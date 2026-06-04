Yan Diomande dari RB Leipzig memberikan petunjuk kuat bahwa ia akan menolak tawaran Liverpool dan pindah ke klub raksasa Eropa lainnya

Persaingan untuk mendapatkan pemain muda berbakat RB Leipzig, Diomande, mengalami perkembangan dramatis, setelah sang pemain sayap mengakui kecintaannya yang sudah lama terpendam terhadap juara Eropa tersebut. Meskipun mendapat minat yang sangat besar dari Liga Premier, pemain berusia 19 tahun ini tidak menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke Prancis, dengan menyebut ikatan keluarga sebagai alasan utama kesetiaannya.

"Masa depanku? Aku punya tim yang mengurus hal itu," kata Diomande. "Aku berusaha tetap fokus sebisa mungkin. Aku sudah menyukai PSG sejak kecil. Aku pikir ayahku adalah pendukung PSG. Tapi aku tidak memikirkan masa depan, aku tetap fokus pada Piala Dunia. Kita lihat saja apa yang terjadi setelah itu."