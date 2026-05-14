AFP
Xabi Alonso menuntut jaminan dari Chelsea sebelum menerima jabatan pelatih kepala, setelah mantan bintang Liverpool itu mengambil pelajaran dari pemecatannya yang mendadak di Real Madrid
Alonso mencari stabilitas setelah hengkang dari Madrid
Alonso saat ini menjadi kandidat terkuat untuk mengambil alih jabatan manajer di Chelsea, namun pria berusia 44 tahun itu wajar saja merasa was-was. Setelah dipecat oleh Real Madrid hanya tujuh bulan setelah menandatangani kontrak tiga tahun pada Januari lalu, sang ahli taktik ini bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di London. The Times melaporkan bahwa ia meminta jaminan khusus terkait proyek tersebut dan kendali taktisnya sebelum menandatangani kontrak.
Meskipun The Blues tidak akan berlaga di Liga Champions musim depan, Alonso tetap terbuka terhadap pembicaraan awal. Reputasinya tetap sangat tinggi di dunia kepelatihan setelah meraih gelar Bundesliga tanpa kekalahan bersama Bayer Leverkusen pada 2024. Namun, setelah hubungannya dengan tokoh-tokoh kunci di Bernabeu memburuk, ia kini memprioritaskan lingkungan yang stabil di mana ia dapat menerapkan visi jangka panjangnya tanpa ancaman pemecatan dini.
Perez membela keputusan penunjukan Alonso yang berujung kegagalan
Bayang-bayang kepergiannya dari Real Madrid masih terasa kuat, namun Presiden Los Blancos, Florentino Perez, baru-baru ini angkat bicara untuk membela keputusan penunjukannya. Dalam wawancara dengan La Sexta, Perez menyalahkan faktor eksternal, bukan kemampuan kepelatihan Alonso, atas penurunan performa yang berujung pada kepergiannya. "Merekrutnya bukanlah sebuah kesalahan," tegas Perez. "Kami tidak memiliki persiapan pra-musim [karena Piala Dunia Antarklub]. Ketika Anda terus bermain pada hari Rabu dan Minggu tanpa dasar itu, kebugaran Anda pasti akan menurun. Kami mengalami 28 cedera. Kami mengira transfer itu akan menyelesaikannya, tetapi solusi itu hanya bertahan sebentar dan performa kembali merosot."
Pengakuan dari bos Madrid ini menunjukkan bahwa ketajaman taktis Alonso bukanlah masalah utama, sebuah fakta yang tidak luput dari perhatian petinggi Chelsea. Ruang ganti The Blues juga dikabarkan mendukung kedatangannya, karena mereka melihatnya sebagai sosok yang dihormati dan mampu menyatukan skuad yang telah berjuang untuk konsistensi di bawah rezim sebelumnya.
Daftar calon semakin menyempit saat The Blues mencari pengganti Rosenior
Meskipun Alonso menjadi target utama, Chelsea tidak menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Klub telah mempersempit daftar calon menjadi lima nama untuk menggantikan Rosenior, yang hanya bertahan 106 hari sebagai manajer sebelum dipecat pada bulan April. Di antara kandidat lainnya adalah Andoni Iraola dari Bournemouth, yang akan meninggalkan The Cherries pada akhir musim ini, dan manajer Fulham, Marco Silva. Keduanya telah dihubungi oleh klub sebagai opsi cadangan.
Namun, prestasi yang dimiliki Alonso tidak tertandingi oleh para pesaingnya untuk posisi tersebut. Dengan gelar Liga Champions dan gelar domestik sebagai pemain di Liverpool, Real Madrid, dan Bayern Munich, ditambah prestasi gemilangnya sebagai manajer di Jerman, ia merupakan sosok terkenal yang sangat diinginkan oleh dewan direksi Chelsea. Berada di posisi kesembilan di Liga Premier, klub ini membutuhkan sosok transformatif untuk membawa mereka kembali ke kompetisi elit Eropa.
Fokus sementara ini tetap tertuju pada gelar Piala FA
Sementara negosiasi terus berlangsung di belakang layar, pelatih sementara Calum McFarlane tengah mempersiapkan skuadnya untuk final Piala FA yang sangat dinanti melawan Manchester City pada Sabtu ini. Ini menjadi kesempatan terakhir untuk meraih trofi di tengah musim yang penuh gejolak.
"Keluarga pacarku adalah penggemar berat Chelsea, ayah dan pamannya sudah menjadi pemegang tiket musiman selama 50 tahun," kata McFarlane. "Dia juga penggemar berat Chelsea. Mereka sangat bangga. Ini pertandingan besar dan saya harap kami bisa menampilkan performa terbaik untuk semua penggemar. Saya tidak bisa memastikan bagaimana perasaan saya pada hari itu. Saya berusaha membuatnya sesederhana mungkin."