Saga transfer panjang yang melibatkan Diomande dan Madrid akhirnya mencapai kesimpulan. Menurut Bild, superstar Pantai Gading itu terlihat meninggalkan kamp latihan RB Leipzig di Saalfelden, Austria, pada Kamis pagi, yang menandakan bahwa kepindahan ke Santiago Bernabeu kini sudah di ambang terwujud. Kepergian itu terjadi hanya 24 jam setelah sang pemain awalnya tiba di kamp usai pulih dari sakit, menyoroti cepatnya negosiasi tahap akhir. Diomande terlihat dibawa pergi dengan Mercedes-Vito hitam, langsung menuju bandara untuk mengejar penerbangan ke Spanyol, tempat babak barunya dimulai.

Leipzig akan menerima biaya pasti sebesar €125 juta untuk aset berharganya itu, angka yang merepresentasikan keuntungan signifikan dari pemain muda tersebut. Namun, total biaya operasi ini pada akhirnya bisa mencapai €140 juta ketika bonus terkait performa disertakan.