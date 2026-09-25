Getty/GOAL
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‘Yang terbaik dari yang terbaik’ Harry Kane melampaui Alan Shearer dalam persaingan pemain awet muda saat Emile Heskey menjelaskan mengapa kapten Inggris layak memenangi Ballon d’Or
- Getty/GOAL
Kane bersaing dengan Yamal & Mbappe untuk Ballon d'Or
Banyak yang berpendapat bahwa Kane layak diberi gelar ‘pemain terbaik di planet ini’ saat ia meninggalkan seremoni glamor di London pada 26 Oktober dengan membawa trofi Bola Emas paling bergengsi. Namun, ia menghadapi banyak persaingan untuk meraih penghargaan itu.
Dengan Spanyol menjuarai Piala Dunia di tanah Amerika Utara, nama-nama seperti gelandang serbabisa Rodri dan wonderkid Barcelona Lamine Yamal dianggap masuk dalam persaingan untuk meraih Ballon d’Or. Unggulan Prancis Kylian Mbappe dan Michael Olise juga memiliki klaim kuat.
Kane membukukan angka ala Messi dan Ronaldo
Namun, Kane tetap mempertahankan standar luar biasa sepanjang 12 bulan terakhir. Ia menikmati kejayaan Sepatu Emas di Jerman saat membantu Bayern meraih gelar Bundesliga, sebelum mengantar Inggris ke semifinal turnamen besar lainnya. Dengan 85 gol atas namanya, ia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Inggris.
Angka-angka yang dibukukan mantan striker Tottenham itu sulit dipahami, karena hanya Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang mampu mencapai level setinggi itu dalam beberapa waktu terakhir. Dua sosok GOAT tersebut mengoleksi total 13 Ballon d’Or.
Kane telah melampaui catatan terbaik dalam satu tahun yang pernah dibukukan CR7, yang berarti kini ia menjadi bagian dari kelompok talenta yang benar-benar eksklusif. Jika ia bisa menyamai yang terbaik di bidangnya, maka mengapa ia tidak layak dianugerahi Ballon d’Or yang gemerlap?
- Chase
Apa yang membuat Kane pemecah rekor begitu istimewa?
Ketika ditanya soal ketajaman Kane, mantan striker Inggris Heskey, yang berbicara dalam kerja sama dengan program pembinaan sepakbola Chase yang memberikan akses gratis ke kualifikasi kepelatihan bagi orang-orang dari latar belakang berpenghasilan rendah di seluruh Inggris Raya, mengatakan kepada GOAL: “Dia luar biasa. Berapa itu? 100 gol Bundesliga dalam 98 pertandingan? Fantastis. Anda harus angkat topi untuknya.
“Dia telah menemukan kembali dirinya karena biasanya yang terjadi adalah semakin tua usia Anda, semuanya melambat. Tetapi dia masih mampu mencetak gol. Sosok lain yang dulu melakukan itu adalah Shearer. Tetapi dia tampaknya melakukannya di level yang berbeda. Dan fantastis melihat apa yang dia lakukan dan semoga dia terus melakukannya.
“Kami membicarakan dia bermain di Bundesliga. Tetapi dia juga melakukannya di level internasional. Yang terbaik dari yang terbaik. Anda tidak bisa mengkritik anak ini. Dia telah menempatkan dirinya dalam perburuan Ballon d'Or. Anda harus angkat topi untuknya.”
Heskey menambahkan soal catatan Kane yang menghasilkan angka-angka yang membuat Messi dan Ronaldo masuk dalam nominasi Ballon d’Or meski tidak selalu menjuarai Liga Champions: “Setiap tahun. Angka-angka mereka membuat nama mereka berada tepat di puncak setiap tahun. Jadi Anda harus menempatkannya bersama mereka. Dia adalah pemain terbaik di dunia pada saat itu.”
Apa yang dikatakan Kane tentang upayanya meraih Ballon d'Or
Heskey baru-baru ini mengunjungi St George’s Park bersama Chase untuk membahas bagaimana dampak perjalanan Inggris di Piala Dunia menginspirasi generasi baru untuk mempertimbangkan kepelatihan sepakbola sebagai karier.
Program kepelatihan sepakbola Chase memberikan jalan bagi lebih banyak orang untuk terjun ke kepelatihan sepakbola dengan menawarkan akses yang didanai penuh ke kualifikasi kepelatihan tingkat pengantar dan beasiswa kepelatihan profesional bagi orang-orang dari latar belakang berpenghasilan rendah di seluruh Britania Raya.
Kane mencetak enam gol di ajang utama FIFA tersebut, saat ia bersinar bersama pemain seperti Mbappe yang memecahkan rekor dan jimat Argentina, Messi, dengan penampilannya menginspirasi generasi talenta berikutnya.
Tentang upayanya menempatkan diri dalam persaingan untuk meraih pengakuan Ballon d’Or, ia berkata: “Dari sudut pandang saya, akan luar biasa jika bisa memenangkannya. Saya akan sangat bangga memenangkannya. Saya pikir saya jelas ada dalam persaingan untuk memenangkannya, tanpa keraguan, jadi waktu yang akan menjawab, para pemilih akan memilih siapa yang mereka inginkan.
“Itu membuat saya lebih bangga ketika orang lain membicarakan saya, ketika rekan setim lain atau mantan pemain atau siapa pun itu, orang-orang yang memuji saya atas apa yang saya capai. Saya pikir itu membuat saya lebih bangga daripada saya mencoba membicarakannya sendiri.”
Jadwal pertandingan Inggris: Juara dunia Spanyol jadi lawan berikutnya
Kane kini kembali bertugas bersama timnas Inggris, di bawah pelatih kepala Thomas Tuchel, dan akan berusaha semakin mendekati 100 gol internasional sembari mengejar torehan bersejarah 125 caps milik Peter Shilton.
Inggris dijadwalkan memulai kampanye terbaru mereka di UEFA Nations League saat menjamu juara dunia Spanyol pada Sabtu, dengan laga tersebut mempertemukan kapten Kane melawan Rodri, Yamal, dan kawan-kawan.
Untuk informasi lebih lanjut tentang program pelatihan sepakbola Chase, kunjungi: Program pelatihan sepakbola Chase https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/
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