Seperti yang dilaporkan The Athletic, klub asal London tersebut sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan bek Maxence Lacroix dari Crystal Palace, rival mereka di Liga Premier.
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Xabi Alonso tampaknya ingin mendatangkan mantan bintang Bundesliga ke Chelsea FC
Berita mengenai kemungkinan hengkangnya mantan pemain VfL Wolfsburg ini telah beredar sejak beberapa minggu terakhir. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 30 Juni 2029, tampaknya Palace akan kesulitan mempertahankannya di klub setelah musim panas ini.
Menurut laporan tersebut, Lacroix sudah lama berkeinginan untuk membuktikan kemampuannya di Liga Champions — namun bersama The Eagles, sebagai juara Conference League saat ini, ia hanya akan berlaga di Liga Europa pada musim depan.
Meskipun FC Chelsea juga tidak dapat berlaga di kompetisi internasional tahun depan akibat musim 2025/26 yang bencana, peluang mereka untuk berpartisipasi di Liga Champions jauh lebih baik daripada Palace, terutama setelah penunjukan Xabi Alonso sebagai pelatih kepala baru.
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Crystal Palace tampaknya baru bersedia bernegosiasi jika tawaran mencapai 40 juta euro
Pada dasarnya, pihak Eagles tidak akan menghalangi proses penjualan, namun klub yang tertarik harus membayar biaya transfer yang sesuai. Dengan demikian, mereka akan bersedia melakukan negosiasi mulai dari jumlah sebesar 40 juta euro.
Lacroix pindah dari VfL Wolfsburg ke Crystal Palace pada tahun 2024 dengan nilai transfer 18 juta euro, setelah sebelumnya menempuh pendidikan di akademi muda FC Sochaux. Bersama timnas Prancis, pemain berusia 26 tahun ini saat ini sedang berlaga di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun, ia belum diturunkan dalam pertandingan apa pun di sana.