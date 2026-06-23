Xabi Alonso tampaknya ingin mendatangkan mantan bintang Bundesliga ke Chelsea FC

Berita mengenai kemungkinan hengkangnya mantan pemain VfL Wolfsburg ini telah beredar sejak beberapa minggu terakhir. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 30 Juni 2029, tampaknya Palace akan kesulitan mempertahankannya di klub setelah musim panas ini.

Menurut laporan tersebut, Lacroix sudah lama berkeinginan untuk membuktikan kemampuannya di Liga Champions — namun bersama The Eagles, sebagai juara Conference League saat ini, ia hanya akan berlaga di Liga Europa pada musim depan.

Meskipun FC Chelsea juga tidak dapat berlaga di kompetisi internasional tahun depan akibat musim 2025/26 yang bencana, peluang mereka untuk berpartisipasi di Liga Champions jauh lebih baik daripada Palace, terutama setelah penunjukan Xabi Alonso sebagai pelatih kepala baru.