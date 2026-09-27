AFP
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Xavi Hernandez pecah telur! Dua gol Mexx Meerdink memastikan kemenangan pertama bagi bos Belanda itu dalam kemenangan susah payah atas Serbia
Meerdink menemukan ketajamannya dari titik penalti
Era Xavi di kursi pelatih tim nasional Belanda diawali dengan hasil imbang 1-1 yang menjanjikan, meski sedikit membuat frustrasi, melawan Jerman pada awal pekan ini. Menuju Beograd, mantan manajer Barcelona itu tahu bahwa hasil yang benar-benar mengirimkan pesan dibutuhkan untuk benar-benar memulai masa jabatannya. Menghadapi tim Serbia yang putus asa untuk memperbaiki tahun yang sulit, tim tamu pada awalnya berada di bawah tekanan ketika Sergej Milinkovic-Savic melepaskan upaya berbahaya yang tipis melenceng dari sasaran.
Gol pembuka datang di pertengahan babak pertama setelah kelengahan disiplin dari lini belakang Serbia. Aleksa Terzic dinilai menjatuhkan Crysencio Summerville secara tidak fair di dalam area penalti, membuat wasit nyaris tak punya pilihan selain menunjuk titik putih. Mexx Meerdink maju mengambil tanggung jawab, dan meski kiper Vanja Milinkovic-Savic menebak arah tendangan dengan benar, kekuatan dan akurasinya cukup untuk menjebol gawang.
- AFP
Jovic membalas saat Gakpo tertatih-tatih keluar lapangan
Meski unggul dalam skor, periode pembuka tidak sepenuhnya tanpa kendala bagi Belanda. Denzel Dumfries nyaris menggandakan keunggulan, tetapi upayanya dengan brilian ditepis kiper Serbia. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Xavi adalah Cody Gakpo terpaksa meninggalkan lapangan karena cedera, pukulan awal yang mengganggu kelancaran serangan tim tamu. Pelatih Serbia Veljko Paunovic mencium peluang untuk membalikkan keadaan dan memasukkan pemain berpengalaman Dusan Tadic bersama Luka Jovic pada jeda babak pertama, penyesuaian taktis yang langsung membuahkan hasil bagi pendukung tuan rumah di Beograd.
Dalam 60 detik setelah laga dimulai kembali, tuan rumah menyamakan kedudukan. Rangkaian situasi kacau di dalam kotak penalti Belanda membuat Bart Verbruggen melakukan dua penyelamatan refleks untuk menggagalkan Jovic dan Filip Kostic, tetapi pertahanan Belanda gagal menghalau bahaya dengan efektif. Bola pada akhirnya kembali jatuh ke kaki Jovic, yang tak melakukan kesalahan dengan penyelesaian kaki kiri yang tajam untuk mengembalikan skor menjadi imbang.
Ketangguhan Belanda berbuah dwigol Meerdink
Belanda menolak goyah di bawah tekanan dan nyaris kembali unggul hampir seketika. Ruben van Bommel menjadi arsitek sebuah pergerakan menyerang yang apik, melepaskan tembakan mendatar ke arah gawang yang menaklukkan kiper tetapi mengenai bagian luar tiang. Tekanan terus meningkat ketika Dumfries, yang tampil dengan energi tingginya seperti biasa, memberikan bola kepada Tijjani Reijnders di posisi berbahaya. Gelandang itu menyelinap ke dalam kotak penalti tanpa kawalan, tetapi gagal menjaga ketenangannya, dengan melepaskan percobaan kaki kanan yang melambung tinggi di atas mistar saat seharusnya ia bisa benar-benar menguji kiper Serbia.
Namun, momen penentu akhirnya datang berkat ketajaman Meerdink. Penyerang itu menunjukkan naluri predatornya dengan menyambar umpan terukur dari Guus Til, membawa bola dengan sempurna dalam langkahnya sebelum melepaskan tembakan rendah kaki kiri melewati Milinkovic-Savic. Itu adalah gol yang menampilkan kombinasi serangan terbaik Oranje dan membungkam publik Belgrade. Gol tersebut memastikan Belanda tidak dihukum atas pemborosan peluang mereka sebelumnya, menempatkan mereka kembali di kursi pengemudi saat pertandingan memasuki tahap akhir yang paling menegangkan.
- AFP
Xavi meraih kemenangan bersejarah
Serbia menolak menyerah tanpa perlawanan, mengerahkan banyak pemain ke depan dalam upaya putus asa untuk mencari gol penyeimbang lagi. Mereka nyaris menyamakan skor untuk kedua kalinya ketika Jovic melompat paling tinggi untuk menyambut sepak pojok Dusan Tadic, tetapi sundulannya meluncur hanya beberapa inci di sisi luar tiang jauh. Meski meningkatkan tekanan di akhir laga dan menunjukkan usaha yang jelas, pasukan Paunovic tidak mampu menemukan jalan menembus pertahanan Belanda yang kukuh. Peluit akhir menghadirkan rasa lega bagi Xavi, yang timnya kini memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam laga kompetitif menjadi 18 pertandingan, tidak termasuk adu penalti.
Berkat kemenangan ini, Belanda naik ke puncak Grup 2 dengan empat poin, sementara Serbia tetap berada di dasar klasemen tanpa satu pun poin. Berikutnya di Nations League, tim Xavi akan menjalani laga tandang melawan Yunani pada 1 Oktober, sementara Serbia bertandang untuk menghadapi Jerman pada hari yang sama.
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