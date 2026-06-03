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Xavi Simons memberikan petunjuk kuat terkait transfer ke Tottenham melalui aktivitasnya di media sosial
Simons memicu spekulasi tentang reuni dengan Savinho
Simons tampaknya telah mengonfirmasi bahwa Savinho menjadi salah satu prioritas utama dalam daftar incaran Tottenham musim panas ini melalui aktivitas terbarunya di Instagram. Keduanya pernah bermain bersama saat masih membela PSV Eindhoven, dan interaksi Simons di media sosial mengindikasikan bahwa upaya untuk mendatangkan pemain yang terpinggirkan di Man City itu semakin gencar seiring upaya Spurs untuk memperkuat lini serang mereka.
Pemain sayap asal Brasil ini saat ini dianggap tidak lagi dibutuhkan di Etihad Stadium setelah berakhirnya musim Liga Premier 2025-26. Meskipun baru tahun lalu menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang hingga 2031, Savinho tidak mampu mengamankan posisi starter reguler di bawah asuhan Pep Guardiola yang baru saja hengkang, sehingga kontinuitas kariernya di klub pun terhenti.
- Getty Images Sport
Pembicaraan dengan Manchester City sedang berlangsung
Tottenham tidak membuang-buang waktu dalam upaya mereka untuk merombak skuad setelah musim yang mengecewakan yang membuat mereka nyaris terdegradasi. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, negosiasi untuk kepindahan Savinho ke Tottenham sedang berlangsung dan berjalan lancar, seiring upaya klub untuk menyelesaikan rekrutan ketiga mereka di bursa transfer musim panas ini.
Man City diperkirakan menilai pemain berusia 22 tahun itu sekitar £60 juta. Meskipun mereka memblokir transfer serupa ke London utara musim panas lalu, kemunculan Antoine Semenyo dan keinginan klub untuk memperbarui skuad di bawah manajer baru Enzo Maresca berarti mereka kini terbuka untuk menyetujui penjualan dengan harga yang tepat. Savinho sendiri dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke selatan demi mendapatkan jaminan bermain di tim utama.
Musim panas yang krusial bagi Tottenham
Pihak manajemen Spurs kini berada di bawah tekanan untuk membentuk skuad yang kompetitif setelah tim tersebut hanya finis dua poin di atas zona degradasi. Dengan hilangnya sejumlah pemain kunci selama setahun terakhir, dewan direksi bertekad untuk menghindari perjuangan bertahan hidup di liga lagi. Savinho dipandang sebagai target utama yang dapat memberikan sentuhan kreatif dan kecepatan yang sering kali kurang di sepertiga akhir lapangan pada musim lalu.
Berbicara mengenai situasi terkini di klub melalui X, Romano mengonfirmasi perkembangan terkini: “Negosiasi untuk transfer Savinho ke Tottenham sedang berlangsung seperti yang diungkapkan dua minggu lalu… dan berjalan dengan baik. #THFC yakin Savinho ingin pindah, pembicaraan terus berlanjut karena Man City mungkin membuka pintu bagi kepergiannya jika ada tawaran yang bagus. Kesepakatan sedang berlangsung.”
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Rencana klub untuk masa depan setelah kepergian Savinho
Jika kesepakatan ini terwujud, direktur Man City Hugo Viana diperkirakan akan segera mencari penggantinya di bursa transfer. Meskipun Semenyo telah membuktikan dirinya sebagai rekrutan yang cerdas sejak bergabung dari Bournemouth pada Januari lalu, kemungkinan hengkangnya Omar Marmoush ke Spanyol dapat meninggalkan kekosongan yang signifikan dalam kedalaman lini serang mereka.
Sementara itu, Tottenham tidak berhenti pada Savinho. Klub ini telah mengamankan kesepakatan untuk Marcos Senesi dan Andy Robertson melalui transfer gratis, sebagai upaya untuk membangun fondasi yang lebih stabil menjelang musim mendatang. Jika aktivitas media sosial Simons bisa dijadikan acuan, kedatangan sayap Brasil senilai £60 juta ini bisa menjadi langkah besar berikutnya dalam perombakan musim panas mereka.