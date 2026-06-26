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Yan Diomande menanggapi rumor transfer di tengah kabar tentang tawaran baru Liverpool untuk pemain sayap asal Pantai Gading dan RB Leipzig tersebut
Bintang Piala Dunia enggan berkomentar soal masa depannya
Setelah kemenangan Pantai Gading 2-0 atas Curacao, Diomande tak terhindarkan harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam mengenai di mana ia akan bermain musim depan. Meskipun ada banyak spekulasi seputar kemungkinan kepindahannya ke Liga Premier, pemain muda ini menegaskan bahwa pikirannya saat ini hanya terfokus pada tugas-tugas tim nasional.
Ketika ditanya apakah destinasi bermainnya untuk musim depan sudah diputuskan, Diomande menjawab: “Itu, saya tidak tahu. Saya tidak memikirkan masa depan saya setelah Piala Dunia. Saya berusaha memfokuskan seluruh energi saya pada Piala Dunia dan melihat apa yang akan terjadi setelahnya – tapi saya tidak bisa mengatakan apa-apa mengenai hal itu.”
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Liverpool siap menawarkan paket yang memecahkan rekor
The Reds dilaporkan memimpin perburuan pemain muda berbakat tersebut dalam upaya mereka mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh Mohamed Salah. Laporan terbaru menunjukkan bahwa petinggi Anfield telah mengidentifikasi Diomande sebagai prioritas utama untuk memimpin era baru mereka di bawah Andoni Iraola, yang telah menyetujui strategi perekrutan yang agresif.
Liverpool sedang mempersiapkan tawaran sebesar £86 juta (€100 juta/$114 juta) untuk menguji tekad Leipzig. Meskipun hal ini akan menjadikannya salah satu pemain termahal dalam sejarah klub, pihak klub asal Jerman tersebut diyakini masih menuntut biaya transfer yang mendekati £112 juta (€130 juta/$148 juta) untuk melepas aset andalan mereka.
Ketertarikan PSG dan impian masa kecil
Meskipun Liverpool memiliki kekuatan finansial, mereka menghadapi persaingan ketat dari raksasa Prancis, Paris Saint-Germain. Juara Eropa saat ini memantau situasi dengan cermat, dan sang pemain sendiri sebelumnya telah mengakui memiliki ketertarikan khusus terhadap juara Ligue 1 tersebut, yang berpotensi mempersulit situasi bagi klub asal Merseyside itu.
Dalam pengakuan sebelumnya yang pasti membuat dewan direksi Anfield cemas, sang pemain sayap mengaku: “Saya sudah menyukai PSG sejak kecil. Saya rasa ayah saya adalah pendukung PSG.” Namun, Diomande segera menambahkan bahwa masa depannya saat ini berada di tangan perwakilannya sementara ia fokus pada turnamen di Amerika Utara.
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Leipzig bersiap menghadapi persaingan pasca-Piala Dunia
RB Leipzig sudah tidak asing lagi dalam menjual talenta terbaiknya dengan harga tinggi, mengingat kesuksesan historis mereka dalam kesepakatan dengan Liverpool untuk pemain seperti Naby Keita dan Dominik Szoboszlai. Namun, mereka tetap berharap dapat meyakinkan Diomande untuk menandatangani kontrak baru yang mencakup klausul pelepasan yang mencerminkan status barunya sebagai bintang global.
Untuk saat ini, sang pemain menantikan babak gugur Piala Dunia, di mana ia terus menjadi titik fokus strategi serangan Pantai Gading. Setelah turnamen berakhir, persaingan penawaran diperkirakan akan semakin memanas, dengan Liverpool berharap persiapan awal yang telah mereka lakukan cukup untuk menangkis minat dari Paris.