Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1082773424.jpgMark Pain
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Xabi Alonso menyalahkan dirinya sendiri! Bos Chelsea mengakui ia membuat segalanya 'terlalu sulit' bagi para pemain Chelsea setelah laga thriller kacau dengan sembilan gol melawan Leeds United

Chelsea
X. Alonso
Leeds United
Carabao Cup
C. Palmer
Chelsea vs Leeds United
Premier League
M. Rogers

Manajer Chelsea Xabi Alonso mengambil tanggung jawab penuh atas penampilan yang tidak padu, yang membuat timnya tertinggal dua gol dari Leeds United sebelum bangkit untuk meraih kemenangan luar biasa di Carabao Cup. Bos Chelsea itu mengakui ia membuat segalanya "terlalu sulit" bagi skuad rotasinya setelah melakukan sembilan perubahan untuk laga tengah pekan di Stamford Bridge.

  • Sembilan perubahan memicu ketakutan dini

    Chelsea awalnya kesulitan setelah Alonso melakukan sembilan perubahan dari kekalahan mereka pada akhir pekan melawan Arsenal. Leeds memanfaatkan penampilan Chelsea yang tidak padu, membawa keunggulan 1-0 hingga jeda lewat Tarik Muharemovic sebelum Brenden Aaronson menggandakan keunggulan tim tamu tak lama setelah babak kedua dimulai.

    Menghadapi ancaman tersingkir secara mengejutkan dari Carabao Cup, Alonso memasukkan empat pemain pengganti saat jeda. Perubahan momentum terjadi seketika ketika Cole Palmer mengeksekusi penalti dan menambah gol kedua dalam waktu dua menit untuk menyamakan kedudukan. Pedro Neto kemudian mencetak gol untuk menuntaskan kebangkitan luar biasa dalam enam menit, sebelum Danny Welbeck memperlebar keunggulan menjadi 4-2 setelah menerima assist dari Morgan Rogers.

    Dominic Calvert-Lewin sempat memberi harapan bagi Leeds, tetapi gol pertama Valentin Barco untuk Chelsea dan gol kedua Welbeck di akhir laga memastikan kemenangan dramatis 6-3. Rogers terbukti sangat berperan setelah masuk dari bangku cadangan, dengan menyumbang tiga assist dalam gempuran babak kedua.


    • Iklan
  • Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Alonso memikul tanggung jawab atas kesalahan itu

    Berbicara setelah pertandingan, Alonso menolak mengkritik para pemain pelapisnya dan justru menunjuk dirinya sendiri sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Pria Spanyol itu mengakui bahwa rotasi besar-besaran pada starting XI membuat tim rentan.

    "Saya mengambil tanggung jawab," kata mantan bos Bayer Leverkusen itu setelah laga. "Tidak ada pemain yang patut disalahkan, ini adalah keputusan yang kami ambil. Pada babak pertama, segalanya tidak berjalan seperti yang kami inginkan. Ketika Anda tidak punya waktu untuk bekerja [dengan para pemain skuad], sulit untuk bersaing di level ini. Kami perlu menganalisisnya, tetapi senang kami lolos, senang dengan reaksinya."

    Ia menambahkan: "Saya akan melakukan penilaian yang lebih mendalam tentang bagaimana saya bisa membantu para pemain yang tidak terlalu sering bermain agar bisa memberi dampak yang lebih baik, agar punya perasaan yang lebih baik.

    "Hari ini sulit bagi mereka. Mungkin saya membuatnya terlalu sulit. Tetapi Anda harus bereaksi dan mengambil keputusan. Dampak dari para pemain yang masuk sangat bagus. Saya harus menyalahkan diri saya sendiri dan memikul tanggung jawab saya sendiri."

  • Pertanyaan soal kedalaman skuad muncul meski jor-joran belanja pada musim panas

    Sifat kemenangan yang kacau ini langsung memunculkan pertanyaan tentang kedalaman skuad Chelsea. Meski mengintegrasikan 10 rekrutan tim utama selama bursa transfer, pelapis Chelsea terlihat rapuh dan goyah dalam bertahan saat menghadapi Leeds.

    Saat ditanya apakah penampilan itu menyoroti kurangnya opsi pelapis yang dapat diandalkan, Alonso menepis anggapan tersebut. "Saya memilih untuk tidak melihatnya dengan cara yang sinis," tegasnya. "Saya tahu mungkin saya belum mengambil keputusan yang tepat agar mereka bisa menunjukkan level terbaiknya. Ini sesuatu yang akan saya analisis dan pelajari."


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-ENG-LCUP-CHELSEA-LEEDSAFP

    Undian putaran keempat Carabao Cup menanti Chelsea

    Chelsea bergabung dengan Bournemouth, Crystal Palace, Bradford City, Sunderland, dan Newcastle di putaran keempat Carabao Cup. Sisa pertandingan putaran ketiga akan tuntas pekan depan saat tim-tim memperebutkan tempat terakhir di babak 16 besar.

    Chelsea akan mengetahui lawan berikutnya ketika undian digelar pada Rabu malam pekan depan, setelah laga Manchester United melawan Brighton berakhir. Sementara itu, Alonso harus mencari cara untuk menyeimbangkan skuadnya secara efektif seiring jadwal domestik yang kian padat.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Hull City crest
Hull City
HUL
Premier League
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW