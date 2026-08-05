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Yan Diomande kembali berlatih bersama RB Leipzig di tengah laporan soal kesepakatan dengan Real Madrid yang 'sudah selesai'
Diomande bergabung dengan pemusatan latihan Leipzig di Austria
Leipzig mendapat dorongan signifikan setelah Diomande kembali berlatih di kamp pramusim klub di Saalfelden, Austria. Winger berusia 19 tahun itu sebelumnya ditinggal saat skuad berangkat ke markas musim panas mereka setelah melaporkan diri sakit. Kini, setelah pulih sepenuhnya dari penyakit tersebut, pemain internasional Pantai Gading itu siap memulai persiapannya untuk kampanye 2026-27 di bawah pelatih kepala baru Martin Demichelis.
Kembalinya peraih gelar Bundesliga Rookie of the Season itu menjadi perkembangan vital bagi Leipzig saat mereka ingin membangun lanjutan dari finis di posisi ketiga musim lalu. Diomande memainkan peran penting dalam memastikan kembalinya klub ke Liga Champions UEFA, dengan catatan impresif 12 gol dan delapan assist dalam 33 penampilan liga. Kehadirannya di kamp latihan menandai kembalinya situasi normal bagi seorang pemain yang mendominasi tajuk utama di seluruh Eropa sepanjang bursa transfer musim panas.
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Schafer menepis spekulasi transfer
Di tengah laporan yang kian ramai mengaitkan sang winger dengan kepindahan bernilai besar ke Santiago Bernabeu, direktur olahraga Marcel Schafer memanfaatkan kesempatan untuk membahas situasi tersebut secara langsung dari pusat latihan klub. Schafer menegaskan bahwa terlepas dari riuh yang datang dari berbagai media dan platform media sosial, belum ada kesepakatan yang tercapai untuk kepergian sang pemain.
Berbicara kepada wartawan pada Selasa, Schafer blak-blakan dalam menilai laporan-laporan terbaru. "Beberapa hari lalu, satu atau dua orang yang disebut ahli transfer mengatakan bahwa kesepakatan itu sudah tuntas," kata Schafer. "Tetapi itu sama sekali tidak benar. Yan masih terikat kontrak dengan kami, dia pemain kami."
Membangun di atas kampanye terobosan
Hype yang mengelilingi Diomande memang beralasan, mengingat kenaikannya yang melesat dalam 12 bulan terakhir. Di luar keterlibatannya yang impresif dalam gol di Bundesliga, ia juga mendapat pengakuan global dengan meraih nominasi untuk penghargaan Golden Boy 2026 bersama rekan setimnya, Lennart Karl. Kemampuannya melewati bek dengan kecepatan serta penyelesaian akhir yang klinis telah menjadikannya salah satu penyerang yang paling ditakuti di kasta tertinggi sepak bola Jerman. Saat Leipzig memasuki babak baru dengan Demichelis sebagai pelatih, fokusnya akan tertuju pada penyempurnaan permainan Diomande lebih jauh lagi.
Pentingnya Diomande tersedia untuk keseluruhan jadwal pramusim tidak bisa dilebih-lebihkan. Dengan perencanaan skuad dan persiapan taktik yang sudah berjalan dengan baik, kehadiran Rookie of the Season itu dalam latihan taktik di Austria memungkinkan Demichelis membangun pola serang tim di sekitar paket kemampuan spesifik sang winger.
- Getty Images
Laga-laga krusial di depan mata
Jadwal kompetitif Leipzig untuk musim 2026-27 semakin dekat, menyisakan sedikit ruang untuk distraksi. Musim klub secara resmi dimulai dengan lawatan putaran pertama DFB Cup ke markas Eintracht Trier pada 22 Agustus. Laga ini akan memberikan gambaran pertama tentang bagaimana Demichelis ingin menata timnya dalam lingkungan kompetitif, dan apakah Diomande akan langsung dikembalikan ke starting XI setelah sakit. Setelah pertandingan piala itu, intensitas akan meningkat signifikan ketika mereka menjamu Borussia Monchengladbach dalam laga pembuka Bundesliga sepekan kemudian di Red Bull Arena.
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