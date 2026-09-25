Ketika ditanya soal ketajaman Kane, mantan striker Inggris Heskey, yang berbicara dalam kerja sama dengan program pembinaan sepakbola Chase yang memberikan akses gratis ke kualifikasi kepelatihan bagi orang-orang dari latar belakang berpenghasilan rendah di seluruh Inggris Raya, mengatakan kepada GOAL: “Dia luar biasa. Berapa itu? 100 gol Bundesliga dalam 98 pertandingan? Fantastis. Anda harus angkat topi untuknya.

“Dia telah menemukan kembali dirinya karena biasanya yang terjadi adalah semakin tua usia Anda, semuanya melambat. Tetapi dia masih mampu mencetak gol. Sosok lain yang dulu melakukan itu adalah Shearer. Tetapi dia tampaknya melakukannya di level yang berbeda. Dan fantastis melihat apa yang dia lakukan dan semoga dia terus melakukannya.

“Kami membicarakan dia bermain di Bundesliga. Tetapi dia juga melakukannya di level internasional. Yang terbaik dari yang terbaik. Anda tidak bisa mengkritik anak ini. Dia telah menempatkan dirinya dalam perburuan Ballon d'Or. Anda harus angkat topi untuknya.”

Heskey menambahkan soal catatan Kane yang menghasilkan angka-angka yang membuat Messi dan Ronaldo masuk dalam nominasi Ballon d’Or meski tidak selalu menjuarai Liga Champions: “Setiap tahun. Angka-angka mereka membuat nama mereka berada tepat di puncak setiap tahun. Jadi Anda harus menempatkannya bersama mereka. Dia adalah pemain terbaik di dunia pada saat itu.”