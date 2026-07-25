Yan Diomande mengambil keputusan akhir terkait transfernya, sementara Real Madrid ikut bersaing dengan Arsenal dan Liverpool dalam perburuan bintang RB Leipzig senilai £100 juta

Saat ditanya mengenai spekulasi seputar minat dari klub-klub elit Eropa selama Piala Dunia, bintang muda asal Pantai Gading itu secara terbuka mengonfirmasi keinginannya untuk hengkang dari Leipzig, sementara proses negosiasi diserahkan kepada agennya.

Saat berbicara kepada para wartawan, ia menyatakan: "Pertama-tama, seperti yang sudah saya katakan, impian saya adalah bermain untuk negara saya, dan menciptakan sejarah bersama negara saya. Saya sudah tidak punya Instagram lagi. Saya juga tidak punya TikTok, jadi saya tidak bisa melihat apa pun! Tapi saya berharap bisa hengkang, tentu saja. Dan saya punya agen, dia yang akan mengurus sisanya. Namun bagi saya, hal terpenting saat ini adalah fokus pada Piala Dunia bersama negara saya."

Sementara itu, terkait klub masa kecilnya, Diomande sebelumnya mengatakan kepada media Prancis: “Paris Saint-Germain adalah tim yang saya cintai sejak kecil. Saya rasa ayah saya adalah pendukung PSG. Itu adalah tim yang saya kagumi sebagai penggemar sepak bola.”