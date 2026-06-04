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Yan Diomande dari RB Leipzig memberikan petunjuk kuat bahwa ia akan menolak tawaran Liverpool dan pindah ke klub raksasa Eropa lainnya
Impian masa kecil mengarah ke Paris
Persaingan untuk mendapatkan pemain muda berbakat RB Leipzig, Diomande, mengalami perkembangan dramatis, setelah sang pemain sayap mengakui kecintaannya yang sudah lama terpendam terhadap juara Eropa tersebut. Meskipun mendapat minat yang sangat besar dari Liga Premier, pemain berusia 19 tahun ini tidak menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke Prancis, dengan menyebut ikatan keluarga sebagai alasan utama kesetiaannya.
"Masa depanku? Aku punya tim yang mengurus hal itu," kata Diomande. "Aku berusaha tetap fokus sebisa mungkin. Aku sudah menyukai PSG sejak kecil. Aku pikir ayahku adalah pendukung PSG. Tapi aku tidak memikirkan masa depan, aku tetap fokus pada Piala Dunia. Kita lihat saja apa yang terjadi setelah itu."
- AFP
Rencana Liverpool untuk mencari pengganti Salah terancam gagal
Perkembangan ini menjadi pukulan telak bagi klub asal Merseyside tersebut, yang semula telah menargetkan pemain berusia 19 tahun itu sebagai penerus jangka panjang yang ideal bagi Salah yang akan hengkang. Ketertarikan Liverpool sepenuhnya beralasan berkat penampilannya yang gemilang pada musim 2025-26, di mana Diomande mencatatkan 20 kontribusi gol dalam 33 penampilan di Bundesliga dan membuktikan dirinya sebagai pemain yang sangat berbahaya saat membawa bola, dengan menyelesaikan 118 dribel—angka tertinggi di liga.
Namun, preferensi pribadi sang pemain secara perlahan menariknya ke Prancis daripada ke Liga Premier, terutama karena PSG tampaknya telah memimpin dalam upaya untuk mengamankan jasa sang pemain sayap tersebut menyusul laporan adanya kesepakatan lisan antara kedua belah pihak.
Gelombang hengkangnya para pemain bertahan semakin memperparah masalah di Anfield
Kemungkinan hengkangnya Diomande ke klub rival Eropa hanyalah sebagian kecil dari masalah skuad yang semakin menumpuk yang dihadapi jajaran petinggi Liverpool. Klub ini sudah terguncang akibat kepastian hengkangnya beberapa pemain kunci, yang meninggalkan lubang besar dalam skuad yang harus segera diatasi sebelum musim baru dimulai.
Dalam perkembangan mengejutkan, pemain internasional Prancis Ibrahima Konate telah mengumumkan kepergiannya dari Anfield dan dilaporkan hampir menyelesaikan kepindahan sensasional ke Real Madrid sebagai pemain bebas transfer. Dengan konfirmasi kepergian Salah dan bek kiri veteran Andrew Robertson, kebutuhan akan darah segar di Anfield belum pernah se-mendesak ini, sehingga kegagalan dalam upaya merekrut Diomande menjadi semakin merugikan.
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Perhatian tetap tertuju pada Piala Dunia
Untuk saat ini, Diomande berusaha mengabaikan semua keributan sambil mempersiapkan diri untuk membela Pantai Gading di Piala Dunia musim panas ini. Tim Gajah dijadwalkan akan menghadapi Jerman, Ekuador, dan Curacao di Grup E, dan pemain remaja ini diperkirakan akan menjadi titik kunci dalam strategi serangan mereka.
Sementara sang pemain tetap fokus di lapangan, perwakilannya diperkirakan akan melanjutkan pembicaraan di belakang layar. Dengan PSG yang mencari pemain spesialis di sayap kanan untuk menyeimbangkan serangan mereka, semua tanda mengarah pada kepindahan musim panas ke ibu kota Prancis, sehingga Liverpool berpotensi beralih ke target lain dalam perencanaan era pasca-Salah mereka.