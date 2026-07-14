Legenda Real Madrid tersebut secara tegas mendukung Mbappé untuk memenangkan Ballon d'Or 2026, meskipun koleksi trofi sang penyerang di level klub musim ini tergolong terbatas. Makelele meyakini bahwa penampilan pemain asal Prancis itu di kancah internasional telah menempatkannya di atas para pesaingnya.

"Saya sangat ingin Mbappé memenangkannya," kata Makelele kepada ComeOn. "Dia memang belum meraih banyak trofi bersama Real Madrid musim ini, tetapi apa yang dia tunjukkan di Piala Dunia ini sungguh luar biasa."

Mantan gelandang andalan tersebut yakin bahwa kecemerlangan yang ditunjukkan pemain Prancis itu menjadikannya kandidat terkuat untuk penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola.