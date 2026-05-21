Xabi Alonso ‘pasti akan menunggu’ Liverpool, seperti yang dijelaskan oleh mantan bintang The Reds, John Arne Riise, mengenai alasan mengapa Arne Slot mampu menangkis ancaman pemecatan dari para pendukung yang mencemooh di Anfield
Alonso akan bergabung dengan Chelsea di tengah spekulasi mengenai masa depan Slot
Banyak spekulasi beredar mengenai kemungkinan kembalinya Alonso ke Merseyside. Setelah menjuarai Liga Champions selama lima tahun bersama Liverpool sebagai pemain, pelatih asal Spanyol itu masih memiliki ikatan yang kuat dengan The Reds.
Namun, ia akan lebih memilih seragam biru mulai musim panas 2026. Hal ini karena, setelah menganggur sejak masa jabatannya sebagai manajer Real Madrid yang berlangsung selama 34 pertandingan berakhir pada Januari, pria berusia 44 tahun ini akan kembali ke Inggris, tepatnya di London Barat.
Kesepakatan tersebut telah menimbulkan beberapa pertanyaan, dengan Alonso yang akan langsung berada di bawah tekanan untuk memberikan hasil bagi para pendukung yang berharap, yang perlu segera diyakinkan. Ia akan memiliki lebih banyak modal dan ruang gerak jika pindah ke Merseyside.
Liverpool tidak pernah mengajukan tawaran kepadanya, meskipun ada pertanyaan serius mengenai masa depan Slot setahun setelah mereka menikmati kejayaan gelar juara Liga Premier. Musim 2025-26 yang penuh tantangan telah menghasilkan kualifikasi Liga Champions, tetapi sedikit hasil dari investasi yang memecahkan rekor selama jendela transfer musim panas lalu.
Mengapa Alonso diizinkan untuk mengambil alih jabatan di Stamford Bridge
Tampaknya Slot masih mendapat dukungan penuh dari dewan direksinya untuk saat ini, dengan mantan bintang The Reds, Riise—yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL bekerja sama dengan Campobet—mengatakan saat ditanya mengenai keputusan untuk tidak merekrut Alonso padahal belum jelas kapan ia akan tersedia kembali: “Saya pikir ini pertanda bahwa, ketika Xabi pindah ke Chelsea sekarang, jika Liverpool mungkin sedang mempertimbangkan untuk memecat Arne Slot, mereka pasti sudah berbicara dengan Xabi dan memberitahunya.
“Dengan Xabi menandatangani kontrak dengan Chelsea sekarang, saya pikir ini membuktikan bahwa mereka belum berbicara dengan perwakilannya dan mereka tidak mempertimbangkan untuk memecat Arne Slot. Karena Xabi Alonso adalah pilihan yang jelas bagi saya, dan bagi semua orang, untuk mengambil alih jika mereka ingin melakukan perubahan.
“Saya pikir Xabi, jika dia tahu ada peluang di Liverpool, dia pasti akan menunggu. Tapi karena dia menerima tawaran Chelsea sekarang, sepertinya dengan cukup cepat pula, hal itu memberi kesan pada saya bahwa mungkin tidak ada pembicaraan sebanyak yang orang katakan dan saya pikir posisi Slot aman. Itulah yang ada di pikiran saya saat melihat berita tentang Xabi pindah ke Chelsea.”
Apakah sorakan penonton menandakan awal dari akhir bagi Slot?
Meskipun Slot tetap bersikap tegar di tengah kritik yang semakin gencar, cemoohan dari penonton tak bisa diabaikan. Begitu basis penggemar hilang, akan sulit untuk merebutnya kembali—bahkan basis penggemar yang selama ini dikenal setia seperti Liverpool.
Ditanya apakah cemoohan menandakan awal dari akhir bagi seorang manajer, Riise menambahkan: “Itu bukan pertanda baik, jika boleh saya katakan! Tapi menurut saya, ini lebih tentang cemoohan dan respons negatif. Ini lebih berkaitan dengan hal-hal yang dilakukannya dalam pertandingan yang tidak disetujui oleh para penggemar.
“Misalnya, saat dia mengganti Rio [Ngumoha] beberapa pertandingan lalu dan para penggemar mulai mencemooh. Tapi pada akhirnya, dia menjelaskan hal itu setelahnya. Dan saya setuju dengan Slot bahwa dia melakukannya dengan bijaksana.
“Dia tahu, dan dia bilang dia tahu akan ada sorakan saat dia mengganti Rio. Tapi Rio mungkin sudah kehabisan tenaga, dia tidak bisa kembali ke pertahanan, dia tidak punya energi seperti di babak pertama. Hal-hal ini akan membuat tim terlihat buruk jika tidak ada pemain yang bisa melakukan tugasnya. Jadi dia menjelaskan alasan mengganti Rio. Saya mengerti. Saya juga sedikit bereaksi saat dia menggantinya karena dia bermain bagus. Tapi jika dia lelah, jika dia tidak punya stamina fisik untuk terus bermain, dia tidak bisa bermain.
“Sekarang sepertinya apa pun yang dilakukan Arne, semua orang meresponsnya secara negatif, apa pun yang dia lakukan. Itu pertanda buruk bagi seorang manajer karena biasanya orang selalu berkata, ’Itu hal yang baik, dia tahu mengapa dia melakukannya’. Tapi sekarang seperti, ‘Tidak, kamu tidak boleh melakukannya’.
“Dia punya tugas berat di depannya untuk membalikkan keadaan terkait kepercayaan dari para penggemar dan juga para pemainnya sendiri. Karena jika kamu mulai kehilangan dukungan ruang ganti, saya tidak mengatakan dia sudah kehilangan, tapi jika kamu mulai kalah, itulah saatnya permainan berakhir.”
Kualifikasi Liga Champions menjadi pelipur lara bagi Liverpool
Kemenangan Aston Villa di final Liga Europa, ditambah dengan posisi mereka di peringkat keempat Liga Premier, berarti finis di peringkat keenam sudah cukup musim ini untuk memastikan tiket ke Liga Champions.
Liverpool mungkin masih bisa tergeser ke posisi itu, tetapi tampaknya akan mengakhiri musim di peringkat kelima - dengan satu pertandingan tersisa di kandang melawan Brentford pada hari Minggu. Jelas masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di Anfield, dengan kemungkinan datang dan perginya pemain, dan Slot harus membuktikan - dengan Alonso yang untuk saat ini tidak lagi menjadi bagian dari tim - bahwa dia adalah orang yang tepat untuk mengembalikan tim ke jalur yang benar pada musim 2026-27.