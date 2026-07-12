"Yang Terbaik di Dunia": Impian Zverev di Wimbledon pupus di tangan lawan yang selalu menyulitkannya, Sinner

Setelah itu, Sinner menyampaikan pujian hangat kepada lawannya yang kali ini hampir setara dengannya. "Kamu telah mencapai satu tujuan, yaitu memenangkan Grand Slam. Kamu berhasil melakukannya di Paris. Namun, jika kamu terus bermain seperti ini, aku yakin kamu juga akan membawa pulang gelar ini ke tanah airmu. Teruslah berjuang," kata Sinner: "Aku tahu, tujuanmu yang lain adalah menjadi petenis nomor satu dunia. Kamu sudah sangat dekat. Kita harus berhati-hati.”

Di hadapan Kanselir Federal Merz serta Kate dan Pangeran William, Zverev bisa saja menjadi orang Jerman ketiga yang berjaya di kawasan SW19 London, setelah juara tiga kali Boris Becker dan Stich. Namun, penantian yang penuh harap itu masih berlanjut. Di semua kategori, Angelique Kerber adalah pemain terakhir yang memenangkan gelar di All England Club pada tahun 2018.

Setelah kemenangan membebaskannya di Paris, Zverev bertolak ke Wimbledon dengan kepercayaan diri baru dan “perasaan yang berbeda.” Ke turnamen Grand Slam di mana ia selalu tampil putus asa dan tak pernah melampaui babak 16 besar. Kali ini, mimpinya baru pupus di final. Namun, bagi petenis Jerman itu, ini sudah menjadi kekalahan keempatnya dalam lima final turnamen besar.