Sisi lain dari hal ini, tentu saja, adalah bahwa posisi tawar RB Leipzig justru semakin diperkuat berkat penampilan memukau pemain internasional Pantai Gading tersebut di panggung terbesar sepak bola. Harga jual yang fantastis kini sudah pasti—jika memang belum—dan hal itu tak diragukan lagi menjadi masalah bagi Liverpool karena dua alasan.

Pertama, mereka tidak dalam posisi untuk mengeluarkan uang sebanyak yang mereka lakukan musim panas lalu, ketika mereka menghabiskan £450 juta ($600 juta) untuk pemain baru, dan tanpa hasil yang memuaskan. Memang, jauh sebelum akhir musim yang penuh tantangan dan tanpa trofi, sudah jelas bahwa The Reds tidak hanya perlu merekrut beberapa pemain sayap; setidaknya tiga posisi lain juga perlu diperhatikan: gelandang tengah, bek kanan, dan bek tengah.

Oleh karena itu, ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa Liverpool tidak akan bisa membenarkan pengeluaran sebagian besar dana transfer mereka untuk satu pemain saja, sehingga membuka jalan bagi Paris Saint-Germain untuk menambahkan Diomande ke dalam koleksi pemain sayap kelas dunia mereka yang mengesankan. Namun, meskipun memperhitungkan biaya kolosal dari kesepakatan tersebut, apakah Liverpool benar-benar mampu membiarkan kesempatan merekrut seorang calon bintang besar ini terlewatkan?