"Yang terbaik di dunia!" - Kapten PSG mengungkapkan apa yang ia katakan kepada Gabriel Magalhaes dari Arsenal setelah rekan setimnya di timnas Brasil itu gagal mengeksekusi penalti secara memalukan di final Liga Champions

Berbicara dari markas tim nasional Brasil, Marquinhos mengungkapkan pesan yang ia sampaikan kepada Gabriel setelah final. Ia mengakui bahwa melihat Gabriel berdiri sendirian setelah adu penalti langsung mengingatkannya pada momen sulit yang pernah ia alami di panggung internasional.

"Saya sudah siap dan bersemangat untuk merayakan," kata Marquinhos kepada wartawan. "Tapi saat saya mulai berlari, saya melihatnya tepat di depan saya dan tim saya melewatinya, gambaran yang sama seperti setelah tendangan penalti saya [yang gagal] pada 2022.

"Saat itulah saya mulai memikirkan rekan setim saya [Brasil], merasakan empati, karena saya pernah mengalami momen seperti itu dan saya tahu tanggung jawabnya. Saya mengatakan kepada [Gabriel] untuk tetap kuat, untuk menegakkan kepalanya karena dia telah menjalani musim yang luar biasa dan pertandingan yang luar biasa.

"Saya mengatakan kepadanya bahwa, menurut saya, dia adalah bek tengah terbaik di dunia musim ini. Dia sama sekali tidak pantas memikul beban itu karena, tentu saja, kita semua ingin mencetak gol dari tendangan penalti.