Yan Diomande, yang menjadi incaran Liverpool, memastikan bahwa ia akan tetap bertahan di RB Leipzig setelah musim debutnya yang gemilang
Liga Champions menjadi kunci bagi Leipzig untuk tetap bertahan
Meskipun mendapat minat besar dari Liga Premier, Diomande telah menegaskan bahwa masa depannya dalam waktu dekat tetap berada di Red Bull Arena. Pemain sayap asal Pantai Gading ini, yang telah muncul sebagai salah satu talenta muda paling diburu di dunia sepak bola Eropa, menyebut kontraknya yang berjangka panjang—yang berlaku hingga 2030—sebagai alasan utama komitmennya terhadap klub.
Liverpool dilaporkan telah mengidentifikasi pemain muda ini sebagai prospek penyerang jangka panjang, tetapi Diomande termotivasi oleh kesempatan untuk terus berkompetisi di Liga Champions bersama tim asal Jerman tersebut. Ketika ditanya apakah ia akan tetap berada di Leipzig musim depan, pemain berusia 19 tahun itu menjawab kepada Kicker: "Ya," sambil menambahkan: "Saya tidak memikirkan hal itu saat ini. Saya terikat kontrak di Leipzig dan saya menikmati bermain di sini. Namun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Semua orang memiliki ambisi, termasuk saya. Impian saya adalah bermain di level tertinggi yang mungkin."
Musim perdana yang memecahkan rekor mendapat penghargaan
Kepastian perpanjangan kontraknya ini datang tak lama setelah ia meraih pengakuan individu yang prestisius. Diomande dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Musim Ini untuk musim 2025/26, sebuah penghargaan yang menyoroti kontribusinya yang luar biasa di kasta tertinggi sepak bola Jerman. Ia berhasil mengungguli persaingan ketat dari bek Hamburg, Luka Vuskovic, dan Ibrahim Maza dari Bayer Leverkusen untuk merebut trofi bergengsi tersebut.
Statistiknya di Bundesliga menceritakan kisah seorang pemain yang beradaptasi dengan sepak bola profesional dengan sangat mudah. Dengan jumlah gol (12) dan assist (delapan) yang lebih banyak daripada pemain Leipzig lainnya kecuali Christoph Baumgartner, Diomande telah menjadi jantung serangan timnya. Kemampuannya untuk memenangkan 55 persen duel semakin menunjukkan bahwa ia memiliki atribut fisik yang sesuai dengan bakat teknisnya.
Pujian tinggi dari manajer Ole Werner
Pelatih kepala Leipzig, Ole Werner, tak segan-segan memuji anak didik andalannya sepanjang tahun ini. Sang manajer sering kali menyoroti etos kerja dan keserbagunaan pemain muda tersebut sebagai alasan utama mengapa ia dapat beradaptasi dengan mulus ke dalam susunan pemain inti. Kemampuan Werner dalam memaksimalkan bakat Diomande telah menjadi tema sentral musim Leipzig, dan sang pelatih tetap menjadi faktor utama dalam keinginan sang pemain untuk tetap bertahan.
“Cara dia membuat lawan tetap waspada, membantu pertahanan, dan menerobos ke arah pemain lawan – itu adalah paket yang cukup lengkap,” kata bos Leipzig, Ole Werner, awal musim ini. “Dia adalah sosok yang luar biasa, pemuda yang baik, dan talenta yang luar biasa.”
Kenaikan pesat Diomande
Ketika Diomande bergabung dengan RB Leipzig musim panas lalu, ia menandatangani kontrak berdurasi lima tahun yang mengikatnya dengan klub Bundesliga tersebut hingga tahun 2030. Perkembangannya yang pesat tidak hanya menjadikannya salah satu talenta paling menjanjikan di Leipzig, tetapi juga membuatnya dikenal di kancah internasional; tak ada pemain di dunia yang mencatat kenaikan nilai pasar lebih besar daripada dirinya sejak musim panas lalu.