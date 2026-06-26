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Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Yan Diomande menanggapi rumor transfer di tengah kabar tentang tawaran baru Liverpool untuk pemain sayap asal Pantai Gading dan RB Leipzig tersebut

Transfers
Y. Diomande
Liverpool
RB Leipzig
Ivory Coast
World Cup
Premier League
Bundesliga

Bintang muda RB Leipzig, Yan Diomande, secara resmi menanggapi spekulasi yang semakin menguat mengenai masa depannya, seiring dengan upaya Liverpool yang semakin gencar untuk mendatangkan pemain muda asal Pantai Gading tersebut. Pemain sayap berusia 19 tahun ini telah menjadi salah satu pemain yang paling diburu di dunia sepak bola setelah menorehkan musim gemilang di Bundesliga dan serangkaian penampilan memukau di Piala Dunia.

  • Bintang Piala Dunia enggan berkomentar soal masa depannya

    Setelah kemenangan Pantai Gading 2-0 atas Curacao, Diomande tak terhindarkan harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam mengenai di mana ia akan bermain musim depan. Meskipun ada banyak spekulasi seputar kemungkinan kepindahannya ke Liga Premier, pemain muda ini menegaskan bahwa pikirannya saat ini hanya terfokus pada tugas-tugas tim nasional.

    Ketika ditanya apakah destinasi bermainnya untuk musim depan sudah diputuskan, Diomande menjawab: “Itu, saya tidak tahu. Saya tidak memikirkan masa depan saya setelah Piala Dunia. Saya berusaha memfokuskan seluruh energi saya pada Piala Dunia dan melihat apa yang akan terjadi setelahnya – tapi saya tidak bisa mengatakan apa-apa mengenai hal itu.”


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  • Yan DiomandeGetty Images

    Liverpool siap menawarkan paket yang memecahkan rekor

    The Reds dilaporkan memimpin perburuan pemain muda berbakat tersebut dalam upaya mereka mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh Mohamed Salah. Laporan terbaru menunjukkan bahwa petinggi Anfield telah mengidentifikasi Diomande sebagai prioritas utama untuk memimpin era baru mereka di bawah Andoni Iraola, yang telah menyetujui strategi perekrutan yang agresif.

    Liverpool sedang mempersiapkan tawaran sebesar £86 juta (€100 juta/$114 juta) untuk menguji tekad Leipzig. Meskipun hal ini akan menjadikannya salah satu pemain termahal dalam sejarah klub, pihak klub asal Jerman tersebut diyakini masih menuntut biaya transfer yang mendekati £112 juta (€130 juta/$148 juta) untuk melepas aset andalan mereka.

  • Ketertarikan PSG dan impian masa kecil

    Meskipun Liverpool memiliki kekuatan finansial, mereka menghadapi persaingan ketat dari raksasa Prancis, Paris Saint-Germain. Juara Eropa saat ini memantau situasi dengan cermat, dan sang pemain sendiri sebelumnya telah mengakui memiliki ketertarikan khusus terhadap juara Ligue 1 tersebut, yang berpotensi mempersulit situasi bagi klub asal Merseyside itu.

    Dalam pengakuan sebelumnya yang pasti membuat dewan direksi Anfield cemas, sang pemain sayap mengaku: “Saya sudah menyukai PSG sejak kecil. Saya rasa ayah saya adalah pendukung PSG.” Namun, Diomande segera menambahkan bahwa masa depannya saat ini berada di tangan perwakilannya sementara ia fokus pada turnamen di Amerika Utara.


  • Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

    Leipzig bersiap menghadapi persaingan pasca-Piala Dunia

    RB Leipzig sudah tidak asing lagi dalam menjual talenta terbaiknya dengan harga tinggi, mengingat kesuksesan historis mereka dalam kesepakatan dengan Liverpool untuk pemain seperti Naby Keita dan Dominik Szoboszlai. Namun, mereka tetap berharap dapat meyakinkan Diomande untuk menandatangani kontrak baru yang mencakup klausul pelepasan yang mencerminkan status barunya sebagai bintang global.

    Untuk saat ini, sang pemain menantikan babak gugur Piala Dunia, di mana ia terus menjadi titik fokus strategi serangan Pantai Gading. Setelah turnamen berakhir, persaingan penawaran diperkirakan akan semakin memanas, dengan Liverpool berharap persiapan awal yang telah mereka lakukan cukup untuk menangkis minat dari Paris.