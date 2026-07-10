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Xabi Alonso 'sangat antusias' dengan potensi Chelsea, sementara pelatih baru itu menjanjikan 'hal-hal baik akan datang'
Alonso meluncurkan proyek Chelsea
Chelsea telah memasuki era baru di bawah kepemimpinan Alonso, yang telah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Stamford Bridge. Pelatih asal Spanyol itu didatangkan oleh BlueCo untuk memimpin proyek jangka panjang setelah musim 2025-26 yang mengecewakan, di mana The Blues finis di peringkat ke-10 di Liga Premier dan gagal lolos ke kompetisi Eropa. Alonso segera mengumpulkan sebagian besar anggota skuadnya di Cobham pada hari Kamis untuk memulai program pramusim yang intensif yang bertujuan mengembalikan kejayaan klub asal London tersebut.
- Getty Images
Ahli taktik menuntut perubahan budaya
Dalam pernyataan publik pertamanya sejak mengambil alih kendali, mantan manajer Real Madrid itu menekankan bahwa kerja keras dan dedikasi penuh merupakan hal yang tak bisa ditawar-tawar untuk membangun budaya kemenangan baru di dalam skuad. Alonso menyatakan: "Kalian tidak boleh menahan apa pun, semuanya demi tim. Kerja keras adalah keharusan. Kita perlu menciptakan budaya itu, dan itu dimulai di sini melalui proses sehari-hari di Cobham."
Dia juga mengakui bahwa dia sangat termotivasi oleh kelompok pemain yang saat ini berada di bawah asuhannya saat ia berupaya menerapkan gaya sepak bola yang menarik. Mantan gelandang tersebut menambahkan: "Potensi tim dan skuad ini membuat saya sangat bersemangat, untuk menemukan skuad yang bisa diajak bekerja sama, menciptakan ide sepak bola, menghadirkan kegembiraan di stadion, dan menjalin ikatan dengan para penggemar.
“Rasanya luar biasa, tapi ini merupakan kehormatan besar. Menjadi bagian dari klub hebat ini yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia dengan kesuksesan besar dalam beberapa dekade terakhir, dan ini merupakan hak istimewa yang besar untuk menjadi bagian darinya, dan kini saya menantikan tantangan ini.”
Menjalin Kembali Hubungan dengan Stamford Bridge
Menyadari bahwa atmosfer di Stamford Bridge telah memudar akibat kekecewaan para pendukung terhadap pemilik klub dalam beberapa musim terakhir, Alonso berjanji untuk memulihkan keharmonisan tersebut. Ia meyakini bahwa kesuksesan jangka panjang hanya dapat dicapai jika terdapat ikatan emosional yang kuat dan sinergi antara tim di lapangan dan para pendukung.
Alonso menekankan komitmennya untuk membangun kembali kebersamaan tersebut: "Saya tahu energi yang dimiliki stadion ini dan kita perlu menciptakan energi serta ikatan ini bersama semua pihak."
Ia juga menyampaikan pesan langsung kepada para pendukung The Blues: "Pesannya adalah kami ingin berbagi keyakinan bahwa hal-hal baik akan datang jika kita bersatu dan menciptakan kekuatan ini; energi itu harus berasal dari kita, tetapi bersama-sama, kita dapat mencapai hal-hal hebat di tahun-tahun mendatang."
Alonso juga merasa bahwa kepindahannya ke Liga Premier terjadi pada waktu yang tepat: "Ini waktu yang tepat bagi saya, setelah pengalaman saya di Jerman dan Spanyol. Saya selalu bersemangat untuk mencoba bermain di Liga Premier, dan kesempatan ini datang pada saat yang tepat, di klub yang tepat, dengan peluang dan perasaan yang baik, dan Liga Premier memang menarik."
- AFP
Lawan yang sudah tak asing lagi menanti Alonso
Alonso akan langsung diuji kemampuannya saat memimpin Chelsea dalam laga pembuka Liga Premier musim 2026-27, yakni derby London Barat melawan Fulham pada Senin, 24 Agustus. Menariknya, pertandingan di Craven Cottage ini akan mempertemukannya kembali dengan mantan rekan setimnya di Liverpool, Alvaro Arbeloa, yang juga baru saja ditunjuk sebagai manajer baru The Cottagers. Pertandingan bergengsi ini menjadi debut kompetitif yang krusial bagi kedua pelatih asal Spanyol tersebut, yang masing-masing pindah ke ibu kota setelah meninggalkan Santiago Bernabeu.
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