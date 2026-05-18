Yan Diomande, yang menjadi incaran Liverpool, memastikan bahwa ia akan tetap bertahan di RB Leipzig setelah musim debutnya yang gemilang

Meskipun mendapat minat besar dari Liga Premier, Diomande telah menegaskan bahwa masa depannya dalam waktu dekat tetap berada di Red Bull Arena. Pemain sayap asal Pantai Gading ini, yang telah muncul sebagai salah satu talenta muda paling diburu di dunia sepak bola Eropa, menyebut kontraknya yang berjangka panjang—yang berlaku hingga 2030—sebagai alasan utama komitmennya terhadap klub.

Liverpool dilaporkan telah mengidentifikasi pemain muda ini sebagai prospek penyerang jangka panjang, tetapi Diomande termotivasi oleh kesempatan untuk terus berkompetisi di Liga Champions bersama tim asal Jerman tersebut. Ketika ditanya apakah ia akan tetap berada di Leipzig musim depan, pemain berusia 19 tahun itu menjawab kepada Kicker: "Ya," sambil menambahkan: "Saya tidak memikirkan hal itu saat ini. Saya terikat kontrak di Leipzig dan saya menikmati bermain di sini. Namun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Semua orang memiliki ambisi, termasuk saya. Impian saya adalah bermain di level tertinggi yang mungkin."



