"Yang lebih parah adalah hal ini sampai ke publik": Presiden Florentino Perez meredam perselisihan di Real Madrid antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni

Akibat pertengkaran dengan Tchoameni, Valverde bahkan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka robek dan harus dijahit dengan beberapa jahitan. Real kemudian mengumumkan bahwa pemain asal Uruguay tersebut didiagnosis mengalami cedera kepala, dan Valverde saat ini "berada di rumah dan dalam kondisi baik. Ia harus beristirahat selama 10 hingga 14 hari sesuai dengan protokol medis untuk diagnosis ini," demikian bunyi pernyataan tersebut.

"Insiden semacam ini, meskipun bisa terjadi di ruang ganti mana pun, tidak pantas bagi Real Madrid. Terlebih lagi karena Real Madrid adalah klub yang paling banyak dibicarakan di dunia," kata Tchouameni kemudian sambil meminta maaf. "Sekarang bukan lagi waktu yang tepat untuk mencari tahu siapa yang melakukan apa, siapa yang mengatakan apa, atau siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya mencatat sanksi dari klub dan menerimanya."

Baik Tchouameni maupun Valverde masing-masing dikenakan denda sebesar 500.000 euro setelah sidang internal, seperti yang diumumkan Los Blancos dalam pernyataan resmi pada hari Jumat. Dengan demikian, proses disiplin telah selesai.

Konflik tersebut dilaporkan dipicu oleh penolakan Valverde untuk berjabat tangan dengan Tchouameni di awal sesi latihan. Menurut laporan, ketegangan antara pemain asal Uruguay dan Prancis itu semakin memuncak selama latihan, hingga akhirnya Valverde dilaporkan mengalami memar dan luka robek di ruang ganti—secara tidak sengaja dan bukan akibat pukulan dari rekan setimnya. Beberapa anggota tim harus turun tangan untuk menengahi. Menurut Marca, rapat darurat kemudian diadakan di ruang ganti.