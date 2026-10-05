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Xavi membuka peluang untuk kembalinya Frenkie de Jong ke timnas Belanda saat gelandang Barcelona itu akhirnya kembali berlatih
Tanda-tanda positif pemulihan De Jong
Xavi mengungkapkan optimisme besar terkait kebugaran De Jong, dengan menyebut sang gelandang bisa siap membela Belanda pada jeda internasional November mendatang. Mantan bintang Ajax itu absen sejak Piala Dunia, tetapi kembalinya dia ke lapangan di Ciutat Esportiva Joan Gamper baru-baru ini memberi dorongan yang sangat dibutuhkan bagi klub dan negara.
Berbicara kepada media setelah kemenangan 2-1 atas Serbia, Xavi menegaskan bahwa ia berharap para pemain kuncinya segera tersedia untuk dipilih. "Mudah-mudahan kami juga bisa memanfaatkan pemain-pemain yang sekarang cedera pada November," jelasnya. "Frenkie sangat penting. Saya sangat percaya padanya. Dia pemain top, tetapi mari kita lihat bagaimana pemulihannya."
- AFP
Menavigasi kampanye Nations League
Meski tanpa jimat lini tengah mereka, tim nasional Belanda mampu melewati laga-laga Nations League terbaru dengan tingkat ketangguhan tertentu. Kemenangan atas Serbia menjadi malam bersejarah ketika kapten Virgil van Dijk mencatatkan penampilan ke-100 untuk negaranya. Bek Liverpool itu memimpin lini belakang yang mendapat kritik karena minim nirbobol, meski hasil tersebut memastikan tim tetap tak terkalahkan di bawah kepemimpinan baru mereka setelah empat pertandingan.
Jeda internasional terbaru menghadirkan hasil yang beragam, termasuk hasil imbang melawan Jerman dan Yunani, yang membuat Belanda menjadi pemuncak bersama grup mereka. Meski hasilnya cukup memuaskan, keluwesan taktik yang diberikan De Jong dipandang sebagai kepingan yang hilang untuk mengubah tim yang fungsional menjadi kekuatan yang dominan. Staf pelatih telah bereksperimen dengan berbagai personel, termasuk Teun Koopmeiners dan Tijjani Reijnders, tetapi kembalinya De Jong tetap menjadi tujuan utama untuk rangkaian pertandingan berikutnya.
Dampak Joshua Zirkzee dan talenta yang sedang berkembang
Dalam absennya De Jong, pemain lain tampil menonjol untuk memastikan Belanda tetap kompetitif. Joshua Zirkzee menjadi pahlawan dalam laga terbaru melawan Serbia, masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol penentu. Itu menjadi momen penting bagi striker Manchester United tersebut, menandai gol internasional keduanya setelah sebelumnya mencetak gol ke gawang Bosnia dan Herzegovina. Penyelesaian akhirnya yang klinis menunjukkan semakin dalamnya opsi serangan Belanda saat tim menunggu lini tengah mereka kembali ke kekuatan penuh.
Sang pelatih tidak ragu merotasi skuadnya, memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda seperti Crysencio Summerville, yang tampil menonjol dalam kemenangan terbaru.
- Getty Images Sport
Menatap jeda internasional November
Fokus kini beralih ke laporan medis yang keluar dari Barcelona dalam beberapa pekan ke depan. De Jong baru-baru ini kembali menjalani sesi latihan ringan, dan tim medis Belanda diperkirakan akan menjalin komunikasi erat dengan rekan-rekan mereka di Spanyol. Tujuannya adalah memastikan ia memiliki ritme pertandingan yang cukup sebelum kembali dilempar ke lingkungan sepak bola internasional dengan intensitas tinggi, saat Belanda berusaha mengukuhkan posisi mereka di puncak grup Nations League.
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