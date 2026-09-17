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'Ya, seribu kali!' - Lamine Yamal buka suara soal rasisme saat bintang Barcelona itu mengungkap cara dia menghadapi pelecehan
Yamal merefleksikan prasangka tidak langsung
Yamal memberikan pandangan yang mendalam tentang pengalamannya menghadapi diskriminasi, dengan mengakui bahwa ia telah mengalami rasisme dalam banyak kesempatan sepanjang karier mudanya. Dalam wawancara luas bersama Movistar plus, pemenang Euro 2024 itu menjelaskan bagaimana prasangka sering muncul dalam cara-cara halus yang mungkin luput dari perhatian banyak orang.
Ketika ditanya apakah ia pernah mengalami rasisme dalam bentuk apa pun, mungkin secara tidak langsung, Yamal tegas dalam jawabannya. Ia mengatakan: "Ya, seribu kali. Saya pikir orang-orang bersikap rasis kepada Anda secara tidak langsung, tetapi mungkin mereka bahkan tidak menyadarinya. Ada banyak komentar dan, sering kali, banyak tatapan yang bersifat rasis, dan orang-orang tidak menyadarinya. Saya juga berasal dari tempat di mana ini bukan soal menerimanya, karena sesuatu yang salah tidak akan pernah bisa diterima, tetapi itu tidak mengganggu Anda."
- AFP
Merespons insiden di Bernabeu
Pembicaraan itu tak terelakkan mengarah pada insiden-insiden besar terbaru di La Liga, terutama saat laga El Clasico di Santiago Bernabeu. Dalam salah satu pertemuan tersebut, Yamal dan rekan-rekannya di Barcelona menjadi sasaran pelecehan bernada kebencian dari sebagian suporter tuan rumah.
Yamal secara khusus menanggapi momen viral yang melibatkan rekan setimnya, Raphinha, yang juga menjadi sasaran suporter saat pertandingan di ibu kota Spanyol. Mengenang sore itu, pemain 17 tahun tersebut berkata: "Sebagai contoh, video yang muncul dari Bernabéu itu, ketika seluruh keluarga saya membela Raphinha. Orang-orang terkejut dengan reaksi saya. Pada akhirnya, saya rasa seseorang yang memanggil saya 'black' sama sekali tidak akan mengganggu saya. Maksud saya, saya berkulit hitam, saya bukan warna lain. Itu berbeda ketika seseorang mengatakannya secara spesifik untuk menghina saya, tentu saja. Kalau begitu, itu salah."
Menjaga fokus di tengah kebisingan
Bagi Yamal, perbedaan antara identitas faktual dan niat jahat menjadi kunci dalam pendekatan mentalnya. Ia telah mengembangkan pola pikir yang memungkinkannya menanggalkan kekuatan dari hinaan-hinaan itu dengan menolak memberi mereka reaksi yang sering dicari oleh para pelakunya.
Winger Barcelona itu kemudian menjelaskan lebih lanjut filosofinya terkait para suporter yang membayar untuk menyaksikannya bermain, termasuk mereka yang berperilaku buruk. Ia menambahkan: "Namun, yang tidak akan saya lakukan adalah memainkan sebuah pertandingan, mengetahui bahwa dia membayar tiket untuk datang dan menonton saya, lalu marah karena dia tidak menghormati saya."
- Getty Images
Suara matang di sepakbola Spanyol
Komentar Yamal muncul pada saat La Liga berada di bawah sorotan tajam terkait penanganannya terhadap insiden rasisme. Pemain seperti Vinicius Junior telah lantang menyuarakan perlunya hukuman yang lebih tegas dan perubahan sistemik, yang memicu perdebatan sengit di seluruh dunia sepak bola.
Pendekatan Yamal menawarkan sudut pandang yang berbeda, tetapi sama meyakinkannya, dengan berfokus pada pemberdayaan diri dan penolakan untuk menjadi korban dari ketidaktahuan orang lain. Kedewasaannya terus membuatnya mendapat respek dari rekan setim maupun lawan saat ia menavigasi tekanan sepak bola level elite.
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