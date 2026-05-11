Xabi Alonso muncul sebagai kandidat terkuat untuk menjadi manajer baru Chelsea berkat dukungan dari kelompok pemilik BlueCo

Alonso kini muncul sebagai kandidat terdepan untuk posisi manajer Chelsea, sebuah langkah yang menandakan bahwa klub bersedia memberikan lebih banyak kewenangan kepada manajer dalam hal perekrutan pemain. Seperti dilaporkan oleh The i paper, The Blues menunjukkan minat serius terhadap mantan pelatih Bayer Leverkusen dan Real Madrid tersebut, yang dikabarkan terbuka terhadap kemungkinan pindah ke Stamford Bridge meskipun ada pengalaman pahit yang dialami oleh manajer-manajer sebelumnya, Enzo Maresca dan Liam Rosenior.

Chelsea memiliki kandidat lain yang juga diminati, yaitu Marco Silva dari Fulham dan Andoni Iraola dari Bournemouth yang akan segera berstatus bebas transfer, tetapi Alonso mendapat dukungan dari pihak-pihak penting dalam kelompok pemilik klub dan akan menjadi rekrutan yang sangat menguntungkan mengingat ia adalah salah satu manajer paling diminati di pasar saat ini. Dia juga mungkin menjadi opsi jika Arne Slot meninggalkan Liverpool, meskipun laporan menyebutkan bahwa saat ini mereka berencana mempertahankannya untuk musim depan, meskipun klub tersebut tampaknya mengalami kemunduran.