Getty Images
Diterjemahkan oleh
Yan Diomande, yang menjadi incaran Liverpool, mengungkapkan bintang top mana yang kini menggantikan Cristiano Ronaldo sebagai sumber inspirasinya - sementara kabar tentang transfer senilai €100 juta ke Liga Premier pun mulai beredar
Perubahan panutan dan pencarian keagungan
"Idola saya sebelumnya adalah Cristiano Ronaldo dan saya juga menyukai R9, tapi sekarang saya banyak memperhatikan pemain seperti Vini dan [Kylian] Mbappé," ungkap Diomande kepada Sky Sports saat membahas perjalanan karier sepak bolanya. "Saya berusaha mengamati pemain yang bermain di posisi yang sama dengan saya untuk mengambil hal-hal positif dan menerapkannya di lapangan."
Pengakuan pemain muda ini menyoroti keinginannya untuk meniru para pemain elit masa kini yang mendominasi sayap, menjauh dari peran sentral yang lebih tradisional yang pernah diemban oleh para pahlawannya sebelumnya.
- Getty Images
Kebangkitan Diomande didorong oleh kerja keras
Meskipun kariernya meroket dengan cepat, pemain berusia 19 tahun ini menegaskan bahwa ia masih jauh dari sempurna dan tetap rendah hati terkait kontribusinya selama musim yang gemilang ini. "Saya manusia biasa. Saya bisa saja melakukan kesalahan. Jika penampilanmu kurang bagus, kamu harus menyadarinya dan bekerja keras untuk pertandingan berikutnya. Saya memang tampil buruk dalam banyak pertandingan musim ini," tambahnya.
Fokus pada peningkatan terus-menerus ini telah membawanya mencatatkan statistik yang luar biasa, termasuk 118 dribel sukses tertinggi di liga, saat ia terus berupaya meningkatkan kemampuannya satu persen setiap hari.
Kerendahan hati Diomande sangat mengesankan dan hampir setiap kalimatnya terdengar seperti motivasi. "Terkadang tekanan itu baik. Anda harus memberikan segalanya, setiap hari, setiap menit, setiap detik. Setiap hari Anda perlu meningkatkan sesuatu, bahkan satu persen saja."
Pertarungan untuk mendapatkan pemain senilai £100 juta
Meskipun Liverpool telah lama memandang pemain asal Pantai Gading itu sebagai sosok yang ideal untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Mohamed Salah yang hengkang, mereka kini menghadapi persaingan ketat dari ibu kota Prancis. Diomande sebelumnya telah mengungkapkan rasa kagumnya yang mendalam terhadap The Reds, dengan mengakui di TikTok: "Saya ingin bermain untuk Liverpool. Saya penggemar berat Liverpool. Ayah saya bermimpi melihat saya bermain di Anfield suatu hari nanti. Itu juga impian saya – dan saya ingin mewujudkannya."
Namun, realitas finansial dari kesepakatan ini sangat menakutkan. RB Leipzig berada dalam posisi yang kuat dan dilaporkan menuntut tawaran sekitar €100 juta (£86 juta/$116 juta) sebelum mereka mempertimbangkan untuk menjualnya. Kontrak Diomande saat ini berlaku hingga 2030, dan direktur pelaksana Leipzig, Oliver Mintzlaff, sebelumnya telah menyatakan bahwa sang pemain sayap "pasti akan bersama kami musim depan" terlepas dari angka-angka fantastis yang disebutkan di media.
- getty
Impian Piala Dunia bersama Tim Gajah
Sebelum drama transfer apa pun terjadi, fokus utama Diomande saat ini adalah Piala Dunia yang akan datang bersama Pantai Gading. "Saya ingin membantu negara saya melaju sejauh mungkin," kata Diomande. Tim Gajah akan menghadapi ujian berat di babak penyisihan grup melawan Jerman, sebuah pertandingan yang akan mempertemukan Diomande dengan beberapa rival dan rekan setimnya di liga domestik.
Pertandingan di Toronto ini akan mempertemukannya dengan kapten Leipzig, David Raum. "Dia adalah kapten saya. Terkadang kami memang saling berkata, 'Aku akan menghabisimu' atau 'Aku akan melakukan ini…' Tapi kami tetap berteman," kata Diomande mengenai pertandingan yang akan datang. "Akan menyenangkan bisa bermain melawan satu sama lain dan bertukar jersey. Pasti akan seru."