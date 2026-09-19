Jantung lini tengah Chelsea benar-benar dibongkar selama bursa transfer musim panas. Figur kunci Enzo Fernandez dan Andrey Santos masing-masing dijual ke Manchester City dan Manchester United, sementara kepindahan Lamine Camara dari Monaco pada hari terakhir bursa transfer gagal terwujud di saat-saat akhir.

Mantan striker Premier League Murray mencatat bahwa Alonso terpaksa menggunakan bek sayap seperti Reece James dan Malo Gusto di area sentral. Saat menghadapi Brentford, Jordan Henderson yang berusia 36 tahun berduet dengan rekrutan musim panas Valentin Barco.

"Saya pikir ketika Xabi Alonso memasukkan pemain muda Mahdi Nicoll-Jazuli pada usia 16 tahun saat Anda tertinggal 2-0, itu adalah pesan kepada dewan bahwa Anda tidak punya cukup opsi di lini tengah setelah Santos dan Fernandez pergi pada bursa transfer," kata Murray.

"Itu titik buta besar bagi mereka, mereka beberapa kali memainkan bek kanan di pusat lini tengah, hari ini mereka memang menurunkan dua gelandang alami, tetapi memasukkan pemain 16 tahun itu adalah pesan besar."