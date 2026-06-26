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"Yang ini dihitung sebagai sembilan!" - José Mourinho bercanda bahwa ia telah menambahkan musim tanpa kekalahan bersama Benfica ke dalam daftar gelarnya, sekaligus menyamai prestasi Arsenal
Mourinho berhasil meraih gelar juara liga bersama Porto, Chelsea, Inter, dan Real Madrid
Mourinho kembali ke tempat di mana segalanya bermula baginya sebagai pelatih pada September 2025 — setelah pertama kali memimpin tim di Estádio da Luz pada tahun 2000. Ia tak pernah menelan kekalahan di ajang Primeira Liga, namun Benfica tetap finis di peringkat ketiga — tertinggal delapan poin dari juara Porto.
Gelar tersebut sebelumnya pernah diraihnya beberapa kali selama masa jabatannya di Estádio do Dragão, sementara tiga gelar Premier League diraihnya selama dua periode kepelatihannya di Chelsea. Gelar Serie A diraihnya dalam dua musim berturut-turut bersama Inter, sebelum Real Madrid diantarkannya meraih gelar La Liga pada musim 2011-12.
- GOAL
Benfica asuhan Mourinho mampu menyaingi 'Invincibles' Arsenal tanpa berhasil menjuarai liga
Sejak saat itu, ia telah meraih berbagai gelar juara di level domestik maupun Eropa, dan Mourinho menjelaskan kepada Adebayo Akinfenwa dalam podcast “Beast Mode On” mengenai alasannya ingin menambahkan prestasi-prestasinya di Benfica ke dalam daftar prestasi gemilangnya.
Ketika ditanya mengenai rekor tak terkalahkan namun gagal meraih penghargaan nyata, ia berkata: “Jika Anda ingin jawaban yang lucu, sekaligus jawaban yang arogan... Saya telah memenangkan delapan gelar juara, namun tak pernah dengan rekor tak terkalahkan. Jadi, yang ini dihitung sebagai yang kesembilan. Ini bukan gelar, tapi rasanya menyenangkan.
“Kami tidak pernah memuncaki klasemen. Kami menjalani musim yang cukup bagus. Porto, mereka kalah dalam beberapa pertandingan, tapi mereka menang, menang, menang, menang, menang, dan kami juga menang, menang, menang, dan begitu ada hasil imbang, selisih poinnya sedikit berkurang. Kami tidak bisa mengejar mereka, tapi perasaan tak terkalahkan itu—tentu saja, Arsenal (tim ‘The Invincibles’ musim 2003-04) adalah yang paling mewakili dalam hal itu—itu adalah perasaan yang menyenangkan.”
Mourinho mengenang momen saat ia menikmati kejayaan Liga Champions untuk pertama kalinya
Mourinho telah meraih gelar-gelar bergengsi di Portugal, Inggris, Italia, dan Spanyol. Reputasinya sebagai pelatih melonjak saat memimpin Porto, dengan beberapa kenangan terindah tercipta selama masa jabatannya di sana.
Ia mengatakan tentang mengangkat trofi Liga Champions yang ikonik itu untuk pertama kalinya pada tahun 2004: “Kenangan itu seolah-olah kami telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Faktanya, sejak saat itu—2004 hingga 2026—tidak ada klub Portugal yang pernah menjuarainya lagi. Tidak ada klub Portugal yang pernah mencapai final lagi. Tidak ada klub Portugal yang pernah mencapai semifinal lagi. Jadi, hal itu memberi gambaran betapa besarnya pencapaian yang kami raih. Rasanya seperti menyentuh langit.”
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José Mourinho menjadi tamu di podcast Beast Mode On sebagai bagian dari kemitraannya dengan Coca-Cola, di mana proyek "Jose vs Mourinho" menampilkan dua versi AI dari pelatih ikonik tersebut yang saling berdebat mengenai topik-topik Piala Dunia setiap hari selama babak final.