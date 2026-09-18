AFP
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Xabi Alonso menjelaskan absennya Reece James dan Joao Pedro untuk laga Chelsea melawan Brentford
- Getty Images Sport
Gagal lolos tes kebugaran di saat-saat terakhir
Pelatih kepala Chelsea mengungkapkan bahwa kaptennya absen dalam lawatan ke Brentford pada Jumat karena masalah hamstring. Seperti dilaporkan football.london, bek tersebut bermain penuh dalam hasil imbang 2-2 melawan Hull City akhir pekan lalu, tetapi mengalami masalah ringan selama pertandingan itu.
Klub memantau kebugarannya hingga pagi hari pertandingan, tetapi ia gagal lolos tes akhir untuk masuk skuad. Chelsea harus cepat menyesuaikan susunan lini belakang mereka, karena James sangat penting dalam pengaturan taktis tim. Alonso menjelaskan situasi terkait absennya dia secara mendadak dan keputusan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad pada hari pertandingan.
Waspada terhadap kemunduran akibat cedera hamstring
Alonso memerinci kronologi cedera tersebut, menjelaskan mengapa klub memutuskan untuk tidak mengambil risiko memainkan sang bek melawan Brentford. Sang manajer menegaskan bahwa staf teknis memberi James setiap kesempatan untuk membuktikan kebugarannya sebelum membuat keputusan akhir.
Membahas kemunduran itu, Alonso berkata: "Dia mengalami sedikit cedera pada hamstring-nya. Dia mencoba dan kami menunggu sampai pagi ini. Dia mencoba agar bisa bermain, tetapi dia tidak bisa [.] Sekarang kami punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri untuk laga berikutnya. Dia hanya kurang sedikit lagi untuk pulih." Chelsea memilih untuk berhati-hati, memastikan James tidak memperparah masalah tersebut saat mereka menjalani jadwal padat dalam beberapa pekan ke depan.
Penyesuaian dalam menyerang diperlukan
Joao Pedro menjadi pemain penting lain yang absen untuk Chelsea, tidak tampil dalam laga yang sedang berlangsung setelah memulai kampanye ini dengan gemilang. Penyerang itu mencatatkan tiga gol dan jumlah assist yang sama dalam empat pertandingan pembuka Premier League, termasuk satu gol dan satu assist melawan Hull City. Danny Welbeck menggantikannya di lini serang.
Menanggapi kedalaman skuad, Alonso menambahkan: "Anda punya tiga pemain depan lain dengan Danny dan Pedro [sic]. Saya pikir kami ingin memiliki skuad yang cukup bagus untuk menghadapi cedera, dalam kasus ini Joao. Danny punya koneksi dan mencetak gol di sini musim lalu, kami siap untuk malam ini. Kami selalu berusaha menilai seluruh skuad, apa yang kami miliki hari ini, ini pasti pertandingan yang sulit. Kami perlu menghadapi situasi, tetapi selalu dengan yang paling kompetitif."
- Getty Images
Pemulihan selama jeda internasional
Setelah jeda internasional, Chelsea akan menghadapi Bournemouth pada 10 Oktober. Kekhawatiran masih ada terkait Pedro, yang sudah mundur dari skuad Brasil untuk pertandingan mereka yang akan datang. Sementara itu, absennya James bertepatan dengan pelatih Inggris Thomas Tuchel yang sedang menghadapi masalah cedera di berbagai posisi, yang baru-baru ini membuat Trent Alexander-Arnold dipanggil kembali. Alonso berharap jeda ini memberi para pemain kuncinya waktu pemulihan yang cukup.
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