Getty Images Sport
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Yan Diomande girang setelah mencetak gol perdana yang telah lama dinantikan untuk Real Madrid dan menenggelamkan Villarreal
Momen terobosan bagi Diomande
Diomande menjadi pemain paling menonjol dalam kemenangan 1-0 atas Villarreal di Bernabeu. Dalam laga yang diwarnai tensi tinggi dan drama disiplin, winger muda itu menunjukkan ketenangan melampaui usianya untuk memastikan kemenangan sesaat setelah laga melewati satu jam. Kontribusinya memastikan Real Madrid tetap menjaga persaingan di papan atas klasemen La Liga meski laga berakhir kacau.
Gol itu sendiri merupakan demonstrasi naluri predator murni, datang pada saat tuan rumah kesulitan membongkar pertahanan Yellow Submarine yang tangguh. Setelah menerima umpan cerdik, Diomande menunjukkan dengan tepat mengapa klub berinvestasi pada potensinya. "Saya senang. Saya sudah menunggu gol pertama itu untuk waktu yang sangat lama. Saya gembira, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk tim. Dalam posisi itu, saya rasa satu-satunya pilihan adalah mengontrol, berbalik, dan menembak," katanya kepada Realmadrid TV.
- Getty Images Sport
Atmosfer magis di Santiago Bernabeu
Melangkah ke lapangan di salah satu venue paling ikonis dalam sepakbola dunia jelas memberikan dampak mendalam bagi sang penentu kemenangan. Diomande lantang menyuarakan kebanggaannya mewakili juara bertahan Eropa di hadapan para pendukung tuan rumah mereka. Atmosfer di stadion memainkan peran penting dalam mendorong tim terus melaju pada momen-momen sulit di babak kedua ketika Villarreal mulai mengancam dengan gol penyeimbang. Kemenangan itu menjadi semakin impresif karena Vinícius Junior dikartu merah pada menit ke-72, memaksa tim tuan rumah mempertahankan keunggulan tipis mereka dengan sepuluh pemain pada fase akhir pertandingan.
Merefleksikan pengalamannya bermain di kandang raja Eropa, sang penyerang penuh pujian untuk lingkungan barunya. "Selalu luar biasa bermain di sini. Ini stadion terindah di dunia dan klub terbesar. Bermain di sini selalu membuat saya bersemangat," tambahnya.
Mewujudkan mimpi Liga Champions
Di luar kesuksesan domestik, Diomande sudah menantikan tantangan di pentas kontinental. Sejarah klub ini terkait erat dengan Piala Eropa, dan pemain internasional Pantai Gading itu bersemangat menambahkan namanya ke dalam daftar panjang legenda yang bersinar di kompetisi tersebut. Bagi banyak pemain muda, kesempatan mendengar lagu kebangsaan yang terkenal itu saat mengenakan seragam putih merupakan puncak karier profesional mereka.
Antusiasmenya terhadap kompetisi antarklub paling bergengsi di dunia terlihat jelas saat ia membahas ambisinya di masa depan. “Saya sangat antusias bermain di Liga Champions. Ini adalah impian setiap anak, dan saya bersyukur bisa bermain di sana bersama Real Madrid,” ujarnya.
- AFP
Kemenangan vital bagi tim asuhan Mourinho
Pertandingan ini sama sekali tidak mudah bagi tim asuhan Jose Mourinho, yang harus lolos dari beberapa ancaman sebelum dan sesudah gol pembuka. Villarreal terbukti menjadi lawan yang berbahaya, menciptakan beberapa peluang yang mengharuskan Thibaut Courtois tampil dalam performa terbaiknya. Tiga poin ini menjaga momentum tetap berada di pihak Madrid saat mereka melanjutkan perburuan gelar. "Itu pertandingan yang bagus. Kami selalu bermain untuk menang, dan hari ini kami melakukannya. Saya senang dengan kemenangan ini," pungkas Diomande.
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