Yan Diomande 'terinspirasi' oleh kabar transfer ke Liverpool saat bintang RB Leipzig itu angkat bicara soal masa depannya
Diomande menanggapi minat dari Anfield
Pemain timnas Pantai Gading ini telah menarik perhatian beberapa klub raksasa Eropa, dengan Liverpool dilaporkan memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangannya. Meskipun spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke Liga Premier semakin menguat, Diomande tetap rendah hati dan memanfaatkan pembicaraan transfer tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan penampilannya di lapangan.
"Anda akan merasa senang dan termotivasi untuk berbuat lebih banyak," kata Diomande kepada wartawan saat ditanya mengenai minat dari The Reds dan klub-klub elit lainnya. "Saya tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti ini karena saya berusaha fokus di lapangan dan karena tugas saya adalah bermain sepak bola, jadi [agen saya] akan mengurus segala hal di luar lapangan. Jadi, hal-hal seperti ini memberi saya banyak motivasi melihat banyak klub membicarakan Anda dan hal-hal semacam itu, tapi saya tetap fokus."
Komitmen terhadap perjuangan Leipzig
Setelah baru saja bergabung dengan Leipzig dari Leganes dengan biaya €20 juta (£17 juta) musim panas lalu, remaja ini sangat ingin menunjukkan rasa terima kasihnya kepada klub yang memberinya kesempatan besar. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2030, klub asal Jerman ini berada dalam posisi yang kuat, dan Diomande merasakan rasa loyalitas yang mendalam kepada organisasi yang mendukungnya selama masa transisinya ke Bundesliga.
"Kontrak saya di sini berlaku hingga 2030, jadi saya masih punya empat tahun lagi," jelas Diomande. "Apa yang akan terjadi setelah itu? Saya tidak tahu. Saya adalah pemain Leipzig. Saya tidak akan pernah melupakan kesempatan ini. Ini bukan hanya soal bermain sepak bola, tetapi klub ini telah banyak membantu saya di luar lapangan. Media hanya melihat saya di lapangan, tetapi klub ini telah banyak membantu saya dengan keluarga dan ibu saya. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuk mereka adalah memberikan segalanya di lapangan, dan inilah yang saya usahakan setiap hari."
Kenaikan pesat ke puncak
Perjalanan karier Diomande sungguh luar biasa, mulai dari DME Academy hingga La Liga dan kemudian Bundesliga dalam waktu yang sangat singkat. Kontribusinya musim ini—13 gol dan sembilan assist di semua kompetisi—telah membuktikan bahwa keputusan Leipzig untuk mengaktifkan klausul pelepasannya tahun lalu memang tepat, dan pemain muda ini tetap rendah hati menyikapi kemajuan pesatnya.
"Tidak ada yang mengenal saya sebelumnya dan €20 juta adalah jumlah yang besar," aku sang pemain sayap. "Itu adalah risiko besar bagi mereka dan saya berterima kasih atas hal itu. Dan seperti yang saya katakan hari ini, kami berada di jalur yang baik dan ini belum berakhir. Kami harus terus maju, terus bekerja keras. "Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan karena tahun ini luar biasa bagi saya sebagai pemain muda yang bermain di AFCON pada usia 19 tahun, mengikuti kualifikasi Piala Dunia, bermain di Bundesliga, dan saya sedang dalam perjalanan untuk bermain di Piala Dunia. Saya bangga pada diri saya sendiri dan ingin berterima kasih kepada semua orang di klub yang memberi saya kesempatan luar biasa ini untuk berada di sini hari ini."
Masa depan tetap berada di tangan wakil rakyat
Meskipun sang pemain tampak bahagia di Jerman Timur, beberapa sumber mengatakan kepada ESPN bahwa tawaran besar dari klub seperti Liverpool bisa memaksa Leipzig mempertimbangkan untuk melepasnya. Namun, Diomande merasa nyaman menyerahkan urusan logistik kariernya kepada tim pendukungnya, sehingga ia bisa fokus pada Piala Dunia yang akan datang dan perkembangannya sebagai pemain.
"Sungguh mudah ketika Anda dikelilingi oleh tim yang baik," kata Diomande. "Anda hanya perlu bekerja dan mereka akan mengurus segalanya karena satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain sepak bola."
Dengan sorotan dunia yang akan tertuju padanya selama turnamen musim panas ini, harga pasar pemain asal Pantai Gading ini dan daftar klub yang berminat diperkirakan akan terus meningkat.