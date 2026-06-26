Yan Diomande menanggapi rumor transfer di tengah kabar tentang tawaran baru Liverpool untuk pemain sayap asal Pantai Gading dan RB Leipzig tersebut

Setelah kemenangan Pantai Gading 2-0 atas Curacao, Diomande tak terhindarkan harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam mengenai di mana ia akan bermain musim depan. Meskipun ada banyak spekulasi seputar kemungkinan kepindahannya ke Liga Premier, pemain muda ini menegaskan bahwa pikirannya saat ini hanya terfokus pada tugas-tugas tim nasional.

Ketika ditanya apakah destinasi bermainnya untuk musim depan sudah diputuskan, Diomande menjawab: “Itu, saya tidak tahu. Saya tidak memikirkan masa depan saya setelah Piala Dunia. Saya berusaha memfokuskan seluruh energi saya pada Piala Dunia dan melihat apa yang akan terjadi setelahnya – tapi saya tidak bisa mengatakan apa-apa mengenai hal itu.”



