AFP
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Yan Diomande kian dekat ke transfer €125 juta ke Real Madrid setelah bintang RB Leipzig itu berpamitan kepada rekan-rekan setimnya di pemusatan latihan pramusim
Real Madrid mendapatkan pemain incarannya dalam kesepakatan pemecah rekor
Saga transfer panjang yang melibatkan Diomande dan Madrid akhirnya mencapai kesimpulan. Menurut Bild, superstar Pantai Gading itu terlihat meninggalkan kamp latihan RB Leipzig di Saalfelden, Austria, pada Kamis pagi, yang menandakan bahwa kepindahan ke Santiago Bernabeu kini sudah di ambang terwujud. Kepergian itu terjadi hanya 24 jam setelah sang pemain awalnya tiba di kamp usai pulih dari sakit, menyoroti cepatnya negosiasi tahap akhir. Diomande terlihat dibawa pergi dengan Mercedes-Vito hitam, langsung menuju bandara untuk mengejar penerbangan ke Spanyol, tempat babak barunya dimulai.
Leipzig akan menerima biaya pasti sebesar €125 juta untuk aset berharganya itu, angka yang merepresentasikan keuntungan signifikan dari pemain muda tersebut. Namun, total biaya operasi ini pada akhirnya bisa mencapai €140 juta ketika bonus terkait performa disertakan.
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Perpisahan emosional di kamp latihan Leipzig
Sebelum kepergiannya, sang winger melakukan satu kunjungan terakhir ke tempat latihan di hotel Gut Brandlhof. Meski ia tiba dengan sepeda dan siap menjalani sesi di tenda kebugaran, ia segera dipanggil kembali ketika lampu hijau terakhir untuk transfernya tiba. Sebelum pergi, ia menyampaikan perpisahan singkat namun menyentuh kepada rekan-rekan setimnya, termasuk Christoph Baumgartner dan Benjamin Henrichs, yang menyaksikan langsung perkembangan pesatnya selama 12 bulan terakhir.
Kepindahan ini menjadi pukulan bagi pelatih kepala baru Leipzig, Martin Demichelis, yang berharap bisa membangun sistem taktisnya di sekitar peraih penghargaan Bundesliga Rookie of the Season tersebut. Pemain Pantai Gading itu berperan penting dalam memastikan kembalinya klub ke Liga Champions UEFA, dengan catatan impresif 12 gol dan delapan assist dalam 33 penampilan liga musim lalu.
Menyepakati syarat untuk masa depan jangka panjang di Madrid
Setelah Diomande tiba di ibu kota Spanyol, ia akan menjalani pemeriksaan medis menyeluruh sebelum menandatangani kontrak barunya. Ketentuan kesepakatan itu dipahami berlaku hingga Juni 2031, yang mengikat pemain berusia 19 tahun itu dengan klub untuk tujuh musim ke depan.
Kedatangan pemain tim nasional Pantai Gading itu mengakhiri periode spekulasi intens yang mendominasi tajuk utama sepanjang musim panas. Meski direktur olahraga Leipzig Marcel Schafer sebelumnya sempat berupaya meredam rumor tersebut, kekuatan finansial juara Eropa yang sedang berkuasa itu pada akhirnya terbukti terlalu sulit untuk ditolak.
- Getty Images
Era baru bagi Real Madrid
Perekrutan Diomande merupakan pernyataan niat yang jelas dari Madrid saat mereka mempersiapkan diri untuk musim 2026-27. Integrasinya ke dalam skuad akan menjadi fokus utama Jose Mourinho selama sisa pramusim, ketika ia berupaya memadukan kecepatan eksplosif Diomande dengan talenta kreatif yang sudah ada di lini tengah Madrid.
Bagi Leipzig, fokus kini beralih pada bagaimana mereka akan menginvestasikan kembali pemasukan besar dari penjualan ini. Dengan laga tandang putaran pertama DFB-Pokal ke markas Eintracht Trier pada 22 Agustus yang kian dekat, Demichelis harus menemukan cara untuk segera menggantikan kontribusi Diomande.
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