Xavi Hernandez pecah telur! Dua gol Mexx Meerdink memastikan kemenangan pertama bagi bos Belanda itu dalam kemenangan susah payah atas Serbia

Era Xavi di kursi pelatih tim nasional Belanda diawali dengan hasil imbang 1-1 yang menjanjikan, meski sedikit membuat frustrasi, melawan Jerman pada awal pekan ini. Menuju Beograd, mantan manajer Barcelona itu tahu bahwa hasil yang benar-benar mengirimkan pesan dibutuhkan untuk benar-benar memulai masa jabatannya. Menghadapi tim Serbia yang putus asa untuk memperbaiki tahun yang sulit, tim tamu pada awalnya berada di bawah tekanan ketika Sergej Milinkovic-Savic melepaskan upaya berbahaya yang tipis melenceng dari sasaran.

Gol pembuka datang di pertengahan babak pertama setelah kelengahan disiplin dari lini belakang Serbia. Aleksa Terzic dinilai menjatuhkan Crysencio Summerville secara tidak fair di dalam area penalti, membuat wasit nyaris tak punya pilihan selain menunjuk titik putih. Mexx Meerdink maju mengambil tanggung jawab, dan meski kiper Vanja Milinkovic-Savic menebak arah tendangan dengan benar, kekuatan dan akurasinya cukup untuk menjebol gawang.