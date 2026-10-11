Diomande menjadi pemain paling menonjol dalam kemenangan 1-0 atas Villarreal di Bernabeu. Dalam laga yang diwarnai tensi tinggi dan drama disiplin, winger muda itu menunjukkan ketenangan melampaui usianya untuk memastikan kemenangan sesaat setelah laga melewati satu jam. Kontribusinya memastikan Real Madrid tetap menjaga persaingan di papan atas klasemen La Liga meski laga berakhir kacau.

Gol itu sendiri merupakan demonstrasi naluri predator murni, datang pada saat tuan rumah kesulitan membongkar pertahanan Yellow Submarine yang tangguh. Setelah menerima umpan cerdik, Diomande menunjukkan dengan tepat mengapa klub berinvestasi pada potensinya. "Saya senang. Saya sudah menunggu gol pertama itu untuk waktu yang sangat lama. Saya gembira, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk tim. Dalam posisi itu, saya rasa satu-satunya pilihan adalah mengontrol, berbalik, dan menembak," katanya kepada Realmadrid TV.