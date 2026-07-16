Yamal Khawatir Akan Nasib Pelé... 5 Legenda Terkemuka yang Absen di Final Piala Dunia Meskipun Timnya Lolos

Mimpi buruk yang menakutkan dialami para penggemar Spanyol dalam beberapa jam terakhir, setelah Lamine Yamal mengalami cedera, beberapa jam menjelang pertandingan melawan Argentina di final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Surat kabar Spanyol "AS" melaporkan bahwa Yamal absen dari sesi latihan bersama yang dijalani tim nasional Spanyol pada hari Kamis ini, 72 jam menjelang pertandingan melawan Argentina, dan terlihat mengenakan perban di paha kirinya.

Meskipun jurnalis Spanyol Alfredo Martínez menegaskan bahwa Yamal akan tampil seperti biasa di pertandingan final, para penggemar Spanyol masih merasa ragu mengenai kondisi bintang utama mereka.