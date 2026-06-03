Xavi Simons memberikan petunjuk kuat terkait transfer ke Tottenham melalui aktivitasnya di media sosial

Simons tampaknya telah mengonfirmasi bahwa Savinho menjadi salah satu prioritas utama dalam daftar incaran Tottenham musim panas ini melalui aktivitas terbarunya di Instagram. Keduanya pernah bermain bersama saat masih membela PSV Eindhoven, dan interaksi Simons di media sosial mengindikasikan bahwa upaya untuk mendatangkan pemain yang terpinggirkan di Man City itu semakin gencar seiring upaya Spurs untuk memperkuat lini serang mereka.

Pemain sayap asal Brasil ini saat ini dianggap tidak lagi dibutuhkan di Etihad Stadium setelah berakhirnya musim Liga Premier 2025-26. Meskipun baru tahun lalu menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang hingga 2031, Savinho tidak mampu mengamankan posisi starter reguler di bawah asuhan Pep Guardiola yang baru saja hengkang, sehingga kontinuitas kariernya di klub pun terhenti.







