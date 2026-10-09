Craig Mercer
Diterjemahkan oleh
'Xabi, Anda melakukannya dengan salah!' - Pengakuan jujur Alonso saat Chelsea mendapat pukulan besar akibat cedera
Caicedo kembali beraksi untuk laga melawan Bournemouth
Xabi Alonso mengonfirmasi bahwa gelandang berpengaruh Moises Caicedo siap kembali ke susunan starter Chelsea untuk pertandingan hari Sabtu melawan Bournemouth. Pemain internasional Ekuador itu memanfaatkan jeda tiga pekan untuk mencapai kebugaran penuh setelah mengalami masalah otot yang berkepanjangan.
Joao Pedro, Reece James, dan Marco Palestra juga menuntaskan satu pekan penuh latihan di Cobham.
"Akhirnya, Anda telah menanyakan pertanyaan ini dan kami telah memanfaatkan waktu bersama Moises untuk mengembalikan kebugarannya," ujar Alonso sambil tersenyum. "Dia siap bermain."
- AFP
Manajer mengakui kesalahan terburu-buru di masa lalu
Alonso mengakui bahwa absennya Caicedo menegaskan betapa pentingnya dia bagi keseimbangan lini tengah Chelsea, sambil mengakui bahwa ia membuat kesalahan dengan terlalu cepat memainkannya kembali dalam laga-laga sebelumnya. "Tentu saja tim mana pun akan kehilangan pemain dengan kualitas, pentingnya, dan dinamismenya," aku Alonso.
"Kami tidak ingin mengambil risiko saat melawan Brentford karena kami melakukannya saat menghadapi Brighton, saya sendiri yang melakukannya dan saya berkata, 'Xabi, Anda melakukannya dengan salah'."
"Sekarang dia merasa jauh lebih baik."
Gittens menepi karena cedera pergelangan kaki
Meski menyambut kembalinya para bintang kunci, Chelsea mengalami kemunduran besar setelah winger Jamie Gittens pulang dari tugas internasional dengan masalah pada pergelangan kaki. "Dia tidak akan fit untuk besok. Itulah kabar buruk dari jeda internasional ini," ungkap Alonso.
"Dia mengalami cedera pada pergelangan kakinya dan akan menepi selama beberapa pekan."
Cedera ini membuka peluang bagi para penyerang pelapis untuk menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan.
- Sportimage
Talenta-talenta muda siap memainkan peran yang lebih besar
Alonso menunjuk bek akademi Josh Acheampong dan winger Brasil Estevao Willian sebagai opsi yang siap naik level. Berbicara tentang Acheampong, Alonso mencatat: "Dia bermain lebih matang, lebih agresif, tahu apa yang dibutuhkan untuk bersaing di Premier League."
Menanggapi menit bermain Estevao, Alonso menambahkan: "Kami tahu tuntutan di Premier League. Dia akan mendapatkan momennya dan lebih banyak menit bermain."
Chelsea ingin melepaskan skuad mereka yang telah disegarkan saat menghadapi Bournemouth pada Sabtu.
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