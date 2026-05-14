Xabi Alonso menuntut jaminan dari Chelsea sebelum menerima jabatan pelatih kepala, setelah mantan bintang Liverpool itu mengambil pelajaran dari pemecatannya yang mendadak di Real Madrid

Alonso saat ini menjadi kandidat terkuat untuk mengambil alih jabatan manajer di Chelsea, namun pria berusia 44 tahun itu wajar saja merasa was-was. Setelah dipecat oleh Real Madrid hanya tujuh bulan setelah menandatangani kontrak tiga tahun pada Januari lalu, sang ahli taktik ini bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di London. The Times melaporkan bahwa ia meminta jaminan khusus terkait proyek tersebut dan kendali taktisnya sebelum menandatangani kontrak.

Meskipun The Blues tidak akan berlaga di Liga Champions musim depan, Alonso tetap terbuka terhadap pembicaraan awal. Reputasinya tetap sangat tinggi di dunia kepelatihan setelah meraih gelar Bundesliga tanpa kekalahan bersama Bayer Leverkusen pada 2024. Namun, setelah hubungannya dengan tokoh-tokoh kunci di Bernabeu memburuk, ia kini memprioritaskan lingkungan yang stabil di mana ia dapat menerapkan visi jangka panjangnya tanpa ancaman pemecatan dini.