"Yang ini dihitung sebagai sembilan!" - José Mourinho bercanda bahwa ia telah menambahkan musim tanpa kekalahan bersama Benfica ke dalam daftar gelarnya, sekaligus menyamai prestasi Arsenal

Sejak saat itu, ia telah meraih berbagai gelar juara di level domestik maupun Eropa, dan Mourinho menjelaskan kepada Adebayo Akinfenwa dalam podcast “Beast Mode On” mengenai alasannya ingin menambahkan prestasi-prestasinya di Benfica ke dalam daftar prestasi gemilangnya.

Ketika ditanya mengenai rekor tak terkalahkan namun gagal meraih penghargaan nyata, ia berkata: “Jika Anda ingin jawaban yang lucu, sekaligus jawaban yang arogan... Saya telah memenangkan delapan gelar juara, namun tak pernah dengan rekor tak terkalahkan. Jadi, yang ini dihitung sebagai yang kesembilan. Ini bukan gelar, tapi rasanya menyenangkan.

“Kami tidak pernah memuncaki klasemen. Kami menjalani musim yang cukup bagus. Porto, mereka kalah dalam beberapa pertandingan, tapi mereka menang, menang, menang, menang, menang, dan kami juga menang, menang, menang, dan begitu ada hasil imbang, selisih poinnya sedikit berkurang. Kami tidak bisa mengejar mereka, tapi perasaan tak terkalahkan itu—tentu saja, Arsenal (tim ‘The Invincibles’ musim 2003-04) adalah yang paling mewakili dalam hal itu—itu adalah perasaan yang menyenangkan.”