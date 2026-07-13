Xabi Alonso siap menghadapi 'tantangan' Chelsea saat pelatih baru itu bersiap untuk kembali ke Liga Premier yang telah lama dinantikan

Alonso tampil tenang dan penuh percaya diri saat berbicara kepada media di Drake Suite untuk pertama kalinya sejak mengambil alih kendali di Chelsea. Dalam pernyataan yang disoroti oleh situs web resmi Chelsea, mantan pelatih Real Madrid dan Bayer Leverkusen ini—yang telah mulai menerapkan gagasannya di pusat latihan klub di Cobham—tidak menyembunyikan kegembiraannya karena terpilih untuk memimpin The Blues memasuki era baru.

"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas sambutan hangatnya," jelas Alonso dalam jawaban pembukanya. "Antusiasme (untuk mengambil pekerjaan ini) sangat sederhana; ini tentang klub, skuad, dan kesempatan untuk bergabung dengan klub hebat ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini, bekerja sama dengan para direktur olahraga, para pemain, dan staf di sekitar saya di Cobham."