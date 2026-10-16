Diomande tiba di Santiago Bernabeu dengan ekspektasi besar setelah raksasa Spanyol itu mengeluarkan biaya fantastis sebesar €146 juta untuk merekrutnya. Hingga kini, pemain muda yang dinilai sangat berbakat itu sebagian besar harus bersabar menunggu kesempatan di belakang pemilik nomor punggung tujuh klub tersebut.

Remaja itu mengawali kiprahnya di ibu kota Spanyol dengan cukup stabil, mencatatkan satu gol dan dua assist dalam sepuluh penampilan di semua kompetisi. Pengaruhnya di lapangan terus meningkat dari pekan ke pekan.

Bahkan sebelum laga melawan Villarreal yang menjadi titik balik itu, semakin banyak pihak di sekitar klub yang mulai menyerukan agar Diomande menjadi starter menggantikan rekan setimnya. Kini, setelah jalan terbuka, ia bisa bermain di posisi yang disukainya tanpa persaingan langsung.