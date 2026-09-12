Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Xabi Alonso menilai Joao Pedro berada di level Erling Haaland saat bos Chelsea membandingkan striker itu dengan Karim Benzema
Awal musim yang memecahkan rekor
Pengakuan atas peningkatan performa Pedro diresmikan pada Jumat ketika ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Bulan Agustus. Ini menjadi tonggak penting bagi sang penyerang, yang mengalahkan persaingan ketat dari rekan setimnya sendiri, Cole Palmer, untuk meraih penghargaan tersebut. Kontribusinya pada musim ini sangat krusial bagi momentum awal Chelsea. Sang penyerang mencatatkan dua gol dan dua assist dalam tiga pertandingan pembukanya, menunjukkan ketajaman mematikan yang mungkin sempat kurang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya.
Setelah baru-baru ini mengikat masa depannya untuk jangka panjang bersama klub lewat kontrak hingga 2034, ada kesan yang jelas bahwa pemain Brasil itu merupakan pilar utama proyek baru di Cobham. Sistem taktik Alonso, yang menuntut mobilitas dan pengambilan keputusan tingkat tinggi dari lini depan, tampak sangat cocok dengan keterampilan Pedro yang luas serta kehadiran fisiknya.
- Getty Images
Alonso menempatkan penyerang Chelsea dalam kategori kelas dunia
Alonso berbicara blak-blakan dalam penilaiannya terhadap Pedro, dengan menyebut penyerang internasional Brasil itu kini berada di level yang sama dengan Haaland. Setelah start sensasional pada awal musim, Alonso ditanya apakah bintangnya itu benar-benar bisa dibandingkan dengan penyerang Norwegia tersebut, yang merebut Sepatu Emas musim lalu dengan 27 gol.
"Saya akan bilang ya. Jika Anda menghitung berapa banyak penyerang top yang kami miliki di Premier League, saya yakin Joao [Pedro] ada di sana, Haaland tentu saja ada di sana. Jadi saya akan menilainya seperti itu," jelas Alonso.
Perbandingan dengan Karim Benzema dan fleksibilitas taktis
Meski Haaland kerap dipandang sebagai predator kotak penalti spesialis, Alonso meyakini Pedro menawarkan profil yang lebih beragam, dengan menarik perbandingan dengan mantan rekan setimnya di Real Madrid dan pemenang Ballon d'Or, Karim Benzema. Ia mencatat bahwa kemampuan Pedro untuk memengaruhi permainan di berbagai area, setelah pernah dimainkan sebagai gelandang, nomor 10, dan winger, membuatnya menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan modern untuk dibendung.
"Dalam banyak hal dia mengingatkan saya pada Benzema, karena dia bagus di dalam kotak penalti, dia bagus di luar kotak penalti, dia bagus saat bergerak ke sisi kirinya, dia bagus dalam duel udara, dia sangat komplet, dia cerdas," tambah Alonso. "Jadi ya, dia masih muda, masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan, tetapi dia punya banyak, banyak kualitas yang benar-benar luar biasa."
- Getty Images Sport
Mengatasi kepedihan melawan Brasil dan menatap ke depan
Terlepas dari performa domestiknya yang gemilang, Joao Pedro mengalami kemunduran besar pada musim panas lalu ketika ia secara mengejutkan dicoret dari skuad Brasil untuk Piala Dunia. Namun, penyerang itu menjadikan kekecewaan tersebut sebagai bahan bakar, hingga kembali dipanggil untuk jeda internasional September melawan Selandia Baru dan India. Alonso mengungkapkan bahwa ia tidak perlu memberikan motivasi tambahan kepada strikernya itu, karena api semangat tersebut sudah menyala dalam diri sang pemain.
"Dia punya motivasi yang cukup. Dalam dirinya sudah ada cukup banyak motivasi, jadi saya tidak perlu masuk ke sana. Itu menyakitkan baginya, tetapi itu sudah berlalu. Sekarang kami fokus pada apa yang sudah dia lakukan dengan baik dan apa yang bisa dia tingkatkan," tegas bos Chelsea itu. "Dia luar biasa. Bukan hanya dalam hal sepakbola, tetapi juga dalam kepribadiannya, kedewasaannya, dan hasratnya. Dia punya tujuan yang sangat jelas musim ini, yaitu menjalani musim yang hebat dan mencetak banyak gol."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami