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ALEXANDER ZVEREVGetty Images
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"Yang Terbaik di Dunia": Impian Zverev di Wimbledon pupus di tangan lawan yang selalu menyulitkannya, Sinner

Impian besar itu pupus: Alexander Zverev kalah di final Wimbledon melawan Jannik Sinner.

Alexander Zverev memeluk medali perak hiburan itu dan menerima tepuk tangan penyemangat dari Kanselir Federal Friedrich Merz. Dalam upacara penyerahan hadiah bersama Putri Kate di "Rumput Suci" Wimbledon, bintang tenis Jerman itu segera bisa tersenyum kembali meski tengah diliputi kekecewaan. “Entah kenapa, aku jadi nggak suka sama kamu lagi,” kata petenis asal Hamburg itu sambil mengedipkan mata ke arah lawan yang paling ditakutinya, Jannik Sinner, yang telah menghancurkan impian Zverev untuk meraih gelar tenis paling bergengsi.

“Sayangnya, itu tidak berhasil. Selamat untukmu, Jannik,” tambah Zverev sambil memegang piala perak untuk juara kedua di tangannya. “Dia kembali menunjukkan mengapa dia adalah pemain terbaik di dunia. Senang rasanya bisa berbagi Centre Court denganmu. Merupakan kehormatan besar bisa berada di sini.”

  • 35 hari setelah keberhasilannya di Prancis Terbuka, Zverev gagal menorehkan bab baru dalam sejarah tenis. Ia kalah dalam final yang menegangkan dengan skor 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6 melawan juara baru sekaligus juara lama, Sinner, menelan kekalahan kesepuluh berturut-turutnya dari sang dominator asal Südtirol — dan melewatkan kesempatan untuk dinobatkan sebagai "Raja" baru di turnamen klasik lapangan rumput ini, 35 tahun setelah Michael Stich.

    “Meskipun kami kalah di final ini: Dua bulan terakhir sungguh luar biasa,” tutup Zverev dengan nada lapang dada. Beberapa menit sebelumnya, Zverev telah memeluk Sinner di dekat net dan memberikan ucapan selamat dengan sportif. Sinner kemudian menerima ucapan selamat di kotak penontonnya, sementara Zverev berjalan mondar-mandir di lapangan dengan tatapan kosong — ia tampak sedikit kebingungan.

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  • JANNIK SINNER Getty Images

    Jannik Sinner tentang Alexander Zverev: "Kamu sudah sangat dekat"

    Setelah itu, Sinner menyampaikan pujian hangat kepada lawannya yang kali ini hampir setara dengannya. "Kamu telah mencapai satu tujuan, yaitu memenangkan Grand Slam. Kamu berhasil melakukannya di Paris. Namun, jika kamu terus bermain seperti ini, aku yakin kamu juga akan membawa pulang gelar ini ke tanah airmu. Teruslah berjuang," kata Sinner: "Aku tahu, tujuanmu yang lain adalah menjadi petenis nomor satu dunia. Kamu sudah sangat dekat. Kita harus berhati-hati.”

    Di hadapan Kanselir Federal Merz serta Kate dan Pangeran William, Zverev bisa saja menjadi orang Jerman ketiga yang berjaya di kawasan SW19 London, setelah juara tiga kali Boris Becker dan Stich. Namun, penantian yang penuh harap itu masih berlanjut. Di semua kategori, Angelique Kerber adalah pemain terakhir yang memenangkan gelar di All England Club pada tahun 2018.

    Setelah kemenangan membebaskannya di Paris, Zverev bertolak ke Wimbledon dengan kepercayaan diri baru dan “perasaan yang berbeda.” Ke turnamen Grand Slam di mana ia selalu tampil putus asa dan tak pernah melampaui babak 16 besar. Kali ini, mimpinya baru pupus di final. Namun, bagi petenis Jerman itu, ini sudah menjadi kekalahan keempatnya dalam lima final turnamen besar.

  • Alexander Zverev Wimbledongetty

    Alexander Zverev gagal mencapai beberapa pencapaian penting

    Zverev akan menjadi pemain pertama di Era Terbuka (sejak 1968) yang langsung merayakan gelar keduanya di turnamen Grand Slam berikutnya setelah meraih gelar pertamanya. Petenis berusia 29 tahun itu juga akan menjadi pemain ke-14 dalam sejarah panjang olahraga ini yang berhasil meraih "Slam Selat Inggris"—yakni gelar ganda di Prancis dan Inggris—dalam waktu beberapa minggu.

    Sebagai hadiah hiburan, setidaknya ia bisa bersuka cita atas lonjakannya ke peringkat kedua daftar peringkat dunia—yang diraihnya berkat keberhasilannya melaju ke final—serta hadiah uang yang cukup besar sebesar setara 2,11 juta euro. Sementara itu, Sinner kembali tampil mengesankan setelah tersingkir secara mengejutkan di babak kedua Prancis Terbuka dan menerima hadiah uang sebesar setara 4,22 juta euro atas gelar Major kelimanya.

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  • Alexander Zverev mengalami cedera dan merasa marah

    Sementara Zverev langsung menunjukkan kehebatannya dengan servis kerasnya di tengah kondisi berangin, Sinner belum langsung mencapai performa terbaiknya. Namun, keputusan baru jatuh pada tiebreak, di mana Zverev akhirnya kembali memenangkan satu set melawan Sinner dengan pukulan forehand pemenang yang menggelegar setelah kalah dalam 14 game berturut-turut—dan kemudian berteriak kegirangan. Set kedua pun berlangsung hingga set penuh, namun kali ini Sinner-lah yang berhasil menguasai permainan.

    Petenis Italia itu kini tampil penuh semangat. Meski demikian, Zverev berhasil menciptakan peluang break — dan mengalami momen menegangkan saat ia terpeleset, lututnya tertekuk berlebihan, dan terbaring di rumput dengan wajah yang meringis kesakitan. Sinner segera menghampiri lawannya, yang untungnya masih bisa melanjutkan permainan. Namun, bahasa tubuh Zverev kini terlihat buruk, dan saat ia kebobolan break pertama dalam pertandingan tersebut, ia dengan marah melemparkan raketnya ke lantai. Pada set keempat, ia akhirnya tidak bisa lagi mencegah kekalahan yang sudah di depan mata.