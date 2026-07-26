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‘Yakin hal itu akan terjadi’ - Striker Man City Erling Haaland diprediksi akan pindah ke Real Madrid di masa depan oleh mantan rekan setimnya
'Dia akan mencapai level yang lebih tinggi di Madrid'
Haaland telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling mematikan di dunia sepak bola bersama Manchester City, namun spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid di masa depan terus beredar. Eikrem, yang menyaksikan perkembangan awal karier profesional sang penyerang di Molde, yakin bahwa penyerang tersebut pada akhirnya akan mengenakan seragam putih legendaris itu.
Dalam wawancara dengan Diario AS, Eikrem mengungkapkan keyakinannya mengenai transfer tersebut: “Saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Bahkan, saya yakin hal itu akan terjadi suatu hari nanti. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya sepenuhnya yakin, tetapi saya melihat banyak kemungkinan. Daya tarik Real Madrid di seluruh dunia sangat besar, dan meskipun dia berada di klub hebat seperti City, saya pikir dia akan mencapai level yang lebih tinggi di Madrid.”
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Berbagi panggung dengan para bintang papan atas
Real Madrid telah membangun skuad tangguh yang dipenuhi talenta penyerang, dengan nama-nama seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham. Meskipun memasukkan bintang besar lainnya ke dalam susunan pemain tersebut mungkin tampak rumit, Eikrem menegaskan bahwa Haaland tidak akan mengalami kesulitan beradaptasi bermain bersama para pemain elit tersebut di ibu kota Spanyol.
Mantan bintang tim muda Manchester United itu menjelaskan lebih lanjut mengenai karakter rekan senegaranya: "Para pemain terbaik di dunia bermain di sana, dan Erling adalah salah satunya. Saya yakin dia akan mencetak banyak gol, beradaptasi dengan baik, memenangkan hati para penggemar, dan menikmati bermain dikelilingi oleh begitu banyak bintang hebat yang sama hebatnya dengannya."
Meninggalkan egonya di luar
Meskipun kariernya meroket pesat dan statusnya sebagai ikon global setelah penampilan gemilang bersama Norwegia di Piala Dunia, Haaland tetap rendah hati. Eikrem menyoroti kerendahan hati sang penyerang serta kehadirannya yang positif di ruang ganti sebagai alasan utama mengapa kepindahannya ke Spanyol akan berjalan lancar.
Eikrem mengatakan: "Saya yakin dia akan beradaptasi dengan sangat baik. Haaland tidak menimbulkan masalah. Dia adalah orang yang rendah hati dan pekerja keras, tidak berusaha mencuri semua sorotan, memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekan setimnya, dan mampu beradaptasi dengan situasi apa pun. Dia adalah sosok yang penuh empati dan berkarakter baik. Saya yakin tidak akan ada masalah ego, setidaknya dari pihaknya."
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Haaland?
Haaland tetap berkomitmen penuh kepada Manchester City untuk musim 2026-27, dengan fokus meraih lebih banyak gelar di bawah asuhan manajer baru Enzo Maresca.
Meskipun transfer besar-besaran ke Real Madrid tampaknya sangat tidak mungkin terjadi musim panas ini mengingat pengeluaran mereka baru-baru ini, klub Spanyol tersebut secara historis selalu mengejar target utama mereka tanpa henti. Para penggemar akan terus memantau situasi sang striker seiring berjalannya musim untuk melihat apakah perpindahan yang diprediksi ini benar-benar terjadi.
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