Yan Diomande, yang menjadi incaran Liverpool, mengungkapkan bintang top mana yang kini menggantikan Cristiano Ronaldo sebagai sumber inspirasinya - sementara kabar tentang transfer senilai €100 juta ke Liga Premier pun mulai beredar

Meskipun kariernya meroket dengan cepat, pemain berusia 19 tahun ini menegaskan bahwa ia masih jauh dari sempurna dan tetap rendah hati terkait kontribusinya selama musim yang gemilang ini. "Saya manusia biasa. Saya bisa saja melakukan kesalahan. Jika penampilanmu kurang bagus, kamu harus menyadarinya dan bekerja keras untuk pertandingan berikutnya. Saya memang tampil buruk dalam banyak pertandingan musim ini," tambahnya.

Fokus pada peningkatan terus-menerus ini telah membawanya mencatatkan statistik yang luar biasa, termasuk 118 dribel sukses tertinggi di liga, saat ia terus berupaya meningkatkan kemampuannya satu persen setiap hari.

Kerendahan hati Diomande sangat mengesankan dan hampir setiap kalimatnya terdengar seperti motivasi. "Terkadang tekanan itu baik. Anda harus memberikan segalanya, setiap hari, setiap menit, setiap detik. Setiap hari Anda perlu meningkatkan sesuatu, bahkan satu persen saja."



