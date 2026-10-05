Xavi mengungkapkan optimisme besar terkait kebugaran De Jong, dengan menyebut sang gelandang bisa siap membela Belanda pada jeda internasional November mendatang. Mantan bintang Ajax itu absen sejak Piala Dunia, tetapi kembalinya dia ke lapangan di Ciutat Esportiva Joan Gamper baru-baru ini memberi dorongan yang sangat dibutuhkan bagi klub dan negara.

Berbicara kepada media setelah kemenangan 2-1 atas Serbia, Xavi menegaskan bahwa ia berharap para pemain kuncinya segera tersedia untuk dipilih. "Mudah-mudahan kami juga bisa memanfaatkan pemain-pemain yang sekarang cedera pada November," jelasnya. "Frenkie sangat penting. Saya sangat percaya padanya. Dia pemain top, tetapi mari kita lihat bagaimana pemulihannya."