‘Yakin hal itu akan terjadi’ - Striker Man City Erling Haaland diprediksi akan pindah ke Real Madrid di masa depan oleh mantan rekan setimnya

Haaland telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling mematikan di dunia sepak bola bersama Manchester City, namun spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid di masa depan terus beredar. Eikrem, yang menyaksikan perkembangan awal karier profesional sang penyerang di Molde, yakin bahwa penyerang tersebut pada akhirnya akan mengenakan seragam putih legendaris itu.

Dalam wawancara dengan Diario AS, Eikrem mengungkapkan keyakinannya mengenai transfer tersebut: “Saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Bahkan, saya yakin hal itu akan terjadi suatu hari nanti. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya sepenuhnya yakin, tetapi saya melihat banyak kemungkinan. Daya tarik Real Madrid di seluruh dunia sangat besar, dan meskipun dia berada di klub hebat seperti City, saya pikir dia akan mencapai level yang lebih tinggi di Madrid.”







