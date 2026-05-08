Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Xabi Alonso sangat marah: Sikap tidak sopan yang tak termaafkan dari para bintang Real Madrid dikabarkan menjadi penyebab perpecahan di ruang ganti

Real Madrid dilanda kekacauan menjelang El Clásico. Musim ini akan berakhir tanpa gelar juara, dan para pemain kini saling berseteru. Penyebab perpecahan yang mendalam ini tampaknya sudah terjadi sejak berbulan-bulan lalu.

Antonio Rüdiger melawan Alvaro Carreras. Fede Valverde melawan Aurelien Tchouameni. Kylian Mbappe melawan seorang asisten pelatih. Dan kini, semua orang saling berhadapan? Perpecahan di dalam skuad Real Madrid telah mencapai tingkat yang dramatis. 

Media Spanyol kini tak lagi mampu mengejar berita-berita sensasional yang bermunculan. FC Hollywood di Munich pada tahun 1990-an tampaknya hampir seperti pesta ulang tahun anak-anak jika dibandingkan dengan situasi ini. Puncak dari perpecahan yang kini jelas dan mendalam di dalam tim: Setelah perselisihan dengan Tchouameni, Valverde dilarikan ke rumah sakit dengan cedera kepala. 

Meskipun tidak ada perkelahian fisik atau pukulan, dan pemain kunci tim "Los Blancos" itu "hanya" secara tidak sengaja membenturkan kepalanya ke meja. Namun demikian, laporan-laporan tersebut merupakan bukti kelemahan bagi klub sebesar ini; mereka mengungkap realitas yang mendalam dan tidak meninggalkan ruang untuk kesimpulan lain selain bahwa sesuatu yang besar telah salah di dalam tim "Los Blancos".

  • Seperti yang dilaporkan Marca mengutip informasi dari dalam ruang ganti Real Madrid, perpecahan yang dalam di antara para pemain dalam tim tersebut disebabkan oleh pengunduran diri mantan pelatih Xabi Alonso. Situasi di Real semakin memburuk pada bulan Oktober, karena saat itu beberapa pemain kunci, termasuk Vinicius Junior dan Fede Valverde, semakin terbuka menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap metode Alonso yang menuntut sesi taktik intensif dan analisis video.

    Namun, ada juga kubu yang sangat menerima langkah-langkah Alonso dan mendukung pendekatannya untuk mengubah sistem dan gaya bermain secara mendasar. Bagi mereka, keluhan terus-menerus terutama dari Vinicius hanyalah dalih, karena status pemain Brasil itu di bawah Alonso tidak lagi sama seperti di bawah pendahulunya, Carlo Ancelotti. 

    Meskipun Vinicius tetap menjadi bagian penting dari tim di bawah Alonso, ia dicadangkan dalam 20 dari 33 pertandingan resmi di bawah pelatih asal Spanyol itu dan bahkan empat kali hanya masuk sebagai pemain pengganti. Artinya: Vinicius hanya bermain penuh selama sembilan pertandingan di bawah Alonso dan semakin sering berperan sebagai pemberi umpan (10 assist). Sebagai perbandingan, di bawah asuhan Arbeloa, Vinicius hingga saat ini telah mencetak delapan gol lebih banyak dalam sepuluh pertandingan lebih sedikit dan hanya diganti tiga kali dalam 23 pertandingan.

    Salah satu pergantian pemain yang dianggap sangat menghina oleh Vinicius dari Xabi Alonso diketahui memicu insiden yang banyak dibicarakan dalam El Clasico pada akhir Oktober. Menurut Marca, momen itulah yang secara internal dan dari segi suasana hati akhirnya membalikkan musim. Pemain seperti Jude Bellingham atau Eduardo Camavinga pun dilaporkan berpendapat bahwa metode dan pendekatan Alonso berdampak negatif terhadap performa banyak pemain.

    Kurangnya rasa hormat dari sebagian pemain terhadap Alonso konon begitu besar hingga beberapa pemain bahkan berpura-pura tidur dan berbicara saat Alonso sedang memberikan pengarahan taktik. Hal ini konon tidak hanya menimbulkan kekesalan mendalam di kalangan pendukung Alonso di dalam tim, tetapi juga memicu ledakan emosi dari sang pelatih yang hingga kini masih tanpa klub. "Saya tidak tahu bahwa saya datang ke taman kanak-kanak di sini," kata Alonso yang terkejut sambil berteriak.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Para bintang Real Madrid kabarnya memberi julukan yang agak meragukan kepada Alvaro Arbeloa

    Apa yang terjadi selanjutnya dengan Real sudah jelas: Setelah kekalahan di final Supercopa melawan FC Barcelona pada awal Januari, Alonso dipecat meskipun timnya memiliki rata-rata perolehan poin 2,24 dan hanya tertinggal tiga poin dari Barca di LaLiga. Posisi Alonso kemudian diambil alih oleh Alvaro Arbeloa, yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih Real Madrid Castilla. 

    Namun, pergantian pelatih itu tidak membawa dampak apa pun. Pada pertandingan pertama di bawah Arbeloa, Los Blancos dipermalukan habis-habisan oleh tim divisi dua Albacete dan tersingkir di babak 16 besar Piala. Di Liga Champions, perjalanan mereka berakhir di perempat final melawan FC Bayern, dan di liga, mereka bisa mengalami kekalahan memalukan pada hari Minggu dalam El Clasico. Dengan empat pertandingan tersisa, Real kini tertinggal sebelas poin dari rival abadi mereka dari Katalonia. Artinya: Satu poin saja sudah cukup bagi Barca dalam duel langsung untuk memenangkan gelar juara.

    Sudah menjadi rahasia umum bahwa Arbeloa akan digantikan sebagai pelatih setelah musim ini. Sebab, seperti dilaporkan stasiun radio Spanyol Cope, Arbeloa juga telah kehilangan seluruh rasa hormat di dalam tim. Menurut jurnalis Manolo Lama, Arbeloa kini memiliki julukan yang meragukan di kalangan pemain Spanyol yang jarang diturunkan: "Cono" konon mereka memanggilnya. Artinya "kerucut" atau "topi kecil". "Lihatlah topi kecil ini, betapa buruknya dia, lihatlah topi kecil ini, dia sama sekali tidak mengerti," demikianlah yang dikatakan para pemain di bangku cadangan di belakang punggung Arbeloa. 

    Real Madrid tampaknya ingin membawa kembali Jose Mourinho sebagai pelatih

    Namun, dengan mengacu pada pengunduran diri Alonso dan kepergian Arbeloa yang akan segera terjadi, pertanyaannya kini adalah: Siapa yang berani mencoba mendamaikan kembali tim yang tampaknya sangat berseteru di antara sesama pemain dan jelas-jelas saling tidak menghormati ini, serta memotivasi mereka untuk tampil maksimal?

    Belakangan ini, nama Jose Mourinho terus beredar di Madrid. The Athletic melaporkan bahwa kembalinya pelatih legendaris asal Portugal itu adalah solusi yang diinginkan oleh Presiden Florentino Perez. Nama Sebastian Hoeneß dari VfB Stuttgart juga sering disebut-sebut ketika membahas pengganti Arbeloa. 

    Namun, Sky kini melaporkan bahwa kembalinya Mourinho tampaknya akan terwujud. Menurut laporan tersebut, telah terjadi pertemuan antara petinggi Real Madrid dan manajemen Mourinho pada awal pekan ini, serta telah ada kontak langsung dengan pria berusia 63 tahun tersebut. Namun, ia menuntut "kendali penuh" dan "hak suara yang besar dalam urusan transfer".

