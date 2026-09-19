AFP
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Xabi Alonso 'murka' kepada jajaran direksi Chelsea? Joe Cole menyebut perjudian taktis dalam kekalahan dari Brentford sebagai pesan transfer yang 'sangat jelas'
Kekalahan memperdalam krisis lini tengah Chelsea
Chelsea menelan kekalahan telak 3-0 di kandang Brentford pada Jumat malam, yang kian memperbesar sorotan terhadap terbatasnya opsi lini tengah Xabi Alonso. Chelsea kolaps pada babak kedua di GTech Community Stadium, mempertahankan catatan buruk dengan selalu kebobolan setidaknya dua gol dalam setiap laga Premier League musim ini.
Saat tim tertinggal 2-0 di akhir pertandingan, Alonso melakukan pergantian pemain yang memicu tanda tanya di sepakbola Inggris. Alih-alih beralih ke pemain senior seperti Romeo Lavia, manajer asal Spanyol itu memasukkan prospek akademi berusia 16 tahun, Mahdi Nicoll-Jazuli, untuk mencoba menyelamatkan pertandingan sebelum Fabio Carvalho mencetak gol jauh di masa injury time.
- AFP
Alonso mengirim pesan kepada dewan direksi
Para pundit dengan cepat menafsirkan masuknya remaja itu sebagai tantangan langsung kepada petinggi Chelsea. Mantan winger Chelsea, Cole, meyakini keputusan itu merupakan langkah yang diperhitungkan dari manajer yang terlihat frustrasi.
"Xabi Alonso sedang mengirim pesan kepada dewan direksi bahwa kami tidak punya cukup kualitas, dan saya memainkan bocah 16 tahun di lini tengah saat kami sedang mengejar ketertinggalan dalam laga tandang melawan rival kami," kata Cole kepada Premier League Productions. "Bagi saya, itu sangat jelas. Dan dari cara dia berjalan keluar pada akhir laga, saya pikir dia sangat marah dengan itu."
Penjualan musim panas menyisakan celah mencolok
Jantung lini tengah Chelsea benar-benar dibongkar selama bursa transfer musim panas. Figur kunci Enzo Fernandez dan Andrey Santos masing-masing dijual ke Manchester City dan Manchester United, sementara kepindahan Lamine Camara dari Monaco pada hari terakhir bursa transfer gagal terwujud di saat-saat akhir.
Mantan striker Premier League Murray mencatat bahwa Alonso terpaksa menggunakan bek sayap seperti Reece James dan Malo Gusto di area sentral. Saat menghadapi Brentford, Jordan Henderson yang berusia 36 tahun berduet dengan rekrutan musim panas Valentin Barco.
"Saya pikir ketika Xabi Alonso memasukkan pemain muda Mahdi Nicoll-Jazuli pada usia 16 tahun saat Anda tertinggal 2-0, itu adalah pesan kepada dewan bahwa Anda tidak punya cukup opsi di lini tengah setelah Santos dan Fernandez pergi pada bursa transfer," kata Murray.
"Itu titik buta besar bagi mereka, mereka beberapa kali memainkan bek kanan di pusat lini tengah, hari ini mereka memang menurunkan dua gelandang alami, tetapi memasukkan pemain 16 tahun itu adalah pesan besar."
- Getty Images
Mencari solusi taktis
Alonso menghadapi tugas berat dalam beberapa pekan ke depan saat ia berupaya merangkai susunan taktik yang berfungsi. Ia sudah menurunkan tiga kombinasi lini tengah yang berbeda hanya dalam lima pertandingan liga, menyoroti minimnya kesinambungan dalam susunan pemain intinya.
Cedera hanya makin memperparah masalah ini, dengan pemain kunci Moises Caicedo menepi karena masalah otot yang masih berlanjut. Sampai gelandang internasional Ekuador itu kembali sepenuhnya bugar, kerentanan struktur Chelsea di area tengah lapangan tetap menjadi kelemahan mencolok yang bisa dimanfaatkan tim lawan.
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