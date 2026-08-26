Manajer baru Belanda itu mengakui bahwa ia sudah berbicara dengan bek tengah Liverpool tersebut sambil memaparkan rencana untuk dialog lebih lanjut terkait tujuan jangka panjangnya. Xavi menekankan pentingnya memahami pola pikir sang bek, dorongan pribadinya, dan hasrat kompetitifnya di bawah rezim yang baru dibentuk. "Saya sudah berbicara dengannya. Saya akan tetap berhubungan dengannya," jelas Xavi saat membahas masa depan bintang Liverpool itu.

"Saya ingin berbicara lebih banyak tentang apa ambisinya, passion-nya. Dan kita lihat nanti. Tetapi saya perlu berbicara dengannya."