Getty Images
Diterjemahkan oleh
Xabi Alonso siap menghadapi 'tantangan' Chelsea saat pelatih baru itu bersiap untuk kembali ke Liga Premier yang telah lama dinantikan
Kesempatan emas di Stamford Bridge
Alonso tampil tenang dan penuh percaya diri saat berbicara kepada media di Drake Suite untuk pertama kalinya sejak mengambil alih kendali di Chelsea. Dalam pernyataan yang disoroti oleh situs web resmi Chelsea, mantan pelatih Real Madrid dan Bayer Leverkusen ini—yang telah mulai menerapkan gagasannya di pusat latihan klub di Cobham—tidak menyembunyikan kegembiraannya karena terpilih untuk memimpin The Blues memasuki era baru.
"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas sambutan hangatnya," jelas Alonso dalam jawaban pembukanya. "Antusiasme (untuk mengambil pekerjaan ini) sangat sederhana; ini tentang klub, skuad, dan kesempatan untuk bergabung dengan klub hebat ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini, bekerja sama dengan para direktur olahraga, para pemain, dan staf di sekitar saya di Cobham."
- Getty Images Sport
Membangun ikatan yang erat dengan para penggemar
Inti dari filosofi Alonso adalah terciptanya suasana yang kompak antara skuad dan para pendukung setia di Stamford Bridge. Setelah masa transisi yang dilalui klub, pelatih asal Spanyol ini bertekad untuk mengembalikan Chelsea ke posisi semula sebagai tim pemenang abadi sambil memainkan gaya sepak bola yang menarik dan disukai para pendukung.
"Kami ingin menciptakan antusiasme, menjalin ikatan dengan para pendukung, serta memenangkan pertandingan dan meraih kesuksesan," tambah pelatih asal Spanyol itu. "Saya melihat klub ini memiliki potensi besar. Fondasi yang kuat sudah ada di sini, dan kini kami ingin terus membangunnya agar kami tetap kompetitif di lapangan."
Tantangan liga terberat di dunia
Meskipun Alonso sudah sangat mengenal sepak bola Inggris berkat masa-masa legendarisnya sebagai pemain di Liverpool, ia mengakui bahwa Liga Premier telah berkembang. Kepindahan ini menandai peran manajerial pertamanya di Inggris, dan ia sangat antusias untuk menguji kecerdasan taktisnya melawan para pelatih elit dunia di lingkungan yang ia anggap sebagai yang terbaik.
"Liga Premier saat ini adalah liga paling kompetitif di dunia," tambah pria asal Spanyol itu. "Datang ke sini, kembali ke liga ini, merupakan tantangan dalam karier kepelatihan saya, namun ini adalah tantangan yang sangat saya nantikan untuk diterima, serta kesempatan untuk berkembang dan belajar bersama."
Menghormati sejarah The Blues
Kedatangan Alonso di Chelsea menandai langkahnya mengikuti jejak sejumlah manajer ternama. Ia berbicara dengan penuh rasa hormat mengenai sejarah klub yang sarat prestasi serta kualitas para pemain yang pernah menghiasi lapangan di Stamford Bridge, sambil menekankan bahwa menjadi suatu kehormatan baginya untuk kini bertanggung jawab atas kesuksesan klub di masa depan.
"Sejarah Chelsea ada di sana (bisa dilihat oleh semua orang). Bukan hanya karena kesuksesannya, tetapi juga karena semua pemain hebat yang pernah bermain di sini dan begitu banyak manajer hebat yang pernah berada di sini. Saya merasa sangat terhormat dan beruntung (bisa berada di sini), dan saya tidak sabar untuk mulai bekerja," tutup Alonso.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami