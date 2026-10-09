'Xabi, Anda melakukannya dengan salah!' - Pengakuan jujur Alonso saat Chelsea mendapat pukulan besar akibat cedera

Xabi Alonso mengonfirmasi bahwa gelandang berpengaruh Moises Caicedo siap kembali ke susunan starter Chelsea untuk pertandingan hari Sabtu melawan Bournemouth. Pemain internasional Ekuador itu memanfaatkan jeda tiga pekan untuk mencapai kebugaran penuh setelah mengalami masalah otot yang berkepanjangan.

Joao Pedro, Reece James, dan Marco Palestra juga menuntaskan satu pekan penuh latihan di Cobham.

"Akhirnya, Anda telah menanyakan pertanyaan ini dan kami telah memanfaatkan waktu bersama Moises untuk mengembalikan kebugarannya," ujar Alonso sambil tersenyum. "Dia siap bermain."