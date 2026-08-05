Leipzig mendapat dorongan signifikan setelah Diomande kembali berlatih di kamp pramusim klub di Saalfelden, Austria. Winger berusia 19 tahun itu sebelumnya ditinggal saat skuad berangkat ke markas musim panas mereka setelah melaporkan diri sakit. Kini, setelah pulih sepenuhnya dari penyakit tersebut, pemain internasional Pantai Gading itu siap memulai persiapannya untuk kampanye 2026-27 di bawah pelatih kepala baru Martin Demichelis.

Kembalinya peraih gelar Bundesliga Rookie of the Season itu menjadi perkembangan vital bagi Leipzig saat mereka ingin membangun lanjutan dari finis di posisi ketiga musim lalu. Diomande memainkan peran penting dalam memastikan kembalinya klub ke Liga Champions UEFA, dengan catatan impresif 12 gol dan delapan assist dalam 33 penampilan liga. Kehadirannya di kamp latihan menandai kembalinya situasi normal bagi seorang pemain yang mendominasi tajuk utama di seluruh Eropa sepanjang bursa transfer musim panas.







