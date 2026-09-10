Mark Pain
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Xabi Alonso menyalahkan dirinya sendiri! Bos Chelsea mengakui ia membuat segalanya 'terlalu sulit' bagi para pemain Chelsea setelah laga thriller kacau dengan sembilan gol melawan Leeds United
Sembilan perubahan memicu ketakutan dini
Chelsea awalnya kesulitan setelah Alonso melakukan sembilan perubahan dari kekalahan mereka pada akhir pekan melawan Arsenal. Leeds memanfaatkan penampilan Chelsea yang tidak padu, membawa keunggulan 1-0 hingga jeda lewat Tarik Muharemovic sebelum Brenden Aaronson menggandakan keunggulan tim tamu tak lama setelah babak kedua dimulai.
Menghadapi ancaman tersingkir secara mengejutkan dari Carabao Cup, Alonso memasukkan empat pemain pengganti saat jeda. Perubahan momentum terjadi seketika ketika Cole Palmer mengeksekusi penalti dan menambah gol kedua dalam waktu dua menit untuk menyamakan kedudukan. Pedro Neto kemudian mencetak gol untuk menuntaskan kebangkitan luar biasa dalam enam menit, sebelum Danny Welbeck memperlebar keunggulan menjadi 4-2 setelah menerima assist dari Morgan Rogers.
Dominic Calvert-Lewin sempat memberi harapan bagi Leeds, tetapi gol pertama Valentin Barco untuk Chelsea dan gol kedua Welbeck di akhir laga memastikan kemenangan dramatis 6-3. Rogers terbukti sangat berperan setelah masuk dari bangku cadangan, dengan menyumbang tiga assist dalam gempuran babak kedua.
- Getty Images Sport
Alonso memikul tanggung jawab atas kesalahan itu
Berbicara setelah pertandingan, Alonso menolak mengkritik para pemain pelapisnya dan justru menunjuk dirinya sendiri sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Pria Spanyol itu mengakui bahwa rotasi besar-besaran pada starting XI membuat tim rentan.
"Saya mengambil tanggung jawab," kata mantan bos Bayer Leverkusen itu setelah laga. "Tidak ada pemain yang patut disalahkan, ini adalah keputusan yang kami ambil. Pada babak pertama, segalanya tidak berjalan seperti yang kami inginkan. Ketika Anda tidak punya waktu untuk bekerja [dengan para pemain skuad], sulit untuk bersaing di level ini. Kami perlu menganalisisnya, tetapi senang kami lolos, senang dengan reaksinya."
Ia menambahkan: "Saya akan melakukan penilaian yang lebih mendalam tentang bagaimana saya bisa membantu para pemain yang tidak terlalu sering bermain agar bisa memberi dampak yang lebih baik, agar punya perasaan yang lebih baik.
"Hari ini sulit bagi mereka. Mungkin saya membuatnya terlalu sulit. Tetapi Anda harus bereaksi dan mengambil keputusan. Dampak dari para pemain yang masuk sangat bagus. Saya harus menyalahkan diri saya sendiri dan memikul tanggung jawab saya sendiri."
Pertanyaan soal kedalaman skuad muncul meski jor-joran belanja pada musim panas
Sifat kemenangan yang kacau ini langsung memunculkan pertanyaan tentang kedalaman skuad Chelsea. Meski mengintegrasikan 10 rekrutan tim utama selama bursa transfer, pelapis Chelsea terlihat rapuh dan goyah dalam bertahan saat menghadapi Leeds.
Saat ditanya apakah penampilan itu menyoroti kurangnya opsi pelapis yang dapat diandalkan, Alonso menepis anggapan tersebut. "Saya memilih untuk tidak melihatnya dengan cara yang sinis," tegasnya. "Saya tahu mungkin saya belum mengambil keputusan yang tepat agar mereka bisa menunjukkan level terbaiknya. Ini sesuatu yang akan saya analisis dan pelajari."
- AFP
Undian putaran keempat Carabao Cup menanti Chelsea
Chelsea bergabung dengan Bournemouth, Crystal Palace, Bradford City, Sunderland, dan Newcastle di putaran keempat Carabao Cup. Sisa pertandingan putaran ketiga akan tuntas pekan depan saat tim-tim memperebutkan tempat terakhir di babak 16 besar.
Chelsea akan mengetahui lawan berikutnya ketika undian digelar pada Rabu malam pekan depan, setelah laga Manchester United melawan Brighton berakhir. Sementara itu, Alonso harus mencari cara untuk menyeimbangkan skuadnya secara efektif seiring jadwal domestik yang kian padat.
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