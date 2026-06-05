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"Yang terbaik di dunia!" - Kapten PSG mengungkapkan apa yang ia katakan kepada Gabriel Magalhaes dari Arsenal setelah rekan setimnya di timnas Brasil itu gagal mengeksekusi penalti secara memalukan di final Liga Champions
Marquinhos lebih memilih menghibur daripada merayakan
Harapan Arsenal untuk menjuarai Liga Champions 2026 berakhir dengan kekecewaan setelah mereka kalah dari PSG melalui adu penalti di Budapest. Gabriel, salah satu pemain paling konsisten di bawah asuhan Mikel Arteta sepanjang musim ini, gagal mengeksekusi tendangan penalti yang sangat menentukan dalam adu penalti tersebut.
Sementara para pemain PSG bergegas pergi untuk merayakan kemenangan mereka, kapten Marquinhos justru menghampiri Gabriel. Bek veteran itu menyadari rasa sakit yang dialami rekan setimnya di tim nasional dan memutuskan untuk memberikan dukungan sebelum bergabung dalam perayaan. Marquinhos kemudian menjelaskan bahwa ia didorong oleh rasa empati, karena pernah mengalami hal serupa bersama Brasil setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti di Piala Dunia 2022.
- Getty Images Sport
Kapten PSG mendukung Gabriel setelah mengalami kemunduran yang menyakitkan
Berbicara dari markas tim nasional Brasil, Marquinhos mengungkapkan pesan yang ia sampaikan kepada Gabriel setelah final. Ia mengakui bahwa melihat Gabriel berdiri sendirian setelah adu penalti langsung mengingatkannya pada momen sulit yang pernah ia alami di panggung internasional.
"Saya sudah siap dan bersemangat untuk merayakan," kata Marquinhos kepada wartawan. "Tapi saat saya mulai berlari, saya melihatnya tepat di depan saya dan tim saya melewatinya, gambaran yang sama seperti setelah tendangan penalti saya [yang gagal] pada 2022.
"Saat itulah saya mulai memikirkan rekan setim saya [Brasil], merasakan empati, karena saya pernah mengalami momen seperti itu dan saya tahu tanggung jawabnya. Saya mengatakan kepada [Gabriel] untuk tetap kuat, untuk menegakkan kepalanya karena dia telah menjalani musim yang luar biasa dan pertandingan yang luar biasa.
"Saya mengatakan kepadanya bahwa, menurut saya, dia adalah bek tengah terbaik di dunia musim ini. Dia sama sekali tidak pantas memikul beban itu karena, tentu saja, kita semua ingin mencetak gol dari tendangan penalti.
Kontribusi yang menentukan musim ini tetap utuh
Marquinhos bertekad agar kegagalan Gabriel dalam mengeksekusi penalti tidak menjadi gambaran utama musimnya. Kapten PSG itu menekankan bahwa penampilan bek Arsenal tersebut sepanjang musim layak mendapatkan pengakuan yang jauh lebih besar daripada satu kesalahan dalam adu penalti. Pemain asal Brasil itu juga menyoroti pentingnya peran Gabriel bagi tim nasional menjelang turnamen internasional besar.
Dia menambahkan: "Saya mengatakan kepadanya bahwa momen itu tidak akan mengurangi musim yang luar biasa yang telah dia jalani dan bahwa kami akan sangat membutuhkannya. Itulah kata-kata saya kepadanya, agar dia bisa melupakan momen itu secepat mungkin karena kami akan segera membutuhkannya di sini."
- Getty Images
Perhatian kini beralih ke tugas di Brasil
Kedua bek tersebut kini telah bergabung dengan timnas Brasil, mengesampingkan kesetiaan mereka kepada klub masing-masing seiring bergesernya fokus ke sepak bola internasional. Marquinhos berharap Gabriel dapat segera melupakan kekecewaan di Budapest dan kembali memulihkan kepercayaan dirinya sepenuhnya. Menjelang Piala Dunia, Gabriel tetap menjadi sosok penting dalam rencana timnas Brasil. Di turnamen yang akan digelar di Amerika Utara itu, Selecao tergabung dalam Grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.