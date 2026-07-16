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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Yamal Khawatir Akan Nasib Pelé... 5 Legenda Terkemuka yang Absen di Final Piala Dunia Meskipun Timnya Lolos

FEATURES
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Yamal
Spanyol
Argentina
AS

Apakah bintang asal Spanyol itu akan menjadi salah satu pemain terkemuka yang absen di final Piala Dunia sepanjang sejarah?

Mimpi buruk yang menakutkan dialami para penggemar Spanyol dalam beberapa jam terakhir, setelah Lamine Yamal mengalami cedera, beberapa jam menjelang pertandingan melawan Argentina di final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Surat kabar Spanyol "AS" melaporkan bahwa Yamal absen dari sesi latihan bersama yang dijalani tim nasional Spanyol pada hari Kamis ini, 72 jam menjelang pertandingan melawan Argentina, dan terlihat mengenakan perban di paha kirinya.

Meskipun jurnalis Spanyol Alfredo Martínez menegaskan bahwa Yamal akan tampil seperti biasa di pertandingan final, para penggemar Spanyol masih merasa ragu mengenai kondisi bintang utama mereka.

  • FBL-SAFRICA-MANDELA-PEOPLE-BIRTHDAYAFP

    Pelé... Ketidakhadiran dan Pengukuhan Sejarah

    Jika ia absen, Yamal bukanlah bintang besar pertama yang absen dari final Piala Dunia meskipun telah lolos ke babak tersebut dan masuk dalam skuad timnas negaranya, karena banyak legenda yang telah mendahuluinya, terutama Pelé dari Brasil.

    Pada tahun 1962, Pelé mengikuti Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam kariernya, yang digelar di Chili, namun ia hanya mampu menyelesaikan satu pertandingan di babak penyisihan grup, sebelum mengalami cedera robekan otot paha saat bertanding melawan Cekoslowakia pada pertandingan kedua.

    Setelah itu, Pelé absen dalam pertandingan melawan Spanyol pada putaran ketiga babak penyisihan grup, kemudian dua pertandingan melawan Inggris dan Cekoslowakia di perempat final dan semifinal, serta pertandingan melawan Cekoslowakia yang kembali dihadapi di final.

    Meskipun tanpa Pelé, timnas Brasil berhasil meraih gelar juara untuk kedua kalinya secara berturut-turut dengan mengalahkan Cekoslowakia, sehingga turnamen tersebut terhitung sebagai salah satu dari tiga gelar yang diraih sang legenda dalam sejarah Piala Dunia—sebuah prestasi yang belum pernah terulang.

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  • Argentinian forward Claudio Caniggia driAFP

    Canigia... Gol dan Absen

    Hal serupa juga terjadi pada Claudio Caniggia, bintang tim nasional Argentina, selama Piala Dunia 1990 di Italia, di mana ia absen dalam pertandingan final yang dimenangkan oleh “Penari Tango” melawan Jerman Barat dengan skor 1-0.

    Caniggia merupakan salah satu bintang Argentina di turnamen tersebut, bersama legenda Diego Maradona, di mana ia mencetak gol kemenangan atas Brasil di babak 16 besar, serta gol penyama kedudukan 1-1 melawan Italia di semifinal, sebelum akhirnya menang melalui adu penalti.

    Meskipun ia menjadi bintang paling menonjol di semifinal, Caniggia menerima kartu kuning kedua, yang membuatnya absen dari pertandingan final yang dimenangkan oleh tim Jerman Barat dengan skor 1-0.

  • ITALY V NORWAYGetty Images Sport

    Costacorta... Ketidakhadiran dan Kekalahan

    Hal serupa terulang pada edisi berikutnya, namun kali ini terjadi pada tim nasional Italia sendiri, di mana beknya, Alessandro Costacurta, absen dalam pertandingan final melawan Brasil, juga karena akumulasi kartu.

    Costacurta menerima kartu kuning keduanya saat menghadapi Bulgaria di semifinal Piala Dunia 1994, yang berakhir dengan kemenangan 1-2.

    Akibat kartu tersebut, Costacurta absen dalam pertandingan final melawan Brasil, yang berakhir imbang tanpa gol, sebelum akhirnya “Para Penari Samba” itu keluar sebagai juara melalui adu penalti.

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    Laurent Blanc... Kemenangan meski tanpa kehadirannya

    Pada Piala Dunia 1998, Laurent Blanc, bek andalan tim nasional Prancis, absen dalam pertandingan final melawan Brasil, kali ini karena menerima kartu merah langsung pada babak semifinal.

    Blanc menerima kartu tersebut saat menghadapi Kroasia di babak semifinal, akibat tekel keras terhadap Slaven Bilić, sehingga secara otomatis absen dari pertandingan final melawan Brasil.

    Meskipun Blanc absen, pertahanan timnas Prancis tidak terpengaruh, dan “Les Bleus” berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama mereka, setelah kemenangan bersejarah atas Brasil dengan skor 3-0.

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    Michael Ballack... Ia absen, namun kutukannya tetap terasa

    Adapun absen yang paling mencolok di abad ke-21 terjadi pada final Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang, yang dialami oleh legenda Jerman Michael Ballack.

    Ballack menerima kartu kuning kedua saat timnya mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 di babak semifinal, saat ia menggagalkan serangan balik tim Asia tersebut.

    Beberapa menit setelah menerima kartu tersebut, dan setelah dipastikan absen dari pertandingan final jika timnya lolos, Ballack justru mencetak gol penentu lolosnya timnya sendiri pada menit ke-75 pertandingan.

    Pertandingan final melawan Brasil pun berlangsung tanpa Michael Ballack, pemilik “kutukan” paling terkenal di pertandingan final. Meskipun ia absen, “kutukannya” tetap ada, di mana “Die Mannschaft” kalah dari “Para Penari Samba” dengan skor 2-0.

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