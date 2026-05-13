Yan Diomande 'terinspirasi' oleh kabar transfer ke Liverpool saat bintang RB Leipzig itu angkat bicara soal masa depannya

Setelah baru saja bergabung dengan Leipzig dari Leganes dengan biaya €20 juta (£17 juta) musim panas lalu, remaja ini sangat ingin menunjukkan rasa terima kasihnya kepada klub yang memberinya kesempatan besar. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2030, klub asal Jerman ini berada dalam posisi yang kuat, dan Diomande merasakan rasa loyalitas yang mendalam kepada organisasi yang mendukungnya selama masa transisinya ke Bundesliga.

"Kontrak saya di sini berlaku hingga 2030, jadi saya masih punya empat tahun lagi," jelas Diomande. "Apa yang akan terjadi setelah itu? Saya tidak tahu. Saya adalah pemain Leipzig. Saya tidak akan pernah melupakan kesempatan ini. Ini bukan hanya soal bermain sepak bola, tetapi klub ini telah banyak membantu saya di luar lapangan. Media hanya melihat saya di lapangan, tetapi klub ini telah banyak membantu saya dengan keluarga dan ibu saya. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuk mereka adalah memberikan segalanya di lapangan, dan inilah yang saya usahakan setiap hari."