AFP
Xabi Alonso muncul sebagai kandidat terkuat untuk menjadi manajer baru Chelsea berkat dukungan dari kelompok pemilik BlueCo
BlueCo mendukung Alonso untuk posisi di Stamford Bridge
Alonso kini muncul sebagai kandidat terdepan untuk posisi manajer Chelsea, sebuah langkah yang menandakan bahwa klub bersedia memberikan lebih banyak kewenangan kepada manajer dalam hal perekrutan pemain. Seperti dilaporkan oleh The i paper, The Blues menunjukkan minat serius terhadap mantan pelatih Bayer Leverkusen dan Real Madrid tersebut, yang dikabarkan terbuka terhadap kemungkinan pindah ke Stamford Bridge meskipun ada pengalaman pahit yang dialami oleh manajer-manajer sebelumnya, Enzo Maresca dan Liam Rosenior.
Chelsea memiliki kandidat lain yang juga diminati, yaitu Marco Silva dari Fulham dan Andoni Iraola dari Bournemouth yang akan segera berstatus bebas transfer, tetapi Alonso mendapat dukungan dari pihak-pihak penting dalam kelompok pemilik klub dan akan menjadi rekrutan yang sangat menguntungkan mengingat ia adalah salah satu manajer paling diminati di pasar saat ini. Dia juga mungkin menjadi opsi jika Arne Slot meninggalkan Liverpool, meskipun laporan menyebutkan bahwa saat ini mereka berencana mempertahankannya untuk musim depan, meskipun klub tersebut tampaknya mengalami kemunduran.
Efek berantai dari transfer
Penunjukan Alonso kemungkinan besar akan memicu aktivitas besar-besaran pada musim panas ini, seiring upaya klub untuk menyesuaikan skuad dengan visi taktisnya. Berbeda dengan Rosenior, yang berasal dari dalam grup BlueCo, Alonso akan datang dengan posisi tawar yang kuat untuk menuntut profil pemain tertentu. Pergeseran ini menunjukkan bahwa dewan direksi Chelsea akhirnya memprioritaskan keahlian teknis seorang manajer daripada struktur korporat yang kaku dalam upaya mereka untuk kembali ke puncak klasemen Liga Premier.
Chelsea telah mempertimbangkan opsi lain, dengan Cesc Fabregas tetap menjadi figur populer di kalangan penggemar. Namun, mantan gelandang tersebut diperkirakan akan tetap berada di Italia setidaknya untuk satu musim lagi bersama Como. Perkembangan tersebut secara efektif mempersempit persaingan menjadi tiga kandidat teratas: Alonso, Silva, dan Iraola. Meskipun Iraola tetap menjadi kandidat kuat, Alonso telah muncul sebagai pilihan utama Chelsea untuk mengawali era baru di Stamford Bridge.
Konflik internal dan masalah dalam tim
Kepergian Maresca terjadi di tengah kabar bahwa hubungannya dengan petinggi klub telah memburuk dan ia sempat berselisih dengan mereka terkait urusan transfer. Ia dikabarkan siap menggantikan Pep Guardiola jika pelatih asal Catalan itu memutuskan untuk meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini. Riwayat ketegangan ini memaksa dewan direksi Chelsea untuk mempertimbangkan kembali langkah mereka dalam upaya merekrut manajer kelas dunia.
Ada tanda tanya mengenai masa depan bintang-bintang seperti Enzo Fernandez dan Cole Palmer, dengan para pemain senior Chelsea yang akan kehilangan bonus signifikan tanpa partisipasi di Liga Champions musim depan. The Blues sendiri memiliki target transfer ambisius, termasuk Elliot Anderson, yang juga diincar oleh City dan Manchester United, namun hal itu tampak tidak realistis sementara klub dianggap sedang dalam kekacauan di luar lapangan.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Final Piala FA pada Sabtu ini memberi Chelsea kesempatan terakhir untuk membalas kekecewaan di musim yang secara umum mengecewakan, namun taruhannya jauh melampaui sekadar trofi. Mengingat pengeluaran transfer yang fantastis dari Todd Boehly dan beban gaji yang sangat besar, The Blues sama sekali tidak bisa membiarkan diri mereka terpuruk di Liga Champions selama satu tahun lagi. Hal ini menjadikan pemilihan manajer baru mereka sebagai hal yang sangat krusial.