. Kita tidak menciptakan cukup peluang, tidak bertahan dengan cukup baik, dan Australia menghukum kita."

Dia menyimpulkan: "Para pendukung berhak merasa kecewa. Kami juga kecewa... Kami akan belajar dari ini, kami akan kembali lebih kuat, dan kami akan memastikan bahwa hasil ini tidak akan menentukan perjalanan kami di turnamen ini."