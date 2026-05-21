Xabi Alonso ‘pasti akan menunggu’ Liverpool, seperti yang dijelaskan oleh mantan bintang The Reds, John Arne Riise, mengenai alasan mengapa Arne Slot mampu menangkis ancaman pemecatan dari para pendukung yang mencemooh di Anfield

Meskipun Slot tetap bersikap tegar di tengah kritik yang semakin gencar, cemoohan dari penonton tak bisa diabaikan. Begitu basis penggemar hilang, akan sulit untuk merebutnya kembali—bahkan basis penggemar yang selama ini dikenal setia seperti Liverpool.

Ditanya apakah cemoohan menandakan awal dari akhir bagi seorang manajer, Riise menambahkan: “Itu bukan pertanda baik, jika boleh saya katakan! Tapi menurut saya, ini lebih tentang cemoohan dan respons negatif. Ini lebih berkaitan dengan hal-hal yang dilakukannya dalam pertandingan yang tidak disetujui oleh para penggemar.

“Misalnya, saat dia mengganti Rio [Ngumoha] beberapa pertandingan lalu dan para penggemar mulai mencemooh. Tapi pada akhirnya, dia menjelaskan hal itu setelahnya. Dan saya setuju dengan Slot bahwa dia melakukannya dengan bijaksana.

“Dia tahu, dan dia bilang dia tahu akan ada sorakan saat dia mengganti Rio. Tapi Rio mungkin sudah kehabisan tenaga, dia tidak bisa kembali ke pertahanan, dia tidak punya energi seperti di babak pertama. Hal-hal ini akan membuat tim terlihat buruk jika tidak ada pemain yang bisa melakukan tugasnya. Jadi dia menjelaskan alasan mengganti Rio. Saya mengerti. Saya juga sedikit bereaksi saat dia menggantinya karena dia bermain bagus. Tapi jika dia lelah, jika dia tidak punya stamina fisik untuk terus bermain, dia tidak bisa bermain.

“Sekarang sepertinya apa pun yang dilakukan Arne, semua orang meresponsnya secara negatif, apa pun yang dia lakukan. Itu pertanda buruk bagi seorang manajer karena biasanya orang selalu berkata, ’Itu hal yang baik, dia tahu mengapa dia melakukannya’. Tapi sekarang seperti, ‘Tidak, kamu tidak boleh melakukannya’.

“Dia punya tugas berat di depannya untuk membalikkan keadaan terkait kepercayaan dari para penggemar dan juga para pemainnya sendiri. Karena jika kamu mulai kehilangan dukungan ruang ganti, saya tidak mengatakan dia sudah kehilangan, tapi jika kamu mulai kalah, itulah saatnya permainan berakhir.”