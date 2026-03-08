Getty/GOAL
Xavi mengklaim Joan Laporta menghalangi transfer kembalinya Lionel Messi ke Barcelona setelah La Liga memberikan lampu hijau dalam wawancara baru yang mengejutkan
Messi membantah 'Last Dance' di Barcelona
Dalam wawancara mengejutkan dengan La Vanguardia seminggu sebelum pemilihan presiden Barcelona, Xavi telah mengungkapkan serangkaian pengakuan mengejutkan terkait masa jabatannya sebagai pelatih kepala. Gelandang legendaris yang dipecat dari jabatannya pada Mei 2024 itu mengklaim bahwa kesepakatan untuk Messi hampir final pada awal 2023.
Xavi mengungkapkan bahwa superstar tersebut sangat ingin kembali ke Catalonia setelah kemenangan Piala Dunia bersama Argentina di Qatar. Ia bahkan menawarkan ide tersebut kepada ayah Messi, Jorge, sebagai akhir yang magis, dengan mengatakan: "Kita akan melakukan tarian terakhir seperti Jordan." Pada akhirnya, kesepakatan yang gagal tersebut membuat penyerang tersebut pindah ke klub MLS Inter Miami setelah kontraknya di Paris Saint-Germain berakhir pada musim panas itu.
Dia berencana untuk memulai perang.
Xavi mengatakan: "Presiden juga tidak jujur di sana. Leo sudah ditandatangani. Pada Januari 2023, setelah memenangkan Piala Dunia, kami menghubungi dia, dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia bersemangat untuk kembali, dan saya melihatnya. Kami berbicara hingga Maret, dan saya mengatakan kepadanya, 'Oke, ketika kamu memberi saya lampu hijau, saya akan memberitahu presiden karena saya melihatnya sebagai langkah yang baik dari perspektif sepak bola.' Lalu apa yang terjadi? Presiden mulai bernegosiasi kontrak dengan ayah Leo, dan kami sudah mendapat persetujuan La Liga, tapi presidenlah yang menggagalkan semuanya. Apakah dia menjelaskan alasannya? Laporta mengatakan kepada saya, dan saya kutip, bahwa jika Leo kembali, dia akan berperang melawan dia dan tidak bisa mengizinkannya. Lalu tiba-tiba Leo berhenti menjawab panggilan saya karena dia diberitahu di ujung telepon bahwa itu tidak bisa dilakukan. Dan ketika saya menelepon ayahnya, saya berkata, 'Ini tidak mungkin, Jorge,' dan dia berkata, 'Bicaralah dengan presiden.' Dan saya bersikeras bahwa kami telah berbicara dengan Leo selama lima bulan, itu sudah pasti, tidak ada keraguan tentang kemampuannya dalam sepak bola, dan secara finansial kami akan pergi ke Montjuïc dan kami akan melakukannya."
Hubungan antara Xavi dan Messi rusak
Xavi kemudian mengungkapkan bahwa seluruh insiden tersebut merusak hubungannya dengan Messi, yang pernah menjadi salah satu rekan setim paling berharga Messi di Barcelona. Messi terpaksa meninggalkan klub pada 2021 karena Barcelona tidak mampu memberikan perpanjangan kontrak kepadanya, menurut Laporta, dan lulusan akademi La Masia itu kembali patah hati saat berusaha mengatur kembalinya ke Catalonia, dengan Xavi tampaknya terjebak di tengah-tengah.
"Apakah butuh waktu lama sebelum saya berbicara lagi dengan Messi? Ya, karena dia berpikir saya terlibat dalam skema tersebut. Hal itu sangat mempengaruhi hubungan saya dengan Leo, tapi sekarang sudah baik lagi," kata Xavi. "Dia tahu sekarang, dia mengerti sekarang, tapi ada periode ketika saya tidak bisa berkomunikasi dengannya. Itu sayang, tapi itu karena mereka yang memegang kendali."
Xavi menambahkan tentang kemungkinan Messi kembali: "Leo Messi tidak akan kembali ke Barcelona hanya karena Laporta tidak menginginkannya. Bukan karena La Liga atau Jorge Messi meminta uang, itu semua bohong. Laporta yang mengatakan kepada timnya bahwa klub tidak mampu membayarnya."
Laporta saat ini mencalonkan diri untuk ketiga kalinya sebagai presiden Barcelona melawan calon lain Victor Font dan Marc Ciria.
'Dikhianati' oleh pihak-pihak di balik layar
Xavi juga mengklaim bahwa Laporta telah menyesatkannya selama bulan-bulan terakhirnya sebagai manajer Barcelona, dan bahwa penasihat presiden, Alejandro Echevarría, adalah orang yang sebenarnya mengendalikan segala sesuatu di balik layar di klub. "Dia berkata, dan saya kutip: 'Xavi, saya tidak bisa membayangkan tim tanpa kamu, saya tidak bisa membayangkan Camp Nou baru tanpa kamu, saya tidak bisa membayangkan peringatan ke-125 klub tanpa kamu sebagai pelatih.' Dan, karena saya masih memiliki motivasi dan melihat masa depan yang cerah untuk tim dengan generasi muda berbakat yang akan datang, saya merasa mampu," kata Xavi.
"Aku menandatangani kontrak dengan Barça berkat dia, tapi dia akhirnya mengecewakanku. Mengapa? Dia memecatku sebagai pelatih tanpa memberitahuku kebenarannya, dipengaruhi oleh seseorang yang menurutku berada di atas presiden, Alejandro Echevarría. Dengan kata lain, Alejandro lah yang memecatku sebagai pelatih. Begitulah cara Barça beroperasi, praktis dijalankan oleh Alejandro Echevarría."
