"Xavi benar" - Direktur Atletico Madrid mendukung legenda Barcelona dalam klaim kembalinya Lionel Messi, meskipun Joan Laporta dan Javier Tebas membantahnya

Laporta dengan cepat membantah tuduhan tersebut, menggambarkan mantan manajernya sebagai pion dalam permainan politik yang lebih besar menjelang pemilihan presiden mendatang. Presiden tersebut berargumen bahwa transfer tersebut gagal karena kurangnya komunikasi dari pihak pemain, bukan karena veto dari dewan direksi.

Dia mengklaim bahwa pelatih tersebut telah membiarkan dirinya dimanfaatkan, mencatat bahwa sementara rencana keuangan sedang disiapkan, tiba-tiba ada keheningan dari Jorge Messi sebelum mereka diberitahu tentang keputusan untuk bergabung dengan Inter Miami.

"Mengenai Messi, pada 2023 saya mengirim kontrak ke Jorge Messi, yang sangat sopan. Dan pada Mei dia memberitahu saya bahwa hal itu tidak bisa terjadi karena dia akan berada di bawah tekanan yang terlalu besar di sini dan dia lebih memilih pergi ke Miami. Dan saya memberitahu dia bahwa saya menghormati itu," katanya.

Tebas memperkuat pembelaan ini dengan menegaskan bahwa liga tidak pernah memberikan persetujuan keuangan yang diperlukan, menambahkan bahwa tidak pernah ada permintaan resmi yang diajukan.