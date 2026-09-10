Berbicara setelah pertandingan, Alonso menolak mengkritik para pemain pelapisnya dan justru menunjuk dirinya sendiri sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Pria Spanyol itu mengakui bahwa rotasi besar-besaran pada starting XI membuat tim rentan.

"Saya mengambil tanggung jawab," kata mantan bos Bayer Leverkusen itu setelah laga. "Tidak ada pemain yang patut disalahkan, ini adalah keputusan yang kami ambil. Pada babak pertama, segalanya tidak berjalan seperti yang kami inginkan. Ketika Anda tidak punya waktu untuk bekerja [dengan para pemain skuad], sulit untuk bersaing di level ini. Kami perlu menganalisisnya, tetapi senang kami lolos, senang dengan reaksinya."

Ia menambahkan: "Saya akan melakukan penilaian yang lebih mendalam tentang bagaimana saya bisa membantu para pemain yang tidak terlalu sering bermain agar bisa memberi dampak yang lebih baik, agar punya perasaan yang lebih baik.

"Hari ini sulit bagi mereka. Mungkin saya membuatnya terlalu sulit. Tetapi Anda harus bereaksi dan mengambil keputusan. Dampak dari para pemain yang masuk sangat bagus. Saya harus menyalahkan diri saya sendiri dan memikul tanggung jawab saya sendiri."