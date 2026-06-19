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Yan Diomande Andoni Iraola Ivoroy Coast Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Yan Diomande itu MASALAH! Liverpool sudah merekrut Victor Munoz dan memiliki target transfer lainnya, tapi apakah mereka benar-benar bisa membiarkan pemain muda jenius asal Pantai Gading ini lolos begitu saja?

Opinion
Liverpool
Y. Diomande
Ivory Coast
World Cup
RB Leipzig
Premier League
FEATURES
Germany vs Ivory Coast

Kepergian Mohamed Salah di akhir musim meninggalkan masalah besar bagi Liverpool — dan Yan Diomande tampaknya menjadi solusi terbaik yang mungkin. Sayangnya bagi The Reds, mereka kemungkinan akan menghadapi kesulitan yang sama besarnya dalam merekrut bintang remaja ini pada musim panas nanti, seperti yang dialami para bek Ekuador saat berusaha mengikutinya di Philadelphia pada hari Minggu. Dalam arti tertentu, penampilan memukau Diomande pada debutnya di Piala Dunia merupakan hal positif bagi Liverpool, karena hal itu menunjukkan dengan tepat mengapa mereka yakin bahwa ia dapat memberikan dampak transformatif pada lini serang yang tampil sangat buruk musim lalu.

Sisi lain dari hal ini, tentu saja, adalah bahwa posisi tawar RB Leipzig justru semakin diperkuat berkat penampilan memukau pemain internasional Pantai Gading tersebut di panggung terbesar sepak bola. Harga jual yang fantastis kini sudah pasti—jika memang belum—dan hal itu tak diragukan lagi menjadi masalah bagi Liverpool karena dua alasan.

Pertama, mereka tidak dalam posisi untuk mengeluarkan uang sebanyak yang mereka lakukan musim panas lalu, ketika mereka menghabiskan £450 juta ($600 juta) untuk pemain baru, dan tanpa hasil yang memuaskan. Memang, jauh sebelum akhir musim yang penuh tantangan dan tanpa trofi, sudah jelas bahwa The Reds tidak hanya perlu merekrut beberapa pemain sayap; setidaknya tiga posisi lain juga perlu diperhatikan: gelandang tengah, bek kanan, dan bek tengah.

Oleh karena itu, ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa Liverpool tidak akan bisa membenarkan pengeluaran sebagian besar dana transfer mereka untuk satu pemain saja, sehingga membuka jalan bagi Paris Saint-Germain untuk menambahkan Diomande ke dalam koleksi pemain sayap kelas dunia mereka yang mengesankan. Namun, meskipun memperhitungkan biaya kolosal dari kesepakatan tersebut, apakah Liverpool benar-benar mampu membiarkan kesempatan merekrut seorang calon bintang besar ini terlewatkan?

  • luis-diaz(C)Getty Images

    Tidak ada pengganti Diaz

    Liverpool jelas harus menanggung konsekuensi karena gagal menggantikan Luis Diaz musim panas lalu. Harapannya, Cody Gakpo akan terus bersinar di sayap kiri, sementara di balik layar di Anfield, ada keyakinan bahwa Rio Ngumoha sudah siap bermain di tim utama. Juga disebutkan bahwa rekrutan baru, Florian Wirtz, juga mampu bermain di posisi sayap. 

    Di sayap sebelahnya, Salah baru saja menjalani musim yang bisa dibilang sebagai musim individu terbaik dalam sejarah Liga Premier, sehingga tampaknya tidak ada kebutuhan mendesak untuk mencari penerus takhta “Raja Mesir” tersebut. 

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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Kenapa tidak merekrut Semenyo saja?

    Namun, meski Ngumoha berhasil memenuhi ekspektasi (dan bisa dibilang terlalu banyak dibatasi), Gakpo membuat semua orang frustrasi karena terus-menerus melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda, Salah berselisih dengan Arne Slot, dan Wirtz sering terlihat kebingungan di mana pun ia bermain, terutama di Liga Premier.

    Hasil akhirnya adalah tim yang mencetak 86 gol dalam perjalanannya meraih gelar juara pada musim 2024-25, namun hanya mencetak 63 gol musim lalu, yang membuat banyak penggemar Liverpool bingung mengapa klub mereka tidak setidaknya mencoba merekrut Antoine Semenyo selama jendela transfer Januari, alih-alih membiarkan pemain internasional Ghana itu bergabung dengan Manchester City dengan biaya yang sangat murah sebesar £64 juta. 

    Namun, sebenarnya, Semenyo bisa — dan memang seharusnya — didatangkan musim panas lalu, karena ia akan memberikan dukungan yang tak ternilai di seluruh lini depan. Alih-alih, Slot terpaksa memasukkan Federico Chiesa, seorang pemain yang jelas-jelas tidak ia percayai, dengan harapan dapat menyelamatkan pertandingan yang sudah mulai lepas dari genggaman timnya. Strategi itu berhasil sekali pada malam pembukaan musim — tetapi tidak pernah lagi.

  • Dulu Munoz, sekarang Diomande?

    Akibatnya, meskipun ada kabar yang masuk akal bahwa Iraola menghargai keserbagunaan dan etos kerja Chiesa, pemain asal Italia itu hampir pasti akan mengikuti jejak Salah keluar dari Anfield musim panas ini — terutama sekarang setelah Liverpool mendatangkan Victor Munoz, seorang pemain sayap kanan yang sangat cepat dan mampu bermain di sayap sebelahnya maupun di tengah.

    Beberapa pendukung langsung bertanya-tanya apa arti dari perekrutan mendadak Munoz (setidaknya dalam arti bahwa The Reds merahasiakan ketertarikan mereka pada bintang Osasuna itu hingga menit-menit terakhir) bagi upaya klub untuk mendatangkan Diomande. Namun, pemain asal Spanyol itu tidak pernah dipandang sebagai alternatif bagi pemain asal Pantai Gading tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh berita pada Kamis malam dari David Ornstein bahwa Liverpool telah mengajukan tawaran sebesar €100 juta kepada Leipzig untuk Diomande.

    Menurut laporan dari sumber lain, tawaran tersebut telah ditolak, dengan pihak Jerman masih bertekad mempertahankan aset paling berharga mereka untuk satu musim lagi. Kabarnya, jika Leipzig terpaksa melepas Diomande dari Red Bull Arena musim panas ini, itu akan dilakukan dengan biaya lebih dari €120 juta.

    Pertanyaannya kemudian, apakah ia benar-benar layak dihargai sebesar itu setelah hanya satu musim yang gemilang di kasta tertinggi sepak bola?

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    Dembele yang baru?

    Membayar uang dalam jumlah besar untuk pemain seusia itu tak diragukan lagi penuh risiko. Beberapa remaja memang belum siap bermain untuk tim papan atas. Lihat saja Ousmane Dembélé.

    Sama seperti Diomande, pemain asal Prancis itu menjadi salah satu pemain sayap yang mahir menggunakan kedua kaki dan paling diincar di dunia sepak bola setelah musim yang gemilang di Bundesliga. Namun, Dembele—seperti yang diakui sendiri—pada dasarnya menyia-nyiakan lima dari enam tahunnya di Barcelona sebelum akhirnya menyadari apa yang dibutuhkan untuk tampil gemilang di level tertinggi di bawah bimbingan Luis Enrique di PSG.

    Namun, hampir tidak ada yang menunjukkan bahwa Diomande sama tidak matangnya dengan Dembele pada usia yang sama.


  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-LEIPZIGAFP

    Belajar dari kesalahan

    Ketepatan waktu Diomande sempat menjadi sumber kekhawatiran selama beberapa bulan pertamanya di Leipzig, dan ia bahkan dicoret dari susunan pemain untuk pertandingan melawan Borussia Dortmund pada Oktober lalu setelah terlambat hadir dalam rapat tim; namun, hal itu masih membuatnya “kesal” pada dirinya sendiri.

    "Saya langsung meminta maaf kepada pelatih dan rekan-rekan setim atas kesalahan itu," ungkapnya baru-baru ini. "Setiap pemain menerima jadwal dan harus memastikan mereka datang tepat waktu."

    Pelatih Leipzig, Ole Werner, tidak memiliki masalah dengan Diomande setelah itu dan bahkan mengatakan bahwa hal yang paling ia sukai dari sang penyerang adalah kesediaannya untuk bekerja demi tim (sesuatu yang baru mulai dilakukan Dembele saat usianya sudah menginjak 20-an).

    “Dia sering melewati lawan-lawannya tanpa trik apa pun, hanya karena dia sangat dinamis, tetapi yang lebih penting bagi saya adalah dia sangat ahli dalam melakukan tekanan balik,” kata pelatih asal Jerman itu mengenai pemain yang menyumbang 12 gol dan delapan assist sepanjang musim Bundesliga 2025-26. “Ini soal sikap, dan dia menunjukkan hal itu.”

  • Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pasti akan semakin baik

    Pelatih Pantai Gading, Emerse Fae, juga sangat terkesan dengan dedikasi dan karakter Diomande.

    "Dia adalah pemain muda yang memiliki semangat tim yang kuat, selalu tertawa bersama semua orang, dan dia mendengarkan—mendengarkan staf teknis setiap kali diberi nasihat—serta berusaha melakukan yang terbaik sesuai arahan," kata mantan gelandang Nantes itu setelah kemenangan 1-0 atas Ekuador akhir pekan lalu. "Mudah bekerja sama dengan seseorang seperti Yan. Dia sangat berbakat dan memiliki apa yang dibutuhkan."

    Memang, mustahil untuk tidak terkesan dengan kerja keras, kecepatan, dan keterampilan yang ditunjukkan Diomande di Philadelphia, bahkan Fae pun tercengang melihat betapa mengesankan penampilan pemain berusia 19 tahun itu dalam debutnya di Piala Dunia.

    "Apa lagi yang bisa saya katakan? Saya tak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata," aku pelatih The Elephants itu. "Dia sangat berbakat dan masih sangat muda, jadi dia pasti akan semakin baik." Itulah mengapa Liverpool mungkin merasa tidak punya waktu untuk berlama-lama. Mereka memiliki target transfer lain, termasuk pemain yang terpinggirkan di PSG, Bradley Barcola, tetapi jelas bahwa Diomande berada di urutan teratas daftar keinginan mereka—dan ini mungkin merupakan kesempatan 'sekarang atau tidak sama sekali'.

    Berdasarkan laju perkembangannya yang pesat selama dua musim terakhir, pertama di divisi dua Spanyol, lalu di Bundesliga, Fae mungkin benar: Diomande hanya akan semakin baik — dan itu, pada gilirannya, berarti nilainya hanya akan terus meningkat. Bahkan, penampilan gemilang lainnya melawan Jerman akhir pekan ini benar-benar akan menambah beberapa juta lagi ke harga jualnya.

    Diomande, karenanya, bukan hanya menjadi masalah bagi lawan-lawannya, tetapi juga menjadi masalah bagi Liverpool — karena jika mereka ingin merekrut penerus ideal Salah, satu-satunya solusi yang mungkin adalah membayar biaya transfer sembilan digit yang sangat tinggi yang diminta oleh Leipzig.

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