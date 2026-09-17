Yamal memberikan pandangan yang mendalam tentang pengalamannya menghadapi diskriminasi, dengan mengakui bahwa ia telah mengalami rasisme dalam banyak kesempatan sepanjang karier mudanya. Dalam wawancara luas bersama Movistar plus, pemenang Euro 2024 itu menjelaskan bagaimana prasangka sering muncul dalam cara-cara halus yang mungkin luput dari perhatian banyak orang.

Ketika ditanya apakah ia pernah mengalami rasisme dalam bentuk apa pun, mungkin secara tidak langsung, Yamal tegas dalam jawabannya. Ia mengatakan: "Ya, seribu kali. Saya pikir orang-orang bersikap rasis kepada Anda secara tidak langsung, tetapi mungkin mereka bahkan tidak menyadarinya. Ada banyak komentar dan, sering kali, banyak tatapan yang bersifat rasis, dan orang-orang tidak menyadarinya. Saya juga berasal dari tempat di mana ini bukan soal menerimanya, karena sesuatu yang salah tidak akan pernah bisa diterima, tetapi itu tidak mengganggu Anda."