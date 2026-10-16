Getty Images Sport
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Yan Diomande mendapat peluang emas untuk menggantikan Vinicius Jr saat Jose Mourinho menghadapi dilema pemilihan pemain Real Madrid
Peluang di posisi sayap kiri
Madrid bersiap melakukan perombakan besar di lini serang menyusul tindakan indisipliner Vinicius yang kontroversial. Winger asal Brasil itu dijatuhi skorsing empat pertandingan setelah insiden penjambakan rambut yang melibatkan Nathan Saliba dari Villarreal.
Skorsing panjang ini langsung membuka kekosongan di sisi kiri lapangan. Situasi itu terjadi pada momen krusial bagi klub yang tengah menjalani jadwal padat di kompetisi domestik. Namun, kemunduran bagi pemain Brasil tersebut menjadi peluang emas bagi Diomande. Menurut Mundo Deportivo, pemain berusia 19 tahun itu kini akan menjadi sorotan untuk membuktikan kemampuannya di panggung terbesar.
- Getty Images Sport
Membuktikan diri sepadan dengan banderol yang sangat tinggi
Diomande tiba di Santiago Bernabeu dengan ekspektasi besar setelah raksasa Spanyol itu mengeluarkan biaya fantastis sebesar €146 juta untuk merekrutnya. Hingga kini, pemain muda yang dinilai sangat berbakat itu sebagian besar harus bersabar menunggu kesempatan di belakang pemilik nomor punggung tujuh klub tersebut.
Remaja itu mengawali kiprahnya di ibu kota Spanyol dengan cukup stabil, mencatatkan satu gol dan dua assist dalam sepuluh penampilan di semua kompetisi. Pengaruhnya di lapangan terus meningkat dari pekan ke pekan.
Bahkan sebelum laga melawan Villarreal yang menjadi titik balik itu, semakin banyak pihak di sekitar klub yang mulai menyerukan agar Diomande menjadi starter menggantikan rekan setimnya. Kini, setelah jalan terbuka, ia bisa bermain di posisi yang disukainya tanpa persaingan langsung.
Mendapatkan kepercayaan pelatih
Dengan Vini menjalani skorsing, Diomande menjadi kandidat utama yang tak terbantahkan untuk menguasai sisi kiri. Pada akhirnya, keputusan akhir bukan berada di tangan publik, melainkan manajer Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal itu kini harus menentukan bagaimana tepatnya ia akan memanfaatkan aset mahalnya di lini serang.
Setelah mengembalikan Diomande ke susunan pemain inti dalam kemenangan 4-3 atas AS Roma melalui aksi bangkit dari ketertinggalan di Liga Champions baru-baru ini, Mourinho sangat mungkin kembali menurunkan pemain internasional Pantai Gading itu sejak awal akhir pekan ini.
- Getty Images Sport
Rangkaian pertandingan yang menentukan
Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Diomande akan mendapat kesempatan bermain secara beruntun untuk mengukuhkan statusnya sebagai pemain penting di tim utama. Jadwal pertandingan memberi penyerang muda itu peluang ideal untuk membangun momentum.
Madrid akan menghadapi Sevilla, Racing, dan Valencia dalam pertandingan domestik mendatang. Laga-laga ini akan menjadi tahapan penting bagi pemain berusia 19 tahun itu untuk menemukan ritme permainannya.
Panggung terbesarnya akan tiba pada 25 Oktober, ketika Real Madrid bertandang ke Camp Nou untuk El Clasico. Penampilan gemilang melawan Barcelona akan membenarkan besarnya biaya transfernya tanpa keraguan dan berpotensi mengubah hierarki lini serang secara permanen.
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