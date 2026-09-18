Pelatih kepala Chelsea mengungkapkan bahwa kaptennya absen dalam lawatan ke Brentford pada Jumat karena masalah hamstring. Seperti dilaporkan football.london, bek tersebut bermain penuh dalam hasil imbang 2-2 melawan Hull City akhir pekan lalu, tetapi mengalami masalah ringan selama pertandingan itu.

Klub memantau kebugarannya hingga pagi hari pertandingan, tetapi ia gagal lolos tes akhir untuk masuk skuad. Chelsea harus cepat menyesuaikan susunan lini belakang mereka, karena James sangat penting dalam pengaturan taktis tim. Alonso menjelaskan situasi terkait absennya dia secara mendadak dan keputusan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad pada hari pertandingan.