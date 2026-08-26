Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Xavi lakukan kontak darurat dengan Virgil van Dijk jelang debut mimpi buruk melawan Jurgen Klopp
Menghubungi kapten Liverpool
Xavi Hernandez tidak membuang waktu untuk menegaskan otoritasnya sebagai pelatih kepala baru tim nasional Belanda dengan segera menjalin kontak dengan para sosok senior di skuad. Sejak awal masa jabatannya, juru taktik asal Spanyol itu mengidentifikasi kapten Liverpool Virgil van Dijk sebagai pilar yang tak tergantikan bagi Belanda. Xavi sudah memulai pembicaraan intensif dengan kelompok kepemimpinan untuk memantau para pemain secara dekat, meletakkan fondasi inti, dan sepenuhnya menikmati tahap awal kariernya sebagai pelatih di level internasional.
- AFP
Menyelaraskan ambisi dengan Van Dijk
Manajer baru Belanda itu mengakui bahwa ia sudah berbicara dengan bek tengah Liverpool tersebut sambil memaparkan rencana untuk dialog lebih lanjut terkait tujuan jangka panjangnya. Xavi menekankan pentingnya memahami pola pikir sang bek, dorongan pribadinya, dan hasrat kompetitifnya di bawah rezim yang baru dibentuk. "Saya sudah berbicara dengannya. Saya akan tetap berhubungan dengannya," jelas Xavi saat membahas masa depan bintang Liverpool itu.
"Saya ingin berbicara lebih banyak tentang apa ambisinya, passion-nya. Dan kita lihat nanti. Tetapi saya perlu berbicara dengannya."
- AFP
Debut berat melawan Klopp
Xavi tidak akan mendapat masa adaptasi yang ringan saat memimpin laga internasional pertamanya di kursi pelatih Belanda. Debutnya sebagai pelatih menghadirkan duel besar melawan Jerman, tim yang saat ini dilatih mantan manajer Liverpool Jurgen Klopp. Alih-alih menghindari tugas berat itu, mantan bos Barcelona tersebut justru menyambut besarnya tantangan menghadapi salah satu negara elite Eropa sejak awal.
"Saya merasa antusias. Saya merasa termotivasi karena, seperti yang Anda tahu, kami akan bermain melawan Jerman, salah satu tim terbaik di Eropa dan salah satu pelatih terbaik dalam beberapa tahun terakhir," kata Xavi.
Bersiap untuk ujian pamungkas
Belanda akan menghadapi rival tradisional mereka, Jerman, di UEFA Nations League 2026–27 di Amsterdam pada 24 September, yang menandai debut resmi Xavi dan Klopp sebagai pelatih kepala baru tim nasional masing-masing. Dengan tantangan besar ini yang sudah menantinya sejak awal kontrak empat tahunnya, Xavi tetap sepenuhnya percaya diri pada kemampuan skuadnya untuk menjawab tantangan. Dengan menjaga jalur komunikasi terbuka dengan para pemimpin kunci seperti Van Dijk dari Liverpool, sang pelatih bertujuan memastikan para pemainnya memasuki laga berintensitas tinggi itu dalam kondisi benar-benar bersatu dan sepenuhnya siap.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami