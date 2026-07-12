"Yang Terbaik di Dunia": Impian Zverev di Wimbledon pupus di tangan lawan yang selalu menyulitkannya, Sinner

Alexander Zverev memeluk medali perak hiburan itu dan menerima tepuk tangan penyemangat dari Kanselir Federal Friedrich Merz. Dalam upacara penyerahan hadiah bersama Putri Kate di "Rumput Suci" Wimbledon, bintang tenis Jerman itu segera bisa tersenyum kembali meski tengah diliputi kekecewaan. “Entah kenapa, aku jadi nggak suka sama kamu lagi,” kata petenis asal Hamburg itu sambil mengedipkan mata ke arah lawan yang paling ditakutinya, Jannik Sinner, yang telah menghancurkan impian Zverev untuk meraih gelar tenis paling bergengsi.
“Sayangnya, itu tidak berhasil. Selamat untukmu, Jannik,” tambah Zverev sambil memegang piala perak untuk juara kedua di tangannya. “Dia kembali menunjukkan mengapa dia adalah pemain terbaik di dunia. Senang rasanya bisa berbagi Centre Court denganmu. Merupakan kehormatan besar bisa berada di sini.”