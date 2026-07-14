'Yang paling mirip dengan R9 yang baru' - Claude Makelele membandingkan Kylian Mbappé dengan Ronaldo & mendukung bintang Real Madrid itu untuk memenangkan Ballon d'Or 2026

Legenda Real Madrid itu memberikan dukungannya penuh kepada Mbappé untuk memenangkan Ballon d'Or 2026, meskipun koleksi trofi sang penyerang di level klub musim ini tergolong terbatas. Makelele meyakini bahwa penampilan pemain asal Prancis itu di kancah internasional telah membuatnya unggul di atas para pesaingnya.

"Saya sangat ingin Mbappé memenangkannya," kata Makelele kepada Marca. "Dia memang belum meraih banyak trofi bersama Real Madrid musim ini, tetapi apa yang dia tunjukkan di Piala Dunia ini sungguh luar biasa."

Mantan gelandang andalan tersebut yakin bahwa kecemerlangan yang ditunjukkan pemain asal Prancis itu menjadikannya kandidat terkuat untuk penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola.