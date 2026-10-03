Carlo Ancelotti dan skuad Brasil bertabur bintangnya tiba di Kolkata untuk menghadapi India dalam laga internasional senior yang bersejarah. Pelatih kepala Brasil itu berbagi pelukan hangat di podium dengan manajer India Khalid Jamil dalam tugas media jelang pertandingan, menjembatani jarak antara dua ranah sepakbola yang berjauhan.

Pertandingan ini menjadi kali pertama tim nasional senior Brasil pernah bermain di tanah India.

Ancelotti mengungkapkan apresiasi tulus atas gairah luar biasa yang ditunjukkan para pendukung lokal terhadap sepakbola Brasil.



