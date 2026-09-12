Pengakuan atas peningkatan performa Pedro diresmikan pada Jumat ketika ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Bulan Agustus. Ini menjadi tonggak penting bagi sang penyerang, yang mengalahkan persaingan ketat dari rekan setimnya sendiri, Cole Palmer, untuk meraih penghargaan tersebut. Kontribusinya pada musim ini sangat krusial bagi momentum awal Chelsea. Sang penyerang mencatatkan dua gol dan dua assist dalam tiga pertandingan pembukanya, menunjukkan ketajaman mematikan yang mungkin sempat kurang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya.

Setelah baru-baru ini mengikat masa depannya untuk jangka panjang bersama klub lewat kontrak hingga 2034, ada kesan yang jelas bahwa pemain Brasil itu merupakan pilar utama proyek baru di Cobham. Sistem taktik Alonso, yang menuntut mobilitas dan pengambilan keputusan tingkat tinggi dari lini depan, tampak sangat cocok dengan keterampilan Pedro yang luas serta kehadiran fisiknya.