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'Yang terbaik dari yang terbaik!' - Bagaimana pelatih India berencana menahan Brasil asuhan Carlo Ancelotti di Kolkata
Ancelotti dan Brasil sambut momen bersejarah di Kolkata yang tergila-gila pada sepak bola
Carlo Ancelotti dan skuad Brasil bertabur bintangnya tiba di Kolkata untuk menghadapi India dalam laga internasional senior yang bersejarah. Pelatih kepala Brasil itu berbagi pelukan hangat di podium dengan manajer India Khalid Jamil dalam tugas media jelang pertandingan, menjembatani jarak antara dua ranah sepakbola yang berjauhan.
Pertandingan ini menjadi kali pertama tim nasional senior Brasil pernah bermain di tanah India.
Ancelotti mengungkapkan apresiasi tulus atas gairah luar biasa yang ditunjukkan para pendukung lokal terhadap sepakbola Brasil.
- NurPhoto
Ancelotti dan Marquinhos puji gairah India sebagai motivasi emas
Berbicara kepada para wartawan, Ancelotti mengakui warisan mendalam Brasil lintas generasi di kalangan penggemar sepak bola India yang tumbuh dengan menyaksikan Pele, Ronaldo, dan Ronaldinho. Bek Marquinhos menggemakan pandangan sang pelatih, dengan menggambarkan sambutan antusias di Kolkata sebagai momen yang menginspirasi bagi juara Piala Dunia lima kali itu.
Juru taktik asal Italia itu menegaskan Brasil berniat menampilkan pertunjukan dengan kualitas yang sesungguhnya untuk penonton lokal.
"Merupakan sebuah kehormatan bagi kami bisa berada di sini bersama tim nasional," kata Ancelotti. "Kami tahu seberapa besar wilayah ini mencintai tim nasional dan sepak bola. Kami senang bisa berada di sini untuk bermain melawan India dan menunjukkan kualitas para pemain kami." Marquinhos menambahkan bahwa sambutan hangat tersebut menjadi "peluang emas" dan "motivasi yang sangat besar" bagi skuad.
Jamil dan Anwar Ali mendesak India untuk melawan lawan-lawan raksasa
Meski menunjukkan rasa hormat yang besar kepada tim asuhan Ancelotti, pelatih kepala India Khalid Jamil dan bek Anwar Ali menegaskan bahwa tuan rumah tidak akan bertindak hanya sebagai penonton. Jamil, mantan juara I-League bersama Aizawl yang ditunjuk untuk memimpin India secara permanen pada Agustus 2025, meminta timnya menangguhkan rasa kagum selama 90 menit.
Ali menekankan bahwa ketenangan di bawah tekanan tetap menjadi hal yang esensial saat menghadapi para penyerang kelas dunia.
"Mereka adalah tim terbaik. Mereka dikenal sebagai yang terbaik dari yang terbaik," aku Jamil di hadapan mikrofon. Ali menjelaskan pendekatan taktis India: "Semua orang tahu bagaimana Brasil bermain. Jadi, kami hanya harus tetap tenang di lapangan. Dan menghadapi tekanannya."
- NurPhoto
India ingin menguji diri melawan elite sepakbola dunia
Peringkat FIFA menegaskan jurang besar antara kedua negara, dengan Brasil berada di peringkat kelima dan India menempati posisi ke-138. Namun, Jamil dan para pemainnya memandang laga bersejarah pada Sabtu ini sebagai tolok ukur penting bagi perkembangan berkelanjutan sepak bola India.
Brasil asuhan Ancelotti berusaha menutup tur mereka dengan penampilan yang menghibur sebelum kembali ke kompetisi resmi.
India menargetkan penampilan bertahan yang disiplin melawan raksasa dunia itu di hadapan stadion Kolkata yang penuh sesak.
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