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'Yang paling mirip dengan R9 yang baru' - Claude Makelele membandingkan Kylian Mbappé dengan Ronaldo dan mendukung bintang Real Madrid itu untuk memenangkan Ballon d'Or 2026
Mbappe diprediksi akan meraih Ballon d'Or
Legenda Real Madrid tersebut secara tegas mendukung Mbappé untuk memenangkan Ballon d'Or 2026, meskipun koleksi trofi sang penyerang di level klub musim ini tergolong terbatas. Makelele meyakini bahwa penampilan pemain asal Prancis itu di kancah internasional telah menempatkannya di atas para pesaingnya.
"Saya sangat ingin Mbappé memenangkannya," kata Makelele kepada ComeOn. "Dia memang belum meraih banyak trofi bersama Real Madrid musim ini, tetapi apa yang dia tunjukkan di Piala Dunia ini sungguh luar biasa."
Mantan gelandang andalan tersebut yakin bahwa kecemerlangan yang ditunjukkan pemain Prancis itu menjadikannya kandidat terkuat untuk penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola.
- AFP
Ronaldo Nazario yang baru
Dalam ulasan yang sangat memuji kemampuan teknis dan dominasi fisik Mbappé, Makelele membandingkan bintang andalan Real Madrid saat ini dengan striker legendaris Brasil, Ronaldo.
Ia menyatakan bahwa Mbappe telah menjadi pemain yang paling menonjol di era ini, mirip dengan dampak yang ditimbulkan 'O Fenomeno' pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an.
"Konsistensi Kylian Mbappe yang tak kenal lelah dari musim ke musim semakin mendekatkannya pada Ronaldo Nazario. Kami tidak menyebut pemain Brasil itu 'O Fenomeno' tanpa alasan, dan Mbappe tidak diragukan lagi adalah fenomena di generasinya. Yang menakutkan adalah dia masih memiliki level yang harus dicapai. Saya benar-benar yakin: dia adalah sosok yang paling mendekati R9 di era modern yang pernah kita lihat," kata Makelele.
- Getty
Perhatian kini tertuju pada laga krusial di Spanyol
Prancis kini akan memusatkan seluruh perhatiannya pada pertandingan semifinal Piala Dunia melawan Spanyol, dengan Didier Deschamps diperkirakan dapat menurunkan baik Mbappé maupun Olise.
Kylian sangat bersemangat untuk membawa Prancis ke final Piala Dunia ketiga berturut-turut dan berharap bisa meraih trofi emas untuk kedua kalinya dalam kariernya.
Menolak perbandingan dengan Bellingham
Meskipun memberikan pujian tinggi kepada Olise dan Jude Bellingham, Makelele menolak untuk menempatkan salah satu di atas yang lain. Ia menegaskan bahwa para bintang muda tersebut harus dibiarkan menempuh jalan mereka sendiri tanpa beban perbandingan terus-menerus dengan para legenda masa lalu atau satu sama lain.
"Jude Bellingham atau Michael Olise? Biarkan mereka mengekspresikan diri. Apa yang mereka lakukan sungguh luar biasa," tegas Makelele. "Saya tidak suka membanding-bandingkan. Itulah filosofi saya: jangan pernah membandingkan para legenda. Anda tidak bisa membandingkan Pele dengan generasi-generasi setelahnya, dan dengan Maradona, perbandingan itu takkan pernah berakhir. "Zidane telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia sepak bola dan itu akan abadi, terlepas dari generasi-generasi yang datang setelahnya. Biarkan setiap anak muda ini membangun karier mereka dengan cara mereka sendiri dan mencatatkan nama mereka sendiri dalam sejarah olahraga ini."
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