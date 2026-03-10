Getty/GOAL
"Xavi benar" - Direktur Atletico Madrid mendukung legenda Barcelona dalam klaim kembalinya Lionel Messi, meskipun Joan Laporta dan Javier Tebas membantahnya
Allemany mendukung Xavi dalam saga Messi.
Sebuah twist mengejutkan terungkap terkait kegagalan kembalinya Messi ke Barcelona. Mantan direktur olahraga Blaugrana, Alemany, yang bekerja di klub tersebut dari 2021 hingga 2023, secara tegas mendukung Xavi. Berbicara menjelang pertandingan Liga Champions Atletico Madrid, pejabat Atletico saat ini mengonfirmasi bahwa versi peristiwa yang disampaikan oleh gelandang legendaris tersebut sepenuhnya akurat.
“Xavi benar, mereka memberitahu kami bahwa mereka telah mendapat persetujuan dari La Liga,” kata Alemany, secara langsung membantah narasi yang dipromosikan oleh dewan direksi saat ini. Pelatih tersebut sebelumnya memicu kontroversi dengan klaim bahwa Laporta menggagalkan transfer yang hampir selesai, dengan menyatakan mereka telah mendapat “lampu hijau” sebelum semuanya tiba-tiba dibatalkan.
Laporta dan Tebas membantah tuduhan tersebut.
Laporta dengan cepat membantah tuduhan tersebut, menggambarkan mantan manajernya sebagai pion dalam permainan politik yang lebih besar menjelang pemilihan presiden mendatang. Presiden tersebut berargumen bahwa transfer tersebut gagal karena kurangnya komunikasi dari pihak pemain, bukan karena veto dari dewan direksi.
Dia mengklaim bahwa pelatih tersebut telah membiarkan dirinya dimanfaatkan, mencatat bahwa sementara rencana keuangan sedang disiapkan, tiba-tiba ada keheningan dari Jorge Messi sebelum mereka diberitahu tentang keputusan untuk bergabung dengan Inter Miami.
"Mengenai Messi, pada 2023 saya mengirim kontrak ke Jorge Messi, yang sangat sopan. Dan pada Mei dia memberitahu saya bahwa hal itu tidak bisa terjadi karena dia akan berada di bawah tekanan yang terlalu besar di sini dan dia lebih memilih pergi ke Miami. Dan saya memberitahu dia bahwa saya menghormati itu," katanya.
Tebas memperkuat pembelaan ini dengan menegaskan bahwa liga tidak pernah memberikan persetujuan keuangan yang diperlukan, menambahkan bahwa tidak pernah ada permintaan resmi yang diajukan.
Font menuntut kebenaran sebelum pemilu.
Dengan pemilu yang dijadwalkan pada 15 Maret, rival presiden Victor Font, yang didukung oleh Xavi, telah memanfaatkan situasi ini untuk menuntut transparansi penuh dari klub. Font menyarankan bahwa manajemen saat ini bersembunyi di balik kesuksesan olahraga pelatih kepala Hansi Flick dan kemunculan talenta akademi untuk menyembunyikan kegagalan mereka di masa lalu.
"Saya pikir Messi tidak akan berbicara antara sekarang dan Minggu, tapi saya harap dia akan melakukannya," kata Font. "Jelaskan kebenaran – tentang kepergiannya dari klub dan upayanya untuk kembali ke klub pada 2023 – sehingga para anggota tidak memilih dengan tertipu dan dibalut ilusi yang dihasilkan oleh Hansi Flick dan para pemuda."
Cerita yang bertentangan membuat para pendukung bingung.
Seiring dengan meningkatnya retorika, fokus di Catalonia tetap terbagi antara drama di ruang direksi dan tugas mereka di lapangan di bawah kepemimpinan Flick. Bagi para pendukung, peluang untuk melihat penampilan terakhir sang pemain Argentina di stadion kini menjadi bahan perdebatan historis. Namun, dampak dari operasi yang gagal tersebut terus mengancam stabilitas hierarki dengan pemilihan yang akan digelar pekan ini.
