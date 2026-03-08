Xavi mengklaim Joan Laporta menghalangi transfer kembalinya Lionel Messi ke Barcelona setelah La Liga memberikan lampu hijau dalam wawancara baru yang mengejutkan

Xavi kemudian mengungkapkan bahwa seluruh insiden tersebut merusak hubungannya dengan Messi, yang pernah menjadi salah satu rekan setim paling berharga Messi di Barcelona. Messi terpaksa meninggalkan klub pada 2021 karena Barcelona tidak mampu memberikan perpanjangan kontrak kepadanya, menurut Laporta, dan lulusan akademi La Masia itu kembali patah hati saat berusaha mengatur kembalinya ke Catalonia, dengan Xavi tampaknya terjebak di tengah-tengah.

"Apakah butuh waktu lama sebelum saya berbicara lagi dengan Messi? Ya, karena dia berpikir saya terlibat dalam skema tersebut. Hal itu sangat mempengaruhi hubungan saya dengan Leo, tapi sekarang sudah baik lagi," kata Xavi. "Dia tahu sekarang, dia mengerti sekarang, tapi ada periode ketika saya tidak bisa berkomunikasi dengannya. Itu sayang, tapi itu karena mereka yang memegang kendali."

Xavi menambahkan tentang kemungkinan Messi kembali: "Leo Messi tidak akan kembali ke Barcelona hanya karena Laporta tidak menginginkannya. Bukan karena La Liga atau Jorge Messi meminta uang, itu semua bohong. Laporta yang mengatakan kepada timnya bahwa klub tidak mampu membayarnya."

Laporta saat ini mencalonkan diri untuk ketiga kalinya sebagai presiden Barcelona melawan calon lain Victor Font dan Marc Ciria.