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Yan Diomande mengambil keputusan akhir terkait transfernya, sementara Real Madrid ikut bersaing dengan Arsenal dan Liverpool dalam perburuan bintang RB Leipzig senilai £100 juta
Diomande mengisyaratkan akan hengkang pada musim panas
Pemain sayap Leipzig, Diomande, dilaporkan telah mengambil keputusan akhir terkait destinasi berikutnya di tengah persaingan transfer yang sengit yang melibatkan PSG, Liverpool, Arsenal, dan Madrid. Menurut The Athletic, Los Blancos bahkan telah memulai negosiasi langsung dengan Leipzig untuk merekrut pemain sayap yang dihargai £100 juta tersebut, setelah ia mencetak 12 gol dan delapan assist di Bundesliga serta tampil mengesankan saat memimpin Pantai Gading lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Meskipun direktur olahraga Leipzig, Marcel Schafer, bersikeras bahwa sang pemain tidak akan kemana-mana, Diomande tetap optimis dapat menyelesaikan kepindahannya pada musim panas ini.
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Winger menjelaskan sikapnya terkait transfer
Saat ditanya mengenai spekulasi seputar minat dari klub-klub elit Eropa selama Piala Dunia, bintang muda asal Pantai Gading itu secara terbuka mengonfirmasi keinginannya untuk hengkang dari Leipzig, sementara proses negosiasi diserahkan kepada agennya.
Saat berbicara kepada para wartawan, ia menyatakan: "Pertama-tama, seperti yang sudah saya katakan, impian saya adalah bermain untuk negara saya, dan menciptakan sejarah bersama negara saya. Saya sudah tidak punya Instagram lagi. Saya juga tidak punya TikTok, jadi saya tidak bisa melihat apa pun! Tapi saya berharap bisa hengkang, tentu saja. Dan saya punya agen, dia yang akan mengurus sisanya. Namun bagi saya, hal terpenting saat ini adalah fokus pada Piala Dunia bersama negara saya."
Sementara itu, terkait klub masa kecilnya, Diomande sebelumnya mengatakan kepada media Prancis: “Paris Saint-Germain adalah tim yang saya cintai sejak kecil. Saya rasa ayah saya adalah pendukung PSG. Itu adalah tim yang saya kagumi sebagai penggemar sepak bola.”
Mourinho ikut bersaing dalam bursa transfer
Sebuah laporan terpisah dari TEAMtalkmenyebutkan bahwa pilihan utama Diomande tetap pindah ke PSG, meskipun pemain sayap tersebut terbuka untuk bergabung dengan Madrid jika klub raksasa Prancis itu gagal mencapai kesepakatan soal biaya transfer dengan Leipzig. Persaingan semakin memanas setelah klub raksasa Spanyol tersebut, yang kini dipimpin oleh manajer baru Jose Mourinho, ikut masuk dalam perburuan pemain serang tersebut sebagai bagian dari perombakan skuad mereka. Di sisi lain, Arsenal juga ikut bergabung dalam perburuan tersebut setelah upaya mereka untuk merekrut Morgan Rogers dari Aston Villa berakhir dengan kegagalan.
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Leipzig menuntut biaya tambahan
Diomande kini telah kembali mengikuti latihan pramusim bersama Leipzig setelah masa istirahat pasca-Piala Dunia. PSG diperkirakan akan segera mengajukan tawaran resmi untuk mencegah Madrid atau dua klub Liga Premier merebut kesepakatan untuk target utama mereka. Leipzig berada dalam posisi tawar yang kuat dan bersikukuh bahwa mereka hanya akan melepas aset andalan mereka jika pihak yang berminat memenuhi nilai yang ditetapkan.
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