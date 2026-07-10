Xabi Alonso 'sangat antusias' dengan potensi Chelsea, sementara pelatih baru itu menjanjikan 'hal-hal baik akan datang'

Dalam pernyataan publik pertamanya sejak mengambil alih kendali, mantan manajer Real Madrid itu menekankan bahwa kerja keras dan dedikasi penuh merupakan hal yang tak bisa ditawar-tawar untuk membangun budaya kemenangan baru di dalam skuad. Alonso menyatakan: "Kalian tidak boleh menahan apa pun, semuanya demi tim. Kerja keras adalah keharusan. Kita perlu menciptakan budaya itu, dan itu dimulai di sini melalui proses sehari-hari di Cobham."

Dia juga mengakui bahwa dia sangat termotivasi oleh kelompok pemain yang saat ini berada di bawah asuhannya saat ia berupaya menerapkan gaya sepak bola yang menarik. Mantan gelandang tersebut menambahkan: "Potensi tim dan skuad ini membuat saya sangat bersemangat, untuk menemukan skuad yang bisa diajak bekerja sama, menciptakan ide sepak bola, menghadirkan kegembiraan di stadion, dan menjalin ikatan dengan para penggemar.

“Rasanya luar biasa, tapi ini merupakan kehormatan besar. Menjadi bagian dari klub hebat ini yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia dengan kesuksesan besar dalam beberapa dekade terakhir, dan ini merupakan hak istimewa yang besar untuk menjadi bagian darinya, dan kini saya menantikan tantangan ini.”